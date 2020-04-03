60 процентов россиян оказались без сбережений в «коронавирусный кризис»

Более 60% россиян не имеют никаких сбережений, показал опрос по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Об этом пишет РБК .

Результаты опроса ошеломляют. Почти две трети (63,6%) вообще не имеют накоплений, этим людям не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы.

Молодые участники опроса (от 18 до 23 лет) не так часто указывали на нехватку значительной суммы (20,6%), а большинство респондентов из возрастных групп от 40 до 54 лет и от 55 лет и старше сообщили, что им недостает большой суммы (по 40,4%).

Россия — страна достаточно бедная, и у большей части населения нет финансовой возможности откладывать деньги, — отметил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент экономического факультета МГУ им. Ломоносова Антон Табах.

По словам эксперта, сейчас нужно быстро разворачивать программы поддержки населения для тех, кто в первую очередь пострадает от кризиса. Кроме повышения размера пособия по безработице, предложенного властями Москвы и Подмосковья (почему-то только там), необходимы дополнительные меры.

Это действительно проблема — то, что у нас способность прожить за счет сбережений особенно в бедном и низшем среднем классе не очень большая, — пояснил экономист.

Каждая пятая компания в России уже сообщила, что намерена урезать зарплаты сотрудникам, чтобы противостоять шокам падения курса рубля и карантинных ограничений из-за коронавируса, показал мартовский опрос Центра стратегических разработок.

В опросе по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» приняли участие 1,5 тыс. респондентов из всех федеральных округов. Большинство опрошенных проживают в Центральном (22,3%) и Приволжском ФО (20,2%). Наименьшее количество опрошенных составили жители Москвы (4,3%) и Санкт-Петербурга (2,7%).