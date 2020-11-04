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600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:45 04.11.2020

В МДЦ «Артек» завершился финал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями конкурса стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников.

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Ученики 11-х классов, победившие в финале, получили по 1 миллиону рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. 20 школ получили по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. Все финалисты (1 200 человек) смогут поехать в «Артек» в следующем году.

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Торжественная церемония объявления победителей состоялась на «Артек-Арене». В ней приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента РФ Максим Орешкин, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

С приветственным словом к финалистам конкурса обратился Сергей Кириенко:

Я поздравляю победителей! Вами гордится вся страна! Вы смогли преодолеть себя, побороть свои страхи, сделать шаг, проявить себя и победить. Также хочу поздравить и всех финалистов. Даже если вы не стали победителями, вы получили главное – бесценный опыт, знания, веру в себя, а самое ценное, конечно, то, что вы все есть друг у друга, и эта дружба – ваш капитал на всю жизнь!

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Также Сергей Кириенко объявил о дополнительных призах, которые получат педагоги, подготовившие финалистов:

Многие из вас поднимали вопрос о поощрении учителей, которые поддерживали вас на протяжении всей «Большой перемены». Из-за эпидемии они не смогли очно присутствовать здесь, на финале. Но сегодня мы с партнерами: Сбербанком, «Росатомом» и «РЖД» решили, что каждый наставник победителей получит специальный приз – 150 тысяч рублей.

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Первый замглавы Администрации Президента отметил, что для педагогов будет разработана образовательная программа, и они получат путевки в отель «Мрия» в Крыму.

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

На церемонии закрытия финала конкурсанты «Большой перемены» спели на одной сцене со звездами  –  Клавой Кокой, Мотом, Звонким и Стасом Море.

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поздравил финалистов, у которых день проведения финала совпал с днём рождения, и вручил им памятные подарки от «Большой перемены».

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Когда мы запускали проект, главной задачей было организовать его так, чтобы участники не просто призы получили и испытали себя, но смогли выбрать направление, в котором они хотят развиваться. Сейчас мы видим, что ребята не просто определились с выбором, но уже смело предлагают свои решения и идеи, рвутся вперед. Уверен, что этот финал станет для школьников не просто окончанием конкурсных испытаний, но одновременно и началом яркого, полного побед и достижений, пути собственного развития и самореализации, – добавил Алексей Комиссаров.

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

По традиции Международного детского центра в прощальный вечер каждой девочке-финалистке вожатые вручили артековскую розу – символ дружбы.

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Ранее директор «Артека» Константин Федоренко отметил:

Международный детский центр принял амбициозных и целеустремлённых ребят, которым Всероссийский конкурс «Большая перемена» дал возможность проявить себя. Войти в финал и стать лучшими из более миллиона талантливых ребят – это большое достижение. И пусть задачи станут еще сложнее, а требования к качеству решений еще выше! Всё, что школьники нашей страны приобрели в общении с ведущими экспертами различных сфер, обязательно пригодится в будущем. Уверен, все финалисты ощутили артековскую атмосферу и сделали все возможное, чтобы заслужить право стать лучшим и получить путевку на всю смену в Международный детский центр с легендарной 95-летней историей.

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Финал конкурса «Большая перемена» проходит с 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек». 1200 школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по 6 трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

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