7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Воров берегитесь...

7 апреля — Благовещение — православный праздник, который совершается ежегодно 7 апреля (25 марта по старому стилю) и отстоит ровно на 9 месяцев от даты празднования Рождества Христова. Праздник установлен в воспоминание возвещения Деве Марии архангелом Гавриилом благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Исуса Христа. Благовещение имеет один день предпразднества и один день попразднества, в который празднуется Собор св. архистратига Гавриила.
С этим торжеством связано много обычаев и примет. Одна из красивых традиций — выпускали птиц на волю, которых специально для этого выкупали у торговцев. Старики в этот день пережигали соль. Считали, что после этого она приобретает чудодейственные свойства. Также наши предки были уверены — 7 апреля, точно так же, как и на Пасху, грешников в Аду не мучают.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь же ныне отмечает Благовещение
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должны была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу — остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили Ее дальнему родственнику, 80-летнему старцу Иосифу (у него уже было две дочери и четверо сыновей), который также был потомок Царя Давида, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство.
Святые отцы Церкви — Афанасий Великий, Василий Великий, Иоанн Дамаскин — указывают, что под видом супружества Господь оградил Пресвятую Деву Марию от злобы врага рода человеческого диавола, скрыв от него таким образом, что Она — Та Самая Благословенная Дева, прореченная Исайей. Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме.
Что касается погоды 7 апреля…
- Гроза на Благовещение? К теплому лету и хорошему урожаю орехов.
- На Благовещение сыро – летом будет много грибов.
- На крышах лежит снег – пролежит на полях до Юрьева дня (6 мая ).
- Солнечное и безоблачное небо – летом будут грозы.
- Какой будет погода днем, такой она будет и к вечеру.
Также учтите: на Благовещение нельзя работать. Отдыхать должны все! И люди, и птицы, и животные! Даже еду 7 апреля стоит готовить несложную, не требующую ни затрат времени, ни сил.
Именины 7 апреля отмечают: Савва, Тихон.
Также в этот день празднуют…
- Благовещение Пресвятой Богородицы
- День лёгкого пива (Session Beer Day)
- Всемирный день здоровья (World Health Day)
- 7 апреля — День Подвига
- День памяти погибших подводников
- Международный день бобра (International Beaver Day)
- День геолога (Geologists Day)
- День косметолога
- 7 апреля — День рождения Рунета (создание национального домена .RU)
- День отца в Якутии
- День ярославского бухгалтера
- 7 апреля — День государственных органов рыбоохраны России
- День богини Карны — Плакальщицы
- День рождения регби
- 7 апреля — День пива (National Beer Day) — США
- День материнства и красоты — Армения
- День мозамбикских женщин
- 7 апреля — День кофейных кексов (National Coffee Cake Day) — США
- День просвещения — Чехия
- «Капля воды — крупица золота» — Туркменистан
- День народной Апрельской революции — Кыргызстан
- День национального траура в память о геноциде — Руанда
- Именины у Тихона
- Благовещеньев день
О праздниках больше —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..