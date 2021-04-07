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8 апреля — день Гавриила Благовеста. Архангела Гавриила
иллюстрация: TheDigitalArtist (pixabay.com)

8 апреля — день Гавриила Благовеста. Архангела Гавриила

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:04 07.04.2021

8 апреля к слову, предки наши считали: всё, что родится на свет, будет обязательно уродливым. Говорили: «Что родилось в день Гавриила – ужасно и некрасиво». Почему? Об этом история умалчивает. В эти сутки старались не делать ничего важного, ничего не создавать. Потому как были уверены — даже пряжа, сотканная сегодня, не получится хорошей.

При этом, правда, не воспрещались работы на огороде. Крестьяне начинали высаживать помидоры, кабачки, тыкву, фасоль, дыню, арбузы.

Другие названия праздника: День Архангела Гавриила, Гавриил и Василий, Гавриил — выверни оглобли, Благовестник.

Церковь в этот день почитает Архангела Гавриила

«Собор» – значит «собрание». Православные христиане собираются вместе, чтобы прославить Архангела Гавриила, имя которого означает «крепость Божия».

Архангел Гавриил являлся многим людям и приносил им благую весть. Своим присутствием он воодушевлял пророка Моисея во время написания Бытия. Открыл пророку Даниилу будущее иудейского народа. Предстал перед святой Анной и рассказал, что ее будущая дочь станет матерью Спасителя человеческого. Неотступно находился рядом с Марией в ее земной жизни с того момента, как она вошла в храм Иерусалима. Рассказал священнику Захарию о рождении Иоанна – Крестителя Господня. Во сне пришел к Иосифу и открыл тайну прихода Мессии. Он же предупредил о коварных планах ирода и наказал скрыться с женой и сыном в Египте.

Архангел Гавриил поддерживал Иисуса, когда тот молился в саду Гефсимана перед муками. Он же возвестил о Воскрешении Христовом женщинам, которые пришли помазать Его тело миром.

Или — День Архангела Гавриила. Почитают его и в христианстве, и в исламе, и в иудаизме. На Руси Гавриилу дали имя Благовест, ведь именно он возвестил о рождении Иисуса Марией.

Что касается погодных примет на 8 апреля…

  • Черемуха зацвела – картофель можно высаживать.
  • Погода 8 апреля говорит о погоде 8 октября.
  • Снег на крышах ещё лежит — в ближайшие 30 дней он не растает.
  • Светлый восход солнца –  снега уже не будет.
  • Заморозки? Весна будет холодной, а лето придет нескоро.

Именины сегодня отмечают: Степан, Авраам, Гавриил, Василий, Лариса, Алла, Анна.

А ещё 8 апреля празднуют…

  • Фестиваль цветов (Хана Мацури) — Япония
  • День здоровья — Кирибати
  • 8 апреля — День сотрудников органов по контролю наркотиков — Кыргызстан
  • День музеев (National Museum Weekend) — Нидерланды
  • День «Наше всё» (National All Is Ours Day) — США
  • 8 апреля — День экономиста — Таджикистан
  • День национального парка «Плитвицкие озёра» — Хорватия
  • День эмпанады (National Empanada Day) — США
  • Именины у Гавриила, Анны, Аллы, Ларисы, Василия
  • Гавриил Благовест • Праздник куража
  • День сброса зимней шкурки
  • Международный день цыган (International Roma Day)
  • Международный день Будды
  • День рождения пожарной лестницы
  • 8 апреля — День российской анимации
  • День рисования птиц (Draw a Bird Day)
  • День сотрудников военных комиссариатов
  • Празднование Собора Архангела Гавриила

По материалам: https://boooh.ru

О праздниках больше — здесь.

8 апреля — день Гавриила Благовеста. Архангела Гавриила

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