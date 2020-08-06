8 августа в Крыму — второй этап Гран-при России-2020 по дрон-рейсингу

Второй этап Гран-при России-2020 по дрон-рейсингу (соревнования гоночных квадрокоптеров) 8 августа состоится в Алуште на базе Федерального спортивного центра «Крымский».

Как сообщили порталу организаторы Гран-при (Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы»), принять участие в соревнованиях сможет любой желающий из России старше 10 лет. Планируется, что на алуштинском этапе выступит около 20 пилотов-любителей, которые ведут борьбу за лидерство в Гран-при текущего сезона. Победители и призеры этапа будут награждены медалями, кубками и почетными грамотами, — отмечает «Крымский спорт» .

Всего в рамках Гран-при России-2020 по дрон-рейсингу запланировано пять этапов. Первый прошел в марте на высоте 800 метров в Сочи. Второй состоится в Алуште, остальные примут соответственно Казань, Екатеринбург и вновь Сочи.

Лучшие пилоты по итогам всех этапов Гран-при будут приглашены в команду Drone Sports Global на сезон-2021.