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66-летняя жительница Евпатории оказалась «наркобаронессой»
Скриншот: УФСБ

66-летняя жительница Евпатории оказалась «наркобаронессой»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:31 30.04.2020

Сотрудники ФСБ задержали в Евпатории местную жительницу по подозрению в незаконном сбыте наркотических веществ в крупном размере.

В апреле 2020 года крымчанка приобрела партию наркотического средства – экстракта маковой соломы – в количестве более 200 граммов с целью дальнейшего сбыта на территории Евпатории. Реализовать умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, женщина не смогла, поскольку была задержана сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, – сообщили в ЦОС ФСБ.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Согласно санкции этой статьи, «наркобаронессе» грозит до 20 лет лишения свободы.

66-летняя жительница Евпатории оказалась «наркобаронессой»

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