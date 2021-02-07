8 февраля — Фёдоров день. Фёдор-поминальник. Покойники тоскуют по своим живым

8 февраля — страшно? И предкам нашим тоже было страшно. Сегодня почитается память Федора Студита – греческого монаха и общественного деятеля (759—826), причисленного к лику святых. Так вот: Фёдоров день в народе ещё именовали Фёдор-поминальник и, пожалуй, эта дата одна из самых таинственных в календаре. В старину верили: сегодня покойники особенно тоскуют по своим живым близким. Да так «болеют» оставшимися на этом свете, что готовы переступить его границу и прийти на «свидание» с родными. И не только в снах, как это часто бывает в обычные дни, а и в дом явиться призраком, и встретить родственников на улице… Таких визитов, даже несмотря на любовь к ушедшим, конечно, люди боялись, потому в Фёдоров день проводили различные обряды, чтобы удержать душу покойного в загробном мире. Возьмите себе на заметку несколько подсказок и вы. На всякий случай… мало ли:

Умершие родственники вас не побеспокоят, если повесите 8 февраля у входной двери и под окном пучки крапивы и рябины. Эти растения, по народным поверьям, отпугивают духов. Такой же силой наделены можжевельник и чертополох.

От встреч с покойниками могут уберечь и кресты, начерченные мелом над окнами и дверьми, а также топор под порогом — дух придёт, споткнётся и уйдёт.

Ещё душа с того света практически наверняка вас не побеспокоит, если в доме 8 февраля будут находиться посторонние люди. Особенно ночью. Считается, что мертвецы-визитёры не любят присутствия чужих в своём доме.

Если же на Федора усопшим родственник всё-таки заглянул «на огонёк», то вам прямая дорога в церковь. Закажите молебен за его упокой, а углы дома побрызгайте святой водой.

Да, кстати, прийти к вам сегодня могут не только те, кто вас любит. Навестить могут и те, с кем при жизни вы не очень-то и ладили. Должок какой-нибудь вспомнят, к примеру… В общем, будьте внимательны нынче.

Жизнь и творения преподобного Феодора Студита

Преподобный Феодор родился в 759 г. от богатых и благочестивых родителей. Отец его был приближен ко двору, однако при наступлении иконоборческой ереси родители оставили мир и приняли иночество. Преподобный Феодор воспитывался в книжном научении и, по слову святителя Димитрия Ростовского, “еллинстей премудрости учася, бысть ритор прекрасен и философ изряден, и препирашеся с злочестивыми о благочестивой вере”.

Преосвященный Филарет пишет, ссылаясь на свидетельство самого святого, что Феодор был женат, но на 22 году жизни он и его супруга Анна “посвятили себя иноческой жизни”. Преподобный со своим дядей преподобным Платоном удалился в Саккуден (или Саккудион), уединенное место под Константинополем, где был основан монастырь, в котором он подвизался в строгом подвижничестве, изучая Священное Писание, творения святых Отцов и особенно труды святителя Василия Великого. Преподобный Феодор, “в мягкости и покои воспитанный”, вдавал себя в монастыре в великие физические труды, не гнушался никаких низких работ и был всем слугою.

К тому же он старательно занимался исповеданием и откровением своих дел и помышлений своему духовному отцу, преподобному Платону. По желанию последнего, он был поставлен во пресвитера патриархом Тарасием, после чего умножал свои труды в монастыре. Примерно через 14 лет после своего поступления в обитель преподобный Феодор должен был — против своей воли — принять управление монастырем. Он проявил себя последовательным и строгим начальником, “уча словом и делом, и исправляя во иноцех развращенные уставы” .

Скитания и ссылки

Вскоре преподобный Феодор, нелицеприятный критик императора, претерпевает ссылку в Солунь, но через год возвращается и поставляется императрицей Ириной начальником Студиева монастыря в Константинополе. Здесь во всем объеме проявились способности преподобного Феодора как руководителя. Заброшенный монастырь был восстановлен, Преподобный ввел точный порядок во всех областях монастырской жизни, собрал к себе в монастырь более тысячи братий, завел около монастыря училище для детей и сам постоянно занимался как литературными трудами, так и всякой тяжелой и черной работой. Так Преподобный подвизался с 798 по 809 г., когда опять был послан в заточение.

Вернувшись из ссылки в 814 г. при императоре Льве Армянине, он становится неустрашимым исповедником иконопочитания, за что и претерпевает жестокое изгнание. Болотистые места, гнилые темницы, кровавые пытки и истязания в Метопе и Боните были уделом преподобного Феодора до 819 г. Почти умирающего от ран и голода, его перевели в Смирнскую темницу, где нанесли ему еще 100 ударов. В 820 г. исповедники иконопочитания были освобождены, но преподобный Феодор не остался в Константинополе, а удалился в уединенное место — Акрит, где и пребывал до своей кончины. Отошел Преподобный ко Господу 11 ноября 826 г. на 68-м году жизни со словами псалма на устах: “во век не забуду оправданий Твоих”.

Но… мёртвым мёртвое — живым живое!

А они на Федора Студита ещё и предсказывали погоду:

Домашняя кошка сидит на подоконнике и смотрит в окно — близится оттепель.

Привычные звуки слышатся более громко и чисто — в ближайшее время погода ухудшится.

На улице безветренно и ясно – весна будет теплой и придет довольно рано.

Именины 8 февраля отмечают: Аркадий, Давид, Иван, Клим, Мария, Петр, Семен, Федор.

И… возвращаясь к потусторонним существам. Монстров сегодня воочию, «лицом к лицу», можно увидеть в обычно тихом и славном швейцарском городке под названием Люцерна. Там, 8 февраля проходит один из самых веселых уличных фестивалей Европы. Он приурочен к проводам зимы и его ещё называют Швейцарской Масленицей. Суть торжества такова: толпы ряженых людей в фантастических масках и костюмах ходят по улицам с раннего утра, устраивая весёлую какофонию. Одно из главных событий праздника — Парад и концерт монстров. Это жутчайшее и очень необычное зрелище…

А ещё 8 февраля празднуют 8 февраля — День Нирваны

День подбрасывания монетки

День российской науки

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста

День риелтора

День военного топографа

8 февраля — День «Смейся и богатей» (Laugh And Get Rich Day) — США

День молодёжи — Конго

День пирожных из чёрной патоки — США

8 февраля — День словенской культуры (День Прешерна)

День воздушных змеев (National Kite Flying Day) — США

День военно-воздушных сил — Иран

Национальный день бойскаутов (National Boy Scout Day) — США

День пенитенциарной службы — Польша

Именины у Ксенофонта, Марии, Аркадия, Петра, Симеона, Ивана, Давида

Федор Поминальник О праздниках больше — здесь .