600 школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В МДЦ «Артек» завершился финал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями конкурса стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников.

Ученики 11-х классов, победившие в финале, получили по 1 миллиону рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. 20 школ получили по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. Все финалисты (1 200 человек) смогут поехать в «Артек» в следующем году.

Торжественная церемония объявления победителей состоялась на «Артек-Арене». В ней приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента РФ Максим Орешкин, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

С приветственным словом к финалистам конкурса обратился Сергей Кириенко:

Я поздравляю победителей! Вами гордится вся страна! Вы смогли преодолеть себя, побороть свои страхи, сделать шаг, проявить себя и победить. Также хочу поздравить и всех финалистов. Даже если вы не стали победителями, вы получили главное – бесценный опыт, знания, веру в себя, а самое ценное, конечно, то, что вы все есть друг у друга, и эта дружба – ваш капитал на всю жизнь!

Также Сергей Кириенко объявил о дополнительных призах, которые получат педагоги, подготовившие финалистов:

Многие из вас поднимали вопрос о поощрении учителей, которые поддерживали вас на протяжении всей «Большой перемены». Из-за эпидемии они не смогли очно присутствовать здесь, на финале. Но сегодня мы с партнерами: Сбербанком, «Росатомом» и «РЖД» решили, что каждый наставник победителей получит специальный приз – 150 тысяч рублей.

Первый замглавы Администрации Президента отметил, что для педагогов будет разработана образовательная программа, и они получат путевки в отель «Мрия» в Крыму.

На церемонии закрытия финала конкурсанты «Большой перемены» спели на одной сцене со звездами – Клавой Кокой, Мотом, Звонким и Стасом Море.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поздравил финалистов, у которых день проведения финала совпал с днём рождения, и вручил им памятные подарки от «Большой перемены».

Когда мы запускали проект, главной задачей было организовать его так, чтобы участники не просто призы получили и испытали себя, но смогли выбрать направление, в котором они хотят развиваться. Сейчас мы видим, что ребята не просто определились с выбором, но уже смело предлагают свои решения и идеи, рвутся вперед. Уверен, что этот финал станет для школьников не просто окончанием конкурсных испытаний, но одновременно и началом яркого, полного побед и достижений, пути собственного развития и самореализации, – добавил Алексей Комиссаров.

По традиции Международного детского центра в прощальный вечер каждой девочке-финалистке вожатые вручили артековскую розу – символ дружбы.

Ранее директор «Артека» Константин Федоренко отметил:

Международный детский центр принял амбициозных и целеустремлённых ребят, которым Всероссийский конкурс «Большая перемена» дал возможность проявить себя. Войти в финал и стать лучшими из более миллиона талантливых ребят – это большое достижение. И пусть задачи станут еще сложнее, а требования к качеству решений еще выше! Всё, что школьники нашей страны приобрели в общении с ведущими экспертами различных сфер, обязательно пригодится в будущем. Уверен, все финалисты ощутили артековскую атмосферу и сделали все возможное, чтобы заслужить право стать лучшим и получить путевку на всю смену в Международный детский центр с легендарной 95-летней историей.

Финал конкурса «Большая перемена» проходит с 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек». 1200 школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по 6 трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».