8 июля – день Петра и Февронии. День семьи, любви и верности

8 июля — в народе считали, что в течение 40 следующих дней будет стоять очень жаркая погода. А потом «на горизонте» замаячит осень. А ещё в народе 8 июля называли Русальницей.
Бытовало поверье, согласно которому, русалки сегодня начинают водить хороводы, а потому, стоило соблюдать осторожность во время купания – речная дева может на дно утащить.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Почитают Петра и Февронию — хранителей супружеской любви и покровителей семейного очага
Легенда такова:
Однажды Муромский князь Петр заболел проказой и никак не мог вылечиться от нее. Но однажды он увидел сон о том, что ему способна помочь крестьянка по имени Феврония. Тогда Петр распорядился разыскать такую девушку. Та вместо платы за лечение потребовала от Петра только одного – чтобы он женился на ней. Петр пообещал это сделать, но, избавившись от болезни, от своего слова отступил. В результате, болезнь вернулась.
Петр раскаялся и вновь обратился к Февронии, пообещав, что женится на ней. Сам Петр получил княжение в качестве наследства от своего старшего брата, но муромским боярам Феврония, простая крестьянка, пришлась не по душе. Они стали отговаривать князя от жизни с ней, говорили, что ему нужно покинуть город или отказаться от жены. Вместе с Февронией Петр решил уехать из Мурома.
Однако в народе начались волнения – люди требовали вернуть их князя
Тогда Петр и Феврония возвратились и правили городом еще очень долго. В старости они решили постричься в монахи и стали молиться Богу о том, чтобы умереть в один день. Господь выполнил просьбу Петра и Февронии, которые завещали похоронить их в одном гробу. Однако эту просьбу не выполнили, поскольку посчитали, что она является непристойной для монахов. И, несмотря на то, что тела умерших положили в разных обителях перед похоронами, на следующий день Петр и Феврония лежали вместе.
С 2008 года 8 июля стало Днем семьи, любви и верности. Инициатором учреждения нового праздника стала супруга экс-президента РФ Светлана Медведева, а его целью является пропаганда традиционных семейных ценностей. Повсеместно в этот день устраиваются мероприятия, посвященные семье: супругам, родителям и детям.
Традиции дня 8 июля
- По традиции в этот день в церквях проходят праздничные службы, а прихожане склоняются в молитве у иконы святых Петра и Февронии с просьбой о семейном счастье, о рождении детей, о здоровье близких, а девушки молят святых покровителей помочь им удачно выйти замуж.
- По старинным обычаям в этот день молодые праздновали помолвку: влюбленные обменивались кольцами и клялись друг другу в верности в присутствии родителей.
- Древние славяне считали, что заключать брак в день после Купальской ночи — счастливая примета для будущей семьи. И сегодня многие влюбленные стремятся отметить свадьбу в день Петра и Февронии, чтобы брак был долгим, верным и счастливым.
- В день семьи, любви и верности принято проводить различные гадания и обряды, связанные с семьей, замужеством, свадьбой, рождением детей. Например, незамужние девушки в этот день гадают на суженого, а чтобы увидеть в сновидении будущего супруга. Спать необходимо в одиночестве, перед сном уложив под подушку расческу и сказав: «Суженый-ряженный, приходи во сне меня расчесывать».
- В день семьи в России принято дарить близким иконы с изображением святых Петра и Февронии. Особой силой обладают иконы, вышитые собственноручно и подаренный с любовью.
- Говорят, что тот, кто проведет праздничный день со своей семьей, будет купаться в достатке и любви.
- В день Петра и Февронии можно узнать погоду на последующий месяц: если 8 июля стоит ясная погода, значит следующие 40 дней будет тепло и солнечно. Если же в этот день идет дождь, стоит ждать хорошего урожая мёда.
Приметы на 8 июля
- Жаркий день – жара еще 40 дней продержится.
- Засуха в июле – не жди грибов до самой осени.
- Если рассада хорошо пьет воду для полива, значит, в дни сенокоса, по приметам, будет сухо, и наоборот.
- Северный ветер подул – к ясным денькам. Восточный ветер – к дождю.
- Дождь пошел – будет много меда.
- Свиньи едят сено – к плохому урожаю кормовой травы.
- На сеновале завелись мыши – будет мало сена.
- Северный ветер подул – к ясным денькам. Восточный ветер – к дождю.
- Вода при поливе быстро впитывается в землю – к хорошему сенокосу.
- Много клевера – к дождливому июлю.
- Когда одинокая девушка бросит в воду красную ленту – вскоре у нее появится ухажер.
- Привороты, сделанные в этот день, будут самыми сильными.
- У святых Петра и Февронии в этот день принято просить супружеского счастья, одинокие люди молятся о встрече со второй половинкой.
- Если муж или жена подарили вам в этот день изделие из горного хрусталя или изумруда – никогда не расставайтесь с ним.
А ещё 8 июля празднуют…
• День шоколада с миндалем (National Chocolate with Almonds Day) — США
• День отца — Уругвай
• Фестиваль «Вкус Чикаго» (Taste of Chicago) — США
• День инвалидов и пожилых людей — Таджикистан
• Именины у Давида, Петра, Дениса, Василия, Семёна
• Феврония Русальница
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