8 декабря – Климентьев день. Трескуны гоняются по полям и дуют в кулаки

8 декабря в народе также называли Климентий, Клим холодный, Клим. Предки наши примечали, что к этому времени наступали настоящие морозы, оттого и такое народное название – Клим холодный. Матери обращались к этому святому с просьбой защитить чад от грядущих холодов.
Было распространено верование в злых духов, которых называли Трескунами. Говорили, что в зимний период, в том числе, 8 декабря, такие духи, будучи в подчинении у Мороза, гоняются по полям и дуют в кулаки. Именно поэтому, холодный северный ветер как раз и является их дыханием – вот такие приметы! Трескуны стучат по веткам и стволам деревьев, по промерзшей земле. Летом они обычно дремлют, но зимой просыпаются и с первым снегом попадают на землю. Говорили, что очень не любят суровые духи тех, кто на стужу жалуется, и может наказать их болезнями. Поэтому, важно было всегда быть бодрым и веселым – именно тогда Мороз наградит крепким здоровьем и красивым румянцем.
Церковь же почитает память папы римского Климента I
Он принадлежал к числу 70-ти апостолов. Он очень почитаем в православии по той причине, что считается одним из первых проповедников на русских землях, куда он был сослан из Рима. Согласно историческим данным, Климент начал проповедовать в районе Севастополя. О жизни Климента известно не слишком много. Согласно существующим данным, этот человек родился в богатой семье римских жителей. Родители Климента вскоре после его рождения отправились в Афины морским путем. Однако корабль потерпел кораблекрушение, в результате чего Климент, его родители и еще трое братьев выжили, но потеряли друг друга. Климент же подумал, что его близкие умерли и стал долго думать над тем, что происходит после смерти. Именно таким образом он приходит к Богу. Интересно, что только после крещения Климент все-таки смог отыскать своих родителей. В целом, Климент был известен своим благочестием и добротой.
Приметы дня 8 декабря:
- Если снег идет, то лето дождливым будет.
- Если человек родился 8 декабря, то в качестве талисмана ему необходимо носить горный хрусталь или корунд.
- В мороз на речном льду видна сверху вода – жди потепления и дождь.
- Большие снежные бугры с сильным инеем при промерзшей земле – приметы к тому, что будет хороший урожай.
- Ранние петухи слышны – будет потепление.
А ещё 8 декабря празднуют:
- День художника
- Мировой день зажжённых свечей (Worldwide Candle Lighting Day)
- День Великого Незнания
- День путешественника во времени (Pretend to be a Time Traveler Day)
- Всемирный день хорового пения
- Всемирный день детского телевидения и радиовещания
- День российского казначейства
- Католическое торжество непорочного зачатия Девы Марии
- Праздник шоколадного пирожного (National Brownie Day) — США
- День матери — Панама
- День просветления Будды — Япония
- Праздник пляжа — Уругвай
- День Конституции — Узбекистан
- День благотворительности — Украина
- Праздник финской музыки — Финляндия
- День Конституции — Румыния
- День Карибского сообщества
- Праздник святого Климента Охридского — Македония
- День студента — Болгария, Македония
- День сражения — Фолклендские острова
- Праздник работников радио и телевидения — Кыргызстан
- День молодёжи — Албания
- День бармена (National Bartender Day) — США
- Именины у Климента, Петра, Ярослава, Павла, Ивана, Василия, Виктора, Александра, Григория, Кузьмы
- Климентьев день
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