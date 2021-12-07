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8 декабря – Климентьев день. Наступают настоящие морозы
фото: pxhere.com

8 декабря – Климентьев день. Наступают настоящие морозы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:56 07.12.2021

8 декабря – Ещё этот день в народе называли Климентий, Клим холодный, Клим. Предки наши примечали, что к этому времени наступали настоящие морозы, оттого и такое народное название – Клим холодный. Матери обращались к этому святому с просьбой защитить чад от грядущих холодов.

Было распространено верование в злых духов, которых называли Трескунами. Говорили, что в зимний период, в том числе, 8 декабря, такие духи, будучи в подчинении у Мороза, гоняются по полям и дуют в кулаки. Именно поэтому, холодный северный ветер как раз и является их дыханием – вот такие приметы! Трескуны стучат по веткам и стволам деревьев, по промерзшей земле. Летом они обычно дремлют, но зимой просыпаются и с первым снегом попадают на землю. Говорили, что очень не любят суровые духи тех, кто на стужу жалуется, и может наказать их болезнями. Поэтому, важно было всегда быть бодрым и веселым – именно тогда Мороз наградит крепким здоровьем и красивым румянцем.

Церковь почитает память папы римского Климента I

8 декабряОн принадлежал к числу 70-ти апостолов. Он очень почитаем в православии по той причине, что считается одним из первых проповедников на русских землях, куда он был сослан из Рима. Согласно историческим данным, Климент начал проповедовать в районе Севастополя. О жизни Климента известно не слишком много. Согласно существующим данным, этот человек родился в богатой семье римских жителей. Родители Климента вскоре после его рождения отправились в Афины морским путем. Однако корабль потерпел кораблекрушение, в результате чего Климент, его родители и еще трое братьев выжили, но потеряли друг друга. Климент же подумал, что его близкие умерли и стал долго думать над тем, что происходит после смерти. Именно таким образом он приходит к Богу. Интересно, что только после крещения Климент все-таки смог отыскать своих родителей. В целом, Климент был известен своим благочестием и добротой.

Приметы дня 8 декабря

  • Если снег идет, то лето дождливым будет.
  • Если человек родился 8 декабря, то в качестве талисмана ему необходимо носить горный хрусталь или корунд.
  • В мороз на речном льду видна сверху вода – жди потепления и дождь.
  • Большие снежные бугры с сильным инеем при промерзшей земле – приметы к тому, что будет хороший урожай.
  • Ранние петухи слышны – будет потепление.
8 декабря – Именины сегодня отмечают: Виктор, Николай, Григорий, Климент, Павел, Александр, Кузьма, Ярослав, Василий, Петр.

А ещё 8 декабря празднуют…

  • День художника
  • Мировой день зажжённых свечей (Worldwide Candle Lighting Day)
  • День Великого Незнания
  • День путешественника во времени (Pretend to be a Time Traveler Day)
  • Всемирный день хорового пения
  • Всемирный день детского телевидения и радиовещания
  • День российского казначейства
  • Католическое торжество непорочного зачатия Девы Марии
  • Праздник шоколадного пирожного (National Brownie Day) — США
  • День матери — Панама
  • День просветления Будды — Япония
  • Праздник пляжа — Уругвай
  • День Конституции — Узбекистан
  • День благотворительности — Украина
  • Праздник финской музыки — Финляндия
  • День Конституции — Румыния
  • День Карибского сообщества
  • Праздник святого Климента Охридского — Македония
  • День студента — Болгария, Македония
  • День сражения — Фолклендские острова
  • Праздник работников радио и телевидения — Кыргызстан
  • День молодёжи — Албания
  • День бармена (National Bartender Day) — США
  • Именины у Климента, Петра, Ярослава, Павла, Ивана, Василия, Виктора, Александра, Григория, Кузьмы
  • Климентьев день

О праздниках больше — здесь.

8 декабря – Климентьев день. Наступают настоящие морозы

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