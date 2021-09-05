6 сентября – день памяти мученика Евтихия. Народные приметы на день

6 сентября в народе считали зловещим и попусту старались из дома не выходить. Предки наши верили, что на Евтихия активизируется нечистая сила. А через своих слуг – самоубийц и неприкаянных покойников, умерших от несчастных случаев и от алкоголизма – нечисть вводит человека в грех, а то и губит его тело да душу. Считалось очень плохой приметой увидеть красные цветы, болотные, блуждающие и кладбищенские огни.

Совсем худо было услышать лесное эхо. Говорили, что если оно кого-то позовёт, то тот погибнет ужасной смертью.

Более того, магические свойства приписывали и солнечному восходу в этот день. На него воспрещалось смотреть, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Народные традиции 6 сентября

Этот день был началом «посиделок» в деревнях. Женщины и девушки собирались в доме у одной из них, пели песни, рукодельничали и рассказывали разные истории.

Было принято проводить обряд привлечения удачи в дом:

Нужно было взять емкость со святой водой и пойти в лес. Насобирать в нее два десятка сухих опавших листьев. Вернуться домой и разложить их на столе. Подождать, пока высохнут. Зажечь желтые свечи. Семь раз произнести вслух следующие слова: «Осень в доме моем поселилась. Осень счастье сулит, гонит печаль. Двадцать листьев на счастье сорвала, двадцать листов в дом принесла. Горе они заберут, впитают. Ссоры, раздоры и беды ко мне не пускают. Да будет так». Разложить листья в каждом помещении дома, включая чердак и подвал, по несколько штук. Обязательно оставить свечи догорать, чтобы они погасли самостоятельно. Листья в последний осенний день закопать под деревом.

Церковь же нынче чтит память мученика Евтихия, который известен как один из учеников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова.

Правда, сам Евтихий не входил в число 70 апостолов, приближенных к Христу. Между тем, даже в этом случае он стал именоваться апостолом, поскольку сыграл значительную роль в формировании христианской веры на местах своих проповедей. Известно, что сначала Евтихий стал учеником Иоанна Богослова и отправился с ним в путешествие по разным странам, чтобы проповедовать.

Далее он встречается с апостолом Павлом и уже после этого путешествует вместе с ним. Во время странствий он испытал большое количество мучений со стороны язычников. Так, Евтихия бросали в клетку к диким животным, морили голодом, прижигали тело раскаленным железом. Как сказано в писании, во время одной из пыток лев, выпущенный к Евтихию из клетки, вдруг заговорил человеческим голосом, и многие свидетели этого явления после этого приняли веру во Христа. К сожалению, Евтихий все-таки умер мученической смертью.

Приметы на 6 сентября



Солнце закрыто черными тучами – к скорым холодам.

Брусники в лесу много – надо поторопиться с жатвой.

Ветер 6 сентября сулит несчастье.

Тот, кому в этот день доведется много работать, должен надеть льняную одежду. Эта ткань обладает положительной энергией и позволяет быстрее восстановить силы. Но одежда эта не должна быть пестрой.

То же самое относится и к людям, которым сегодня доведется побывать среди большого количества людей (на рынке, на совещании, в очереди и т.д.).

На утренней заре в окно выглянуть – к безвременной кончине.

Увидеть красный цветок – к несчастью.

Увидеть в лесу блуждающий огонек – к беде. Можно сгинуть в лесной чаще или сильно обжечься.

По преданию, в красные цветы и блуждающие огни превращались души самоубийц и людей, умерших не своей смертью – словом, тех, кого не принимали ни в рай, ни в ад.

Если больной человек увидит в этот день умерших родственников, то через месяц он и сам скончается.

Порезаться или обжечься 6 сентября – к несчастью.

Именины сегодня отмечают: Арсений, Кузьма, Георгий, Петр, Максим.

А ещё 6 сентября празднуют…

Сегодня День чтения книги (National Read a Book Day) — США

День кофейного мороженого (National Coffee Ice Cream Day) — США

День борьбы с прокрастинацией (Fight Procrastination Day) — США

Сегодня День предпринимателя — Украина • День белорусской письменности

День инженера — Танзания

День отца (Father`s Day) — Австралия

Сегодня День вооружённых сил — ПМР

День объединения — Болгария

National 401(k) Day — США

День независимости — Эсватини (Свазиленд)

Сегодня День национального единства — Чили

День флага — Бонэйр

День армии — Пакистан

Сегодня День вооружённых сил — Сан-Томе и Принсипи

Именины у Арсения, Георгия, Петра, Евтихия, Кузьмы, Максима

Евтихий Тихий

Сегодня День озера Байкал

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника)

День полётов над землей

Праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери

День народов Среднего Урала

День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ По материалам https://www.astromeridian.ru О праздниках больше — здесь.