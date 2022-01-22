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75% жителей Крыма довольны качеством дорог на полуострове

75% жителей Крыма довольны качеством дорог на полуострове

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:41 22.01.2022

В Севастополе таких 81%.

Согласно опросу Росавтодора 75% жителей Крыма довольны качеством и доступностью дорог в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Из положительных моментов граждане отметили улучшение качества ремонта дорог, строительство новых трасс, мостов и транспортной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

В Севастополе 81% жителей довольны качеством местных дорог. Всего в опросе Росавтодор приняли участие более 170 тысяч респондентов из всех регионов России. Регионами-лидерами по удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог стали Чеченская Республика (85%), Севастополь (81%), Республика Крым (75%), Республика Северная Осетия-Алания (67%), Костромская область (66%), Кабардино-Балкарская Республика и Республика Татарстан (по 63%), Калининградская область, Саратовская область, Ивановская область (по 62%), Республика Марий Эл и Белгородская область (по 61%), Тюменская область и Республика Ингушетия (по 60%).

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