7 августа – день памяти святой Анны и день Анны Холодницы

7 августа — и всё больше народные приметы говорят о том, что грядёт-катит осень. Анну Холодницу в народе называли зимоуказательницей, поскольку дни постепенно становились все более холодными.

Считается, что с этого дня наступают первые утренники – легкие предрассветные заморозки. Крестьяне полагали, что первые заморозки – это проделки самого Хвороста – злого духа, «отвечающего» за морозы и холодные ветры. По преданию, он ходил в этот день по дворам, морозил землю и воздух, а на стариков напускал разные хвори.

Церковь чтит память святой Анны — матери Марии, родившей Иисуса Христа

Анна родилась в семье священника и вышла замуж за Иоакима, с которым жила в Назарете. Несмотря на многочисленные попытки зачать ребенка, детей у семейной пары так и не появилось. Но однажды Иоакиму, удалившемуся в пустыню, явился ангел, сообщивший, что Анна вскоре должна родить дочь. Иоаким возвратился домой, и вскоре его супруга, действительно, родила девочку. Имя Мария получила лишь на 15-ый день по иудейскому обычаю. К слову, назвали ее так, как повелел сделать ангел, сказав, что имя дочери Анны и Иоакима уготовил сам господь.

Традиции праздника

На Анну в селах устраивали девичники, на которых девушки обсуждали любовные дела, планировали проведение ближайших праздников. Женщины постарше делали уборку в домах, и готовили вкусные угощения. Важной традицией в этот день было копание картофеля. Готовые блюда из овощей были главным украшением стола. Причем хозяйки старались быть оригинальными, и не ограничивались традиционной жаркой и варкой, готовили из картошки оладьи, ватрушки и даже котлеты.

В народе день называли Анна Холодница, он и предвещал похолодание. К 7 августа дни становились заметно холоднее, утром нередко впадал иней, и вся природа говорила о скором наступлении осени. Крестьяне следили в этот день за погодными явлениями, чтобы составить прогноз на осень. Люди уверяли, что какой будет погода на Анну до обеда, такой она будет и до самого декабря. Если на праздник шел дождь — готовились к суровой зиме.

На Анну женщины обрезали бутоны роз, которые отцвели, собирали поспевшие ягоды черемухи, если погода была хорошей — шли собирать грибы. Было принято скормить первый сорванный, или выкопанный в этот день овощ свиньям или домашней птице. Считалось, что если лакомство будет съедено все до крошки — год будет сытым и богатым.

7 августа — поверья праздника



Основополагающей считалась работа в поле. Продолжался сбор хлеба, а кто справился быстрее, помогал односельчанам закончить жатву. Особенным этот день был для странников, которых в народе называли «каликами перехожими». Они разводили костры на берегах рек, а местные жители сходились к ним попить кваса и браги, послушать интересные истории о странствиях под гусли.

По народным поверьям, Анна Зимоуказательница собирает холодные утренники и напоминает людям, что скоро наступит ненастная погода. Обычно с этого периода начинает холодать. Лето подходит к концу, а осень стоит на пороге. Суеверные люди считали, что первые заморозки – это проделки злого духа Хвороста, отвечающего за холодные ветра и морозы. По легенде, 7 августа он ходит по дворам, морозит землю, а на стариков напускает всякие болезни.

Приметы 7 августа



Заморозки на Анну – к ранней и студеной зиме.

Дождь с утра – к снежной зиме.

Какая погода будет до полудня – таким и будет декабрь. Погода после полудня предсказывала погоду в январе и в феврале.

Слишком большие муравейники в лесу – к холодной зиме.

Большой урожай желудей – зима будет теплой.

Ночью холодно – к морозной зиме.

Добрая примета – крестить детей и играть свадьбы на Анну.

Тот, кто в этот день родится – вырастет здоровым и счастливым.

Ругаться и устраивать скандалы – плохая примета! Поэтому воздержитесь от негативных эмоций.

Роса на лугу замерзла – к особо сильным холодам зимой.

Иней на окнах – к морозам в октябре.

Черемуха плодоносит – осень наступит еще не скоро!

Именины сегодня отмечают: Николай, Ираида, Анна, Макар, Александр.

А ещё 7 августа празднуют…

• Международный день пива (International Beer Day)

• День собирания звёзд

• Успение праведной Анны, матери Богородицы

• Всероссийский день холостяка

• День службы специальной связи и информации при ФСО РФ

• День профессионального оратора (Professional Speakers Day)