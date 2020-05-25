Шестеро заразившихся за сутки. Коронавирусная инфекция в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 6 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Один из них выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные 5 — по результатам эпидемиологического расследования. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Пять случаев из шести выявленных – бессимптомные.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 346 случаев новой коронавирусной инфекции. 25 из них завезены из-за границы, 44 – из субъектов РФ, 30 случаев выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 240 – по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 4 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, 3 – при обращении за медицинской помощью.

Выздоровевших за весь период – 153 человека.