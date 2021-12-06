7 декабря – день Катерины-Санницы. Любовь и симпатии

7 декабря обычно начинались гулянья на санях. В сани первыми сажали молодоженов, которые сыграли свадьбу прошлой осенью. В этот день молодая впервые после венчания выходила в люди. За санями с новобрачными обычно ехал настоящий кортеж, в котором присутствовали родственники и друзья. Обязательно устраивали пир. Если на него не были приглашены маленькие дети, то им обязательно отправляли гостинцы – сладости и санки. Если же кто-то не мог позволить себе катание на санях, то брал обычную дощечку и шел кататься с горок или с крутых берегов, выезжая прямо на лед.

Молодожены 7 декабря находились в центре внимания, да и приметы этого дня в основном связаны с любовью и симпатиями. Так, девушки гадали на суженого. Они отламывали ветку от яблоневого дерева и клали ее под подушку. Это позволяло увидеть во сне будущего мужа. Также девушка могла взять какую-нибудь вещь, принадлежащую понравившемуся парню, а затем кругами катать вокруг нее каравай, чтобы парень точно так же кругами вокруг избы ходил.

Кстати, в день Катерины-Санницы парень мог заявить о своей симпатии, пригласив девушку прокатиться на санях.

7 декабря – Если кто-то в этот день играл свадьбу, то из экипажей и саней родни и друзей молодых образовывался целый поезд, поглазеть на который собиралась вся деревня. Сани для новобрачных золотили сусальным золотом, расписывали «красками с выводами» и украшали медвежьими и волчьими мехами. Свадебным «поездом» управляли ближайшие родственники. По обычаю, молодая впервые показывалась здесь после свадьбы и приветствовала всех соседей. ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь чтит память святой мученицы Екатерины Александрийской

Приметы дня 7 декабря

А ещё 7 декабря празднуют… Церковь чтит память святой мученицы Екатерины Александрийской Она жила в III-IV вв. Получив прекрасное образование, Екатерина занималась изучением работ известных писателей, философов и врачей, владела несколькими языками, а также обладала прекрасным ораторским талантом. Была обращена в христианскую веру сирийским монахом. Предание гласит, что после крещения Катерина увидела сон, в котором ей явился Иисус, вручив специальное кольцо. После этого Екатерина отправилась на церемонию жертвоприношения, которая проходила в языческом храме по инициативе императора Максимилиана. Там Екатерина призвала присутствующих отречься от греховного учения. Пораженный красотой девушки, Максимилиан сначала пытался остановить ее уговорами, но впоследствии понял, что это напрасно, а потому, подверг Катерину истязаниям. Правда, одно из орудий пыток было разрушено ангелом, который спустился с неба. Когда об этом узнала супруга Максимилиана, то она тоже поверила в Бога и стала обличать своего мужа. В результате, она была казнена вместе с Катериной. На Руси святую Екатерину, прозванную в народе санницей, почитали как помощницу женщинам в болезнях деторождения. Будущие матери или те, кто хотел ими стать, обращались к святой с просьбой о помощи. Приметы дня 7 декабря Туман и оттепель со слякотью – значит, морозы только через 10 дней придут.

Снег падает на сухую землю – зимний путь встанет, а на будущий год урожай не выдастся.

Коровки задними ногами потряхивают – будут холода.

Вокруг луны круги – жди мороза.

Если солнечные лучи пучкам устремляются вверх – будет вьюга.

Звезды на небе маленькие – грядет снегопад. Именины сегодня отмечают: Иван, Евгений, Михаил, Екатерина, Алексей, Григорий, Порфирий, Марк, Митрофан, Александр. А ещё 7 декабря празднуют… Праздник собутыльника

День святой великомученицы Екатерины

День кисельных девиц

Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day)

Праздник инженерно-авиационной службы (ИАС) ВКС России

День памяти жертв землетрясения — Армения

Праздник сахарной ваты (National Cotton Candy Day) — США

День памяти Перл-Харбор (National Pearl Harbor Day of Remembrance) — США

День сожжения дьявола — Гватемала

Праздник маленьких свечек — Колумбия

День студента — Иран

День местного самоуправления — Украина

Праздник фермера — Гана

Фестиваль вращающихся дервишей (Шеб-и-Аруз) — Турция

День работников финансовых органов — Таджикистан

Праздник национальных героев — Восточный Тимор

День флага вооружённых сил — Индия

День написания писем (National Letter Writing Day) — США

Именины у Екатерины, Августы, Порфирия, Симона, Григория, Ивана, Александра, Митрофана, Евгения, Михаила, Алексея, Марка

Екатерина Санница О праздниках больше — здесь .