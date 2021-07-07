8 июля – день Петра и Февронии. День семьи, любви и верности

8 июля — в народе считали, что в течение 40 следующих дней будет стоять очень жаркая погода. А потом «на горизонте» замаячит осень. А ещё в народе 8 июля называли Русальницей.

Бытовало поверье, согласно которому, русалки сегодня начинают водить хороводы, а потому, стоило соблюдать осторожность во время купания – речная дева может на дно утащить.

Почитают Петра и Февронию — хранителей супружеской любви и покровителей семейного очага

Легенда такова:

Однажды Муромский князь Петр заболел проказой и никак не мог вылечиться от нее. Но однажды он увидел сон о том, что ему способна помочь крестьянка по имени Феврония. Тогда Петр распорядился разыскать такую девушку. Та вместо платы за лечение потребовала от Петра только одного – чтобы он женился на ней. Петр пообещал это сделать, но, избавившись от болезни, от своего слова отступил. В результате, болезнь вернулась.

Петр раскаялся и вновь обратился к Февронии, пообещав, что женится на ней. Сам Петр получил княжение в качестве наследства от своего старшего брата, но муромским боярам Феврония, простая крестьянка, пришлась не по душе. Они стали отговаривать князя от жизни с ней, говорили, что ему нужно покинуть город или отказаться от жены. Вместе с Февронией Петр решил уехать из Мурома.

Однако в народе начались волнения – люди требовали вернуть их князя

Тогда Петр и Феврония возвратились и правили городом еще очень долго. В старости они решили постричься в монахи и стали молиться Богу о том, чтобы умереть в один день. Господь выполнил просьбу Петра и Февронии, которые завещали похоронить их в одном гробу. Однако эту просьбу не выполнили, поскольку посчитали, что она является непристойной для монахов. И, несмотря на то, что тела умерших положили в разных обителях перед похоронами, на следующий день Петр и Феврония лежали вместе.

Петр и Феврония были канонизированы церковью в 15 4 1 году, и с тех самых пор им стали молиться о счастье и благополучии в семье, просить благословения на свадьбу, причем, не только 8 июля.

С 2008 года 8 июля стало Днем семьи, любви и верности. Инициатором учреждения нового праздника стала супруга экс-президента РФ Светлана Медведева, а его целью является пропаганда традиционных семейных ценностей. Повсеместно в этот день устраиваются мероприятия, посвященные семье: супругам, родителям и детям. Традиции дня 8 июля

По традиции в этот день в церквях проходят праздничные службы, а прихожане склоняются в молитве у иконы святых Петра и Февронии с просьбой о семейном счастье, о рождении детей, о здоровье близких, а девушки молят святых покровителей помочь им удачно выйти замуж.

По старинным обычаям в этот день молодые праздновали помолвку: влюбленные обменивались кольцами и клялись друг другу в верности в присутствии родителей.

Древние славяне считали, что заключать брак в день после Купальской ночи — счастливая примета для будущей семьи. И сегодня многие влюбленные стремятся отметить свадьбу в день Петра и Февронии, чтобы брак был долгим, верным и счастливым.

В день семьи, любви и верности принято проводить различные гадания и обряды, связанные с семьей, замужеством, свадьбой, рождением детей. Например, незамужние девушки в этот день гадают на суженого, а чтобы увидеть в сновидении будущего супруга. Спать необходимо в одиночестве, перед сном уложив под подушку расческу и сказав: «Суженый-ряженный, приходи во сне меня расчесывать».

В день семьи в России принято дарить близким иконы с изображением святых Петра и Февронии. Особой силой обладают иконы, вышитые собственноручно и подаренный с любовью.

принято дарить близким иконы с изображением святых Петра и Февронии. Особой силой обладают иконы, вышитые собственноручно и подаренный с любовью. Говорят, что тот, кто проведет праздничный день со своей семьей, будет купаться в достатке и любви.

В день Петра и Февронии можно узнать погоду на последующий месяц: если 8 июля стоит ясная погода, значит следующие 40 дней будет тепло и солнечно. Если же в этот день идет дождь, стоит ждать хорошего урожая мёда. Приметы на 8 июля Жаркий день – жара еще 40 дней продержится.

Засуха в июле – не жди грибов до самой осени.

Если рассада хорошо пьет воду для полива, значит, в дни сенокоса, по приметам, будет сухо, и наоборот.

Северный ветер подул – к ясным денькам. Восточный ветер – к дождю.

Дождь пошел – будет много меда.

Свиньи едят сено – к плохому урожаю кормовой травы.

На сеновале завелись мыши – будет мало сена.

Северный ветер подул – к ясным денькам. Восточный ветер – к дождю.

Вода при поливе быстро впитывается в землю – к хорошему сенокосу.

Много клевера – к дождливому июлю.

Когда одинокая девушка бросит в воду красную ленту – вскоре у нее появится ухажер.

Привороты, сделанные в этот день, будут самыми сильными.

У святых Петра и Февронии в этот день принято просить супружеского счастья, одинокие люди молятся о встрече со второй половинкой.

Если муж или жена подарили вам в этот день изделие из горного хрусталя или изумруда – никогда не расставайтесь с ним. Именины сегодня отмечают: Федор, Денис, Константин, Василий, Петр, Давид. А ещё 8 июля празднуют… • День семьи, любви и верности • День обнаруженных заначек • День общения со вселенной • День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских • Всемирный день борьбы с аллергией • День зенитных ракетных войск ПВО ВКС РФ • Всемирный день разоблачений (World Disclosure Day) • День шоколада с миндалем (National Chocolate with Almonds Day) — США

• День отца — Уругвай

• Фестиваль «Вкус Чикаго» (Taste of Chicago) — США

• День инвалидов и пожилых людей — Таджикистан

• Именины у Давида, Петра, Дениса, Василия, Семёна

• Феврония Русальница

По материалам: https://mirputeshestvij.mediasole.ru

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