7 марта — день Маврикия. Приметы, обычаи и традиции

7 марта — начало полевых работ, посев капусты, приготовление черной ухи. В народе считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня — это к скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки — к счастливому году». Этих птиц на Руси всегда любили и связывали с ними множество примет. Среди них такие: «Ласточки шныряют низко — к дождю, высоко — к ведру»; «Кто разорит гнездо ласточки, у того будут веснушки»; «Кто при первой ласточке умоется молоком, бел будет».

На Маврикия начинались первые работы в поле и в огороде. На будущие пашни и грядки вывозили навоз, скопившийся за зиму. Это нужно было сделать пока дорога еще была крепкой и позволяла проехать к полям. К навозу, как к единственному доступному удобрению, относились уважительно, сочиняли о нем пословицы и поговорки: «Клади навоз густо — не будет в амбаре пусто»; «Свез навоза кучу — и Богу не кучусь (то есть не докучаю)»; «В поле навоз, в амбаре хлеба воз». Впрочем, здесь тоже были свои тонкости. Например, навоз нельзя было запахивать в землю ни в полнолуние, ни в новолуние, чтобы не выросла сорная трава. Лучшим временем считалась последняя четверть луны.

Дата почтения памяти святого Маврикия и 70 воинов Апамейских

В 305 году, при правлении императора-язычника Максимиана Галерия, в городе Апамее служил военачальником римлянин Маврикий. Когда правитель объезжал свои владения с проверкой, ему донесли о том, что Маврикий распространяет среди солдат христианское вероучение. Император призвал его к ответу. Вместе с Маврикием явились 70 его воинов и сын. Все единогласно подтвердили, что являются христианами. Как ни уговаривал Максимиан их отступиться от Христа, ни один не отрекся от истинной веры.

Правитель особо злился на Маврикия за то, что тот не только сам принял христианство, но и своих солдат подтолкнул на это. Он приказал на глазах военачальника убить его родного сына. После этого всех воинов вместе с Маврикием привязали к деревьям и обмазали медом. Их до смерти закусали осы, пчелы, шмели и оводы.

Погодные приметы 7 марта…



Если голуби воркуют, а синицы на гнезда садятся – к хорошей погоде и потеплению.

На безоблачном небе красуется ясное солнце – погода вскоре изменится.

Рассвет светло-розовый или золотистый – погода будет очень хорошей.

Туманный день – лето будет влажным.

Холодная погода в день – лето тоже будет очень дождливым. Аналогичная погода ожидается, если будет туман.

Ели и сосны шумят – потепление наступит совсем скоро.

Снег идет, вьюга разыгралась – примета того, что впереди холодные дни.

Облака висят высоко – жди дождя со снегом.

Гладкий снег сулит неурожайный год, а рыхлый возвещает о богатом урожае.

Грачи вьют гнезда – весна теплой будет.

В этот день в южных регионах сеяли раннюю капусту. Это «преждевременное» засевание уберегало от нападения гусениц в период, когда завязываются кочаны. А из-под первой весенней сохи можно было взять ком земли и положить в избу — это должно было изгнать из дома всех клопов.

7 марта — В Маврикиев день на стол принято было ставить черную уху. Часто ее путали с ухой из черной икры. Черная уха отличается тем, что в нее, помимо остальных ингредиентов, добавляют соленый огурец, рассол и различные пряности и коренья.

В День Маврикия, считали на Руси, в родные края начинают возвращаться птицы. И несут на своих крыльях весну.

Именины сегодня отмечают: Варвара, Владимир, Андрей, Виктор, Елизавета, Афанасий, Ирина, Иван, Михаил, Иосиф, Прасковья, Степан, Николай, Сергей, Федор.

А в США 7 марта отмечают неофициальный, но Национальный день сухих завтраков. Тех самых всевозможных злаковых продуктов, к которым давным-давно уже пристрастился весь мир. Вы тоже??? Тогда не забудьте «поздравить» свой завтрак с его «профессиональным торжеством»:)

А ещё 7 марта празднуют…

День прогуливания уроков

День тёплого одеяла

Масленица — Широкий разгул

Всемирный день математики (World Math Day)

День рождения телефонного аппарата

День основания Общества спасения на водах (ОСВОД)

7 марта — День обретения мощей святых мучеников, иже во Евгении

День книги (World Book Day) — Великобритания

День, когда ты будешь услышан (National Be Heard Day) — США

7 марта — День сухих завтраков (National Cereal Day) — США

День учителя — Албания

День работников комплекса транспорта и связи — Туркменистан

Именины у Феодора, Филиппа, Афанасия

Маврикиев день

По материалам: https://boooh.ru

О праздниках больше — здесь .