8 апреля — день Гавриила Благовеста. Архангела Гавриила

8 апреля к слову, предки наши считали: всё, что родится на свет, будет обязательно уродливым. Говорили: «Что родилось в день Гавриила – ужасно и некрасиво». Почему? Об этом история умалчивает. В эти сутки старались не делать ничего важного, ничего не создавать. Потому как были уверены — даже пряжа, сотканная сегодня, не получится хорошей.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь в этот день почитает Архангела Гавриила
«Собор» – значит «собрание». Православные христиане собираются вместе, чтобы прославить Архангела Гавриила, имя которого означает «крепость Божия».
Архангел Гавриил являлся многим людям и приносил им благую весть. Своим присутствием он воодушевлял пророка Моисея во время написания Бытия. Открыл пророку Даниилу будущее иудейского народа. Предстал перед святой Анной и рассказал, что ее будущая дочь станет матерью Спасителя человеческого. Неотступно находился рядом с Марией в ее земной жизни с того момента, как она вошла в храм Иерусалима. Рассказал священнику Захарию о рождении Иоанна – Крестителя Господня. Во сне пришел к Иосифу и открыл тайну прихода Мессии. Он же предупредил о коварных планах ирода и наказал скрыться с женой и сыном в Египте.
Архангел Гавриил поддерживал Иисуса, когда тот молился в саду Гефсимана перед муками. Он же возвестил о Воскрешении Христовом женщинам, которые пришли помазать Его тело миром.
Или — День Архангела Гавриила. Почитают его и в христианстве, и в исламе, и в иудаизме. На Руси Гавриилу дали имя Благовест, ведь именно он возвестил о рождении Иисуса Марией.
Что касается погодных примет на 8 апреля…
- Черемуха зацвела – картофель можно высаживать.
- Погода 8 апреля говорит о погоде 8 октября.
- Снег на крышах ещё лежит — в ближайшие 30 дней он не растает.
- Светлый восход солнца – снега уже не будет.
- Заморозки? Весна будет холодной, а лето придет нескоро.
Именины сегодня отмечают: Степан, Авраам, Гавриил, Василий, Лариса, Алла, Анна.
А ещё 8 апреля празднуют…
- Фестиваль цветов (Хана Мацури) — Япония
- День здоровья — Кирибати
- 8 апреля — День сотрудников органов по контролю наркотиков — Кыргызстан
- День музеев (National Museum Weekend) — Нидерланды
- День «Наше всё» (National All Is Ours Day) — США
- 8 апреля — День экономиста — Таджикистан
- День национального парка «Плитвицкие озёра» — Хорватия
- День эмпанады (National Empanada Day) — США
- Именины у Гавриила, Анны, Аллы, Ларисы, Василия
- Гавриил Благовест • Праздник куража
- День сброса зимней шкурки
- Международный день цыган (International Roma Day)
- Международный день Будды
- День рождения пожарной лестницы
- 8 апреля — День российской анимации
- День рисования птиц (Draw a Bird Day)
- День сотрудников военных комиссариатов
- Празднование Собора Архангела Гавриила
По материалам:
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