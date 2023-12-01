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Фото: glava.rk.gov.ru

8 декабря состоится первое богослужение в Соборной мечети Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 13:20 01.12.2023

Также будет определена дата церемонии освящения Александро-Невского кафедрального собора в столице.

Глава РК Сергей Аксёнов в интервью в программе «7 дней в деталях» на радио «Спутник в Крыму» сообщил, что первое богослужение в Соборной мечети Симферополя предварительно запланировано на 8 декабря.

При этом Сергей Аксёнов уточнил, что в период до проведения службы будет определена дата открытия мечети.

Открытие Соборной мечети – значимое событие не только для Республики Крым, поэтому важно, чтобы в нем приняли участие священнослужители из других регионов нашей большой страны, – подчеркнул Аксёнов.

Также, по его словам, ожидается церемония торжественного освящения Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе, построенного под патронатом Президента Владимира Путина. Сроки проведения мероприятий будут определены позже.

Различные религиозные сооружения и украшают российский Крым, и являются символом межнационального и межконфессионального согласия крымчан, – отметил Глава РК.

Большое интервью Главы Республики выйдет в эфире радио «Спутник в Крыму» сегодня, 1 декабря, в 17:00.

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Управление информации и пресс-службы Главы РК.

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