7 октября – день Феклы Заревницы. Старую траву — в огонь

7 октября именовали Запрядальница, день Феклы, Фекла Заревница, Фекла, Жареница, Запрядальняя.

Дни уже заканчиваются быстро, а ночи становятся длинными. Говорили — «День убегает лошадиным скоком». В этот период можно было наблюдать багряные зори. Это происходило, поскольку в полях жгли старую траву, и по вечерам постоянно были видны костры. Обычно этим занимались парни-подростки. Сами крестьяне с утра и до ночи топили печи для просушки снопов. Было очень сложно развести огонь в овине, и это, как правило, делал самый опытный и старый мужчина в семье. Говорили, что сушить хлеб – настоящее искусство. Начинали молотить хлеб с того самого зажинного первого снопа, который летом после уборки урожая ставили в углу избы.

Выпекали особый хлеб, который нужно было разделить на всех членов семьи и остатки отдать скотине. Считали, что именно так все приобщаются к священной пище, которая дает достаток и благополучие.

Церковь чтит память Первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской

Святая первомученица равноапостольная Фекла родилась в городе Иконии. Она была дочерью знатных и богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет ее обручили со знатным юношей. Услышав проповедь святого апостола Павла о Спасителе, святая Фекла всем сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа и твердо решила не вступать в брак и посвятить свою жизнь Евангельской проповеди.

Мать святой Феклы воспротивилась намерению дочери и принуждала ее выйти замуж за обрученного жениха. Обручник святой Феклы пожаловался правителю города на апостола Павла, обвиняя его в том, что он отвратил от него невесту. Правитель заключил святого апостола в темницу. Святая Фекла ночью тайно убежала из дома, подкупила тюремных стражей, отдав им все свои золотые украшения, и проникла к узнику в темницу. Три дня она сидела у ног апостола, внимая его отеческим наставлениям. Исчезновение Феклы обнаружилось, и повсюду были разосланы слуги на поиски пропавшей. Наконец ее нашли в тюрьме и насильно привели домой.

Суд приговорил апостола Павла к изгнанию из города

Святую Феклу вновь долго убеждали согласиться на брак, но она не изменила своего решения. Ни слезы матери, ни гнев ее, ни угрозы правителя не смогли отлучить святую Феклу от любви к Небесному Жениху – Господу Иисусу Христу. Ее мать в исступлении потребовала от судьи смертного приговора непокорной дочери, и святая Фекла была приговорена к сожжению. Святая мученица бестрепетно взошла на костер и перекрестилась. В этот момент ей явился Спаситель, благословляя на предстоящий подвиг, и неизреченная радость наполнила ее святую душу.

Когда святая Фекла была уже 90-летней старицей, на нее ополчились языческие волхвы за то, что она безвозмездно лечила больных. Они не могли постичь, что святая врачует болезни силой благодати Христовой, и полагали, что ей особо покровительствует богиня-девственница Артемида. Из зависти к святой Фекле они подослали к ней наемников, чтобы осквернить святую. Когда преследователи были уже совсем близко, святая Фекла возопила о помощи ко Христу Спасителю, и расступилась гора, и сокрыла святую деву, невесту Христову. Так предала душу Господу святая Фекла.

Приметы дня 7 октября

7 октября молодые девушки гадали на свое будущее. Например, ночью в слегка открытое окно просовывали пирожок. Если угощение никто не заберет – весь следующий год будешь в девках ходить. Если пирожок возьмет холодная рука – брак будет неудачным. Пушистая и теплая ладонь предвещает скорое замужество.

Верили, что все, что на Феклу завяжешь – никогда не сможешь развязать. Именно поэтому, часто на 7 октября планировали свадебные торжества.

На дубе много желудей – к мягкой зиме и урожайному лету.

В это время гром сулит короткую, бесснежную и теплую зиму.

Если солнце светит ярко и взошло быстро, то погода изменится.

Если белка линяет от хвоста к голове – зима будет студеная, от головы к хвосту – слякотная и долгая.

Именины сегодня отмечают: Василий, Сергей, Фекла, Степан, Андрей, Давид, Виталий, Владислав, Галактион, Павел.

А ещё 7 октября празднуют…

Международный день врача (International Doctor`s Day)

День вежливых людей

7 октября – Всемирный день архитектуры (World Architecture Day)

День вспоминания про тёплые вещи

День Конституции в СССР

Международный день невралгии тройничного нерва (International Trigeminal Neuralgia Awareness Day)

7 октября – Славянский праздник урожая — Таусень (Радогощь)

Всемирный день жилища, День Хабитат (World Habitat Day)

День образования штабных подразделений МВД РФ

Праздник памяти преподобного Никандра Псковского

7 октября – День работника организационно-инспекторских служб уголовно-исполнительной системы РФ

День памяти Пресвятой Девы Марии Розарии — Испания

Праздник хорошего отношения — Пуэрто-Рико

День деревень и народов — Иран

7 октября – День кофе-фраппе (National Frappe Day) — США

Праздник библиотекаря — Армения

День благодарения — Сент-Люсия

7 октября – День труда (Labour Day) — Австралия

Праздник двойной девятки, Праздник Чунъян (Chung Yeung Festival) — Китай

День учителя — Лаос

День ассоциации ветеранов МВД — Украина

7 октября – Праздник территории — Остров Рождества

День гражданской авиации — Кыргызстан

День банковского работника — ПМР

7 октября – Праздник добычи торфа — Фолклендские острова

День вооружённых сил — Черногория

Торговый праздник — Антигуа и Барбуда

7 октября – Именины у Владислава, Галактиона, Андрея, Павла, Марии, Сергея

Фёкла Заревница (Замолотки)

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