7 советов, как выбрать подержанный автомобиль

Многим людям надоедает передвигаться по городу на общественном транспорте, поэтому они принимают решение приобрести авто. Новая машина подходит не всем по разным обстоятельствам, поэтому некоторые водители обращают внимание на поддержанное транспортное средство.

Основная опасность заключается в том, что на автомобильном рынке можно столкнуться с мошенниками, зарабатывающими на невнимательности покупателей. Чтобы избежать подобных проблем, можно ознакомиться с советами экспертов, а также ознакомится со списком самых надежных машин на вторичном рынке.

Топ рекомендаций

Профессионалы рекомендуют обращать внимание на данные советы, поскольку они позволяют экономить не только на средствах, но и на личном времени.

1. Планирование бюджета

В том случае, когда человек решил приобрести автомобиль за 300 тысяч, рекомендуется копить около 350 тысяч для покрытия первичных расходов.

К ним можно отнести процесс переоформления, страховка, прохождение технического осмотра, устранение имеющихся дефектов.

2. Не торопиться

Ни в коем случае нельзя приобретать вариант, который первый попался на глаза. Важно, чтобы покупатель ознакомился с предложениями различных продавцов, провёл анализ цен и нашёл оптимальный вариант.

Желательно составлять список, куда войдут заинтересовавшие объявления, а затем начать их обзванивать. В результате таких действий часть вариантов отпадёт.

3. Внимательно изучать авто

Если покупатель подобрал для себя машину, необходимо узнать о ней все сведения, причём в подробностях. Информация о расположении крышки бака также будет важна.

4. Не забывать про торг

Основной задачей покупки б/у автомобиля является экономия. Многие продавцы, указывая стоимость авто в объявлении, рассчитывают на дальнейшие торги. По этой причине итоговая цена может быть снижена на 10%.

5. Быть готовым к уходу в любой момент

Ни в коем случае нельзя приобретать транспортное средство у перекупщиков, поскольку наиболее безопасным вариантом является покупка у самого владельца.

Перекупщики подержанных авто заинтересованы в получении выгоды, поэтому стараются скрыть все дефекты и завысить его цену.

Если покупатель приехал на осмотр, а с ним встретилось сразу несколько человек с автомобилями, лучше сразу же отказаться от покупки.

6. Не брать с собой финансы

Всегда нужно помнить о том, что шанс столкнуться с нечестными людьми весьма велик. Покупателя могут не только обмануть, но ещё и ограбить.

В случае с добросовестным продавцом сделка может быть оформлена на 1-2 встрече после проведения осмотра.

Однако при себе необходимо иметь небольшую сумму, которую удастся использовать в качестве залога – 5 тысяч будет достаточно.

7. Брать на осмотр ряд вещей

Это касается магнита, фонарика, зеркала, тряпки и набора ключей. Они пригодятся для того, чтобы определить наличие дефектов подержанного авто.

Вышеперечисленные советы достаточно просты в исполнении, поэтому покупателям рекомендуется их придерживаться.

Лишь в таком случае покупка подержанного автомобиля принесёт лишь положительные эмоции, избегая лишних трат.