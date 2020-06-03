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Фото: ТАСС

7 новых случаев коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:23 03.06.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте» о регистрации 7 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 2 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Шесть из них выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, один — при обращении за медицинской помощью. Пять случаев связаны с ранее зарегистрированным очагом среди строителей. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 399 случаев коронавирусной инфекции. 29 из них завозные из-за границы, 74 – из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними. 283 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей.

Выздоровевших за весь период — 259 человек.

7 новых случаев коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация в Крыму

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