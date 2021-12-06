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7 декабря – день Катерины-Санницы. Любовь и симпатии
фото: pxhere.com

7 декабря – день Катерины-Санницы. Любовь и симпатии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:46 06.12.2021

7 декабря обычно начинались гулянья на санях. В сани первыми сажали молодоженов, которые сыграли свадьбу прошлой осенью. В этот день молодая впервые после венчания выходила в люди. За санями с новобрачными обычно ехал настоящий кортеж, в котором присутствовали родственники и друзья. Обязательно устраивали пир. Если на него не были приглашены маленькие дети, то им обязательно отправляли гостинцы – сладости и санки. Если же кто-то не мог позволить себе катание на санях, то брал обычную дощечку и шел кататься с горок или с крутых берегов, выезжая прямо на лед.

Молодожены 7 декабря находились в центре внимания, да и приметы этого дня в основном связаны с любовью и симпатиями. Так, девушки гадали на суженого. Они отламывали ветку от яблоневого дерева и клали ее под подушку. Это позволяло увидеть во сне будущего мужа. Также девушка могла взять какую-нибудь вещь, принадлежащую понравившемуся парню, а затем кругами катать вокруг нее каравай, чтобы парень точно так же кругами вокруг избы ходил.

Кстати, в день Катерины-Санницы парень мог заявить о своей симпатии, пригласив девушку прокатиться на санях.

7 декабря – Если кто-то в этот день играл свадьбу, то из экипажей и саней родни и друзей молодых образовывался целый поезд, поглазеть на который собиралась вся деревня. Сани для новобрачных золотили сусальным золотом, расписывали «красками с выводами» и украшали медвежьими и волчьими мехами. Свадебным «поездом» управляли ближайшие родственники. По обычаю, молодая впервые показывалась здесь после свадьбы и приветствовала всех соседей.

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Церковь чтит память святой мученицы Екатерины Александрийской

Она жила в III-IV вв. Получив прекрасное образование, Екатерина занималась изучением работ известных писателей, философов и врачей, владела несколькими языками, а также обладала прекрасным ораторским талантом. Была обращена в христианскую веру сирийским монахом. Предание гласит, что после крещения Катерина увидела сон, в котором ей явился Иисус, вручив специальное кольцо. После этого Екатерина отправилась на церемонию жертвоприношения, которая проходила в языческом храме по инициативе императора Максимилиана. Там Екатерина призвала присутствующих отречься от греховного учения. Пораженный красотой девушки, Максимилиан сначала пытался остановить ее уговорами, но впоследствии понял, что это напрасно, а потому, подверг Катерину истязаниям. Правда, одно из орудий пыток было разрушено ангелом, который спустился с неба. Когда об этом узнала супруга Максимилиана, то она тоже поверила в Бога и стала обличать своего мужа. В результате, она была казнена вместе с Катериной.

На Руси святую Екатерину, прозванную в народе санницей, почитали как помощницу женщинам в болезнях деторождения. Будущие матери или те, кто хотел ими стать, обращались к святой с просьбой о помощи.

Приметы дня 7 декабря

  • Туман и оттепель со слякотью – значит, морозы только через 10 дней придут.
  • Снег падает на сухую землю – зимний путь встанет, а на будущий год урожай не выдастся.
  • Коровки задними ногами потряхивают – будут холода.
  • Вокруг луны круги – жди мороза.
  • Если солнечные лучи пучкам устремляются вверх – будет вьюга.
  • Звезды на небе маленькие – грядет снегопад.

Именины сегодня отмечают: Иван, Евгений, Михаил, Екатерина, Алексей, Григорий, Порфирий, Марк, Митрофан, Александр.

А ещё 7 декабря празднуют…

  • Праздник собутыльника
  • День святой великомученицы Екатерины
  • День кисельных девиц
  • Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day)
  • Праздник инженерно-авиационной службы (ИАС) ВКС России
  • День памяти жертв землетрясения — Армения
  • Праздник сахарной ваты (National Cotton Candy Day) — США
  • День памяти Перл-Харбор (National Pearl Harbor Day of Remembrance) — США
  • День сожжения дьявола — Гватемала
  • Праздник маленьких свечек — Колумбия
  • День студента — Иран
  • День местного самоуправления — Украина
  • Праздник фермера — Гана
  • Фестиваль вращающихся дервишей (Шеб-и-Аруз) — Турция
  • День работников финансовых органов — Таджикистан
  • Праздник национальных героев — Восточный Тимор
  • День флага вооружённых сил — Индия
  • День написания писем (National Letter Writing Day) — США
  • Именины у Екатерины, Августы, Порфирия, Симона, Григория, Ивана, Александра, Митрофана, Евгения, Михаила, Алексея, Марка
  • Екатерина Санница

О праздниках больше — здесь.

7 декабря – день Катерины-Санницы. Любовь и симпатии

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