7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Воров берегитесь...

7 апреля — Благовещение — православный праздник, который совершается ежегодно 7 апреля (25 марта по старому стилю) и отстоит ровно на 9 месяцев от даты празднования Рождества Христова. Праздник установлен в воспоминание возвещения Деве Марии архангелом Гавриилом благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Исуса Христа. Благовещение имеет один день предпразднества и один день попразднества, в который празднуется Собор св. архистратига Гавриила.

С этим торжеством связано много обычаев и примет. Одна из красивых традиций — выпускали птиц на волю, которых специально для этого выкупали у торговцев. Старики в этот день пережигали соль. Считали, что после этого она приобретает чудодейственные свойства. Также наши предки были уверены — 7 апреля, точно так же, как и на Пасху, грешников в Аду не мучают.

И! Берегитесь нынче воров! Существует примета: если вор на Благовещение что-то украдет, то весь год для него удачным будет. Так что — будьте бдительны!

Церковь же ныне отмечает Благовещение

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должны была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу — остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили Ее дальнему родственнику, 80-летнему старцу Иосифу (у него уже было две дочери и четверо сыновей), который также был потомок Царя Давида, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство.

Святые отцы Церкви — Афанасий Великий, Василий Великий, Иоанн Дамаскин — указывают, что под видом супружества Господь оградил Пресвятую Деву Марию от злобы врага рода человеческого диавола, скрыв от него таким образом, что Она — Та Самая Благословенная Дева, прореченная Исайей. Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме.

Что касается погоды 7 апреля…



Гроза на Благовещение? К теплому лету и хорошему урожаю орехов.

На Благовещение сыро – летом будет много грибов.

На крышах лежит снег – пролежит на полях до Юрьева дня (6 мая ).

Солнечное и безоблачное небо – летом будут грозы.

Какой будет погода днем, такой она будет и к вечеру.

Также учтите: на Благовещение нельзя работать. Отдыхать должны все! И люди, и птицы, и животные! Даже еду 7 апреля стоит готовить несложную, не требующую ни затрат времени, ни сил.

Именины 7 апреля отмечают: Савва, Тихон.

Также в этот день празднуют…

Благовещение Пресвятой Богородицы

День лёгкого пива (Session Beer Day)

Всемирный день здоровья (World Health Day)

7 апреля — День Подвига

День памяти погибших подводников

Международный день бобра (International Beaver Day)

День геолога (Geologists Day)

День косметолога

7 апреля — День рождения Рунета (создание национального домена .RU)

День отца в Якутии

День ярославского бухгалтера

7 апреля — День государственных органов рыбоохраны России

День богини Карны — Плакальщицы

День рождения регби

7 апреля — День пива (National Beer Day) — США

День материнства и красоты — Армения

День мозамбикских женщин

7 апреля — День кофейных кексов (National Coffee Cake Day) — США

День просвещения — Чехия

«Капля воды — крупица золота» — Туркменистан

День народной Апрельской революции — Кыргызстан

День национального траура в память о геноциде — Руанда

Именины у Тихона

Благовещеньев день

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