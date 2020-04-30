66-летняя жительница Евпатории оказалась «наркобаронессой»

Сотрудники ФСБ задержали в Евпатории местную жительницу по подозрению в незаконном сбыте наркотических веществ в крупном размере.

В апреле 2020 года крымчанка приобрела партию наркотического средства – экстракта маковой соломы – в количестве более 200 граммов с целью дальнейшего сбыта на территории Евпатории. Реализовать умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, женщина не смогла, поскольку была задержана сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, – сообщили в ЦОС ФСБ.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Согласно санкции этой статьи, «наркобаронессе» грозит до 20 лет лишения свободы.