8 декабря состоится первое богослужение в Соборной мечети Симферополя

Также будет определена дата церемонии освящения Александро-Невского кафедрального собора в столице.

Глава РК Сергей Аксёнов в интервью в программе «7 дней в деталях» на радио «Спутник в Крыму» сообщил, что первое богослужение в Соборной мечети Симферополя предварительно запланировано на 8 декабря.

При этом Сергей Аксёнов уточнил, что в период до проведения службы будет определена дата открытия мечети.

Открытие Соборной мечети – значимое событие не только для Республики Крым, поэтому важно, чтобы в нем приняли участие священнослужители из других регионов нашей большой страны, – подчеркнул Аксёнов.

Также, по его словам, ожидается церемония торжественного освящения Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе, построенного под патронатом Президента Владимира Путина. Сроки проведения мероприятий будут определены позже.

Различные религиозные сооружения и украшают российский Крым, и являются символом межнационального и межконфессионального согласия крымчан, – отметил Глава РК.

Большое интервью Главы Республики выйдет в эфире радио «Спутник в Крыму» сегодня, 1 декабря, в 17:00.

Управление информации и пресс-службы Главы РК.