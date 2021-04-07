8 апреля — день Гавриила Благовеста. Архангела Гавриила

8 апреля к слову, предки наши считали: всё, что родится на свет, будет обязательно уродливым. Говорили: «Что родилось в день Гавриила – ужасно и некрасиво». Почему? Об этом история умалчивает. В эти сутки старались не делать ничего важного, ничего не создавать. Потому как были уверены — даже пряжа, сотканная сегодня, не получится хорошей.

При этом, правда, не воспрещались работы на огороде. Крестьяне начинали высаживать помидоры, кабачки, тыкву, фасоль, дыню, арбузы.

Другие названия праздника: День Архангела Гавриила, Гавриил и Василий, Гавриил — выверни оглобли, Благовестник.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь в этот день почитает Архангела Гавриила

Что касается погодных примет на 8 апреля…

А ещё 8 апреля празднуют… Церковь в этот день почитает Архангела Гавриила «Собор» – значит «собрание». Православные христиане собираются вместе, чтобы прославить Архангела Гавриила, имя которого означает «крепость Божия». Архангел Гавриил являлся многим людям и приносил им благую весть. Своим присутствием он воодушевлял пророка Моисея во время написания Бытия. Открыл пророку Даниилу будущее иудейского народа. Предстал перед святой Анной и рассказал, что ее будущая дочь станет матерью Спасителя человеческого. Неотступно находился рядом с Марией в ее земной жизни с того момента, как она вошла в храм Иерусалима. Рассказал священнику Захарию о рождении Иоанна – Крестителя Господня. Во сне пришел к Иосифу и открыл тайну прихода Мессии. Он же предупредил о коварных планах ирода и наказал скрыться с женой и сыном в Египте. Архангел Гавриил поддерживал Иисуса, когда тот молился в саду Гефсимана перед муками. Он же возвестил о Воскрешении Христовом женщинам, которые пришли помазать Его тело миром. Или — День Архангела Гавриила. Почитают его и в христианстве, и в исламе, и в иудаизме. На Руси Гавриилу дали имя Благовест, ведь именно он возвестил о рождении Иисуса Марией. Что касается погодных примет на 8 апреля…

Черемуха зацвела – картофель можно высаживать.

Погода 8 апреля говорит о погоде 8 октября.

Снег на крышах ещё лежит — в ближайшие 30 дней он не растает.

Светлый восход солнца – снега уже не будет.

Заморозки? Весна будет холодной, а лето придет нескоро. Именины сегодня отмечают: Степан, Авраам, Гавриил, Василий, Лариса, Алла, Анна. А ещё 8 апреля празднуют… Фестиваль цветов (Хана Мацури) — Япония

День здоровья — Кирибати

8 апреля — День сотрудников органов по контролю наркотиков — Кыргызстан

День музеев (National Museum Weekend) — Нидерланды

День «Наше всё» (National All Is Ours Day) — США

8 апреля — День экономиста — Таджикистан

День национального парка «Плитвицкие озёра» — Хорватия

День эмпанады (National Empanada Day) — США

Именины у Гавриила, Анны, Аллы, Ларисы, Василия

Гавриил Благовест • Праздник куража

День сброса зимней шкурки

Международный день цыган (International Roma Day)

Международный день Будды

День рождения пожарной лестницы

8 апреля — День российской анимации

День рисования птиц (Draw a Bird Day)

День сотрудников военных комиссариатов

Празднование Собора Архангела Гавриила По материалам: https://boooh.ru О праздниках больше — здесь .