8 июня – день Карпа Карполова. Отправляемся на рыбалку

8 июня, считали в народе, нужно было обязательно сходить на рыбалку! Говорили, что карп в этот день просто отлично ловится!

А ещё нынче предки наши старались подышать ароматом шиповника. Верили, что такой ритуал поможет избавиться от большого количества болезней и защитит от недугов.

Церковь же 8 июня чтит память Карпа, ученика святого Павла

Свя­той апо­стол Карп (из чис­ла 70-ти) – уче­ник и спут­ник свя­то­го апо­сто­ла Пав­ла. Во 2-м по­сла­нии к Ти­мо­фею апо­стол упо­ми­на­ет имя Кар­па, в до­ме ко­то­ро­го в Тро­аде он оста­вил фе­лонь и кни­ги. Зная Кар­па как че­ло­ве­ка доб­ро­де­тель­но­го и об­ла­дав­ше­го воз­вы­шен­ной чи­сто­той ума, апо­стол Па­вел по­ста­вил его епи­ско­пом Бе­рии Фра­кий­ской. Апо­стол Карп хо­дил с про­по­ве­дью Еван­ге­лия на ост­ров Крит. Здесь его по­се­тил свя­той Ди­о­ни­сий Аре­о­па­гит (па­мять 16 ок­тяб­ря). В сво­их вос­по­ми­на­ни­ях Ди­о­ни­сий рас­ска­зы­ва­ет о чу­дес­ном ви­де­нии апо­сто­лу Кар­пу.

Свя­той апо­стол Карп скон­чал­ся мир­но в Бе­рии (по дру­гим ис­точ­ни­кам он при­нял му­че­ни­че­скую» кон­чи­ну в го­не­ние им­пе­ра­то­ра Неро­на).

О жизни этого человека известно очень мало, поскольку он не слишком часто упоминается в священных книгах.

Кроме того, предки наши в этот день приглашали в дом печника, который осматривал печь, при необходимости подправляя ее. После работы мастера угощали караваем. И!

Ещё один кусок каравая обязательно клали за печь, чтобы покормить домового, ведь его побеспокоили во время ремонта.

Погодные приметы на 8 июня День считается удачным для рыбалки, поскольку «На Карпа хорошо коропы (карпы) ловятся». В этот день советовали идти к цветущему шиповнику, дышать лечебным воздухом — «всю худобу излечит». Под куст ставили горшки из-под молока: «избывала землица духоту из посуды, и молоко не скисало». Если в этот день много комаров — последние дни месяца будут тёплыми, но дождливыми. В водоёмах ныряют и плещутся утки? К дождю.

Будет хорошая погода, если роем летают комары.

Рыба играет в реке у поверхности воды, то и дело выпрыгивая? К сырой погоде.

Убыль реки — к дождю, прибыль — к погоде.

Хороший урожай щавеля 8 июня – лето будет теплым.

Лягушки громко квакают? Стоит ждать дождей в ближайшее время. Именины 8 июня отмечают: Елена, Александр, Андрей, Георгий, Давид, Иван, Карп, Макар, Марк. А ещё 8 июня празднуют… День пива и пивовара

Всемирный день океанов (World Ocean Day)

День рождения пылесоса

Международный день домохозяйки и домохозяина

День мебельщика

8 июня – День таинственных знаков и предсказаний

День социального работника

Всемирный день петербургских кошек и котов

День Республики Карелия

Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга (World Brain Tumor Day)

Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day)

Международный день IPv6 (World IPv6 Day)

День волгореченского карпа в Костромской области

8 июня – День радостного утреннего пробуждения (National Upsy Daisy Day) — США

День лучших друзей (National Best Friends Day) — США

День розового вина (National Rose Day) — США

8 июня – День «Баунти» — Остров Норфолк

День пончиков с желе (Jelly-Filled Doughnut Day) — США

Праздник Тано — Корея

День инженера — Перу

8 июня – День рождения монарха — Великобритания

День Приможа Трубара — Словения

День информирования жителей карибских островов о ВИЧ и СПИД — США

Именины у Александра, Георгия, Ивана, Елены, Юрия, Алфея, Макара

Карп Карполов По материалам https://sorokino72.ru О праздниках больше — здесь .