8 июня – день Карпа Карполова. Отправляемся на рыбалку

8 июня, считали в народе, нужно было обязательно сходить на рыбалку! Говорили, что карп в этот день просто отлично ловится!
А ещё нынче предки наши старались подышать ароматом шиповника. Верили, что такой ритуал поможет избавиться от большого количества болезней и защитит от недугов.
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Церковь же 8 июня чтит память Карпа, ученика святого Павла
Святой апостол Карп (из числа 70-ти) – ученик и спутник святого апостола Павла. Во 2-м послании к Тимофею апостол упоминает имя Карпа, в доме которого в Троаде он оставил фелонь и книги. Зная Карпа как человека добродетельного и обладавшего возвышенной чистотой ума, апостол Павел поставил его епископом Берии Фракийской. Апостол Карп ходил с проповедью Евангелия на остров Крит. Здесь его посетил святой Дионисий Ареопагит (память 16 октября). В своих воспоминаниях Дионисий рассказывает о чудесном видении апостолу Карпу.
Святой апостол Карп скончался мирно в Берии (по другим источникам он принял мученическую» кончину в гонение императора Нерона).
О жизни этого человека известно очень мало, поскольку он не слишком часто упоминается в священных книгах.
Кроме того, предки наши в этот день приглашали в дом печника, который осматривал печь, при необходимости подправляя ее. После работы мастера угощали караваем. И!
Погодные приметы на 8 июня
День считается удачным для рыбалки, поскольку «На Карпа хорошо коропы (карпы) ловятся». В этот день советовали идти к цветущему шиповнику, дышать лечебным воздухом — «всю худобу излечит». Под куст ставили горшки из-под молока: «избывала землица духоту из посуды, и молоко не скисало». Если в этот день много комаров — последние дни месяца будут тёплыми, но дождливыми.
- В водоёмах ныряют и плещутся утки? К дождю.
- Будет хорошая погода, если роем летают комары.
- Рыба играет в реке у поверхности воды, то и дело выпрыгивая? К сырой погоде.
- Убыль реки — к дождю, прибыль — к погоде.
- Хороший урожай щавеля 8 июня – лето будет теплым.
- Лягушки громко квакают? Стоит ждать дождей в ближайшее время.
А ещё 8 июня празднуют…
- День пива и пивовара
- Всемирный день океанов (World Ocean Day)
- День рождения пылесоса
- Международный день домохозяйки и домохозяина
- День мебельщика
- 8 июня – День таинственных знаков и предсказаний
- День социального работника
- Всемирный день петербургских кошек и котов
- День Республики Карелия
- Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга (World Brain Tumor Day)
- Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day)
- Международный день IPv6 (World IPv6 Day)
- День волгореченского карпа в Костромской области
- 8 июня – День радостного утреннего пробуждения (National Upsy Daisy Day) — США
- День лучших друзей (National Best Friends Day) — США
- День розового вина (National Rose Day) — США
- 8 июня – День «Баунти» — Остров Норфолк
- День пончиков с желе (Jelly-Filled Doughnut Day) — США
- Праздник Тано — Корея
- День инженера — Перу
- 8 июня – День рождения монарха — Великобритания
- День Приможа Трубара — Словения
- День информирования жителей карибских островов о ВИЧ и СПИД — США
- Именины у Александра, Георгия, Ивана, Елены, Юрия, Алфея, Макара
- Карп Карполов
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