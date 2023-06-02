8 июня в Ливадийском дворце состоятся Третьи Соловьёвские чтения

8 июня в рамках XVI ежегодного Международного фестиваля «Великое русское слово» Институт стран СНГ в городе Севастополе проводит Третьи Соловьёвские геополитические научно-практические чтения. Тема: «Крым и Черноморский флот в судьбе России. К 240-летию Манифеста Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу», созданию Черноморского флота и основанию Севастополя.

Цель Чтений – обобщение наработок исследователей, общественно-политических деятелей, опыта работы структур, которые с использованием «мягкой силы» реализуют задачи руководства страны по обеспечению военной безопасности, социально-экономического развития, образования и патриотического воспитания граждан России и соотечественников, способствуют выполнению этих задач на Юге России, новых российских территориях.

К обсуждению предлагаются актуальные вопросы геополитики, политической практики, гуманитарной сферы, касающиеся Черноморско-Каспийского геостратегического пространства, Черноморского флота, Специальной военной операции на Украине, а также общественно-политической и культурной жизни Крыма и Севастополя.

Одно из главных мест в перечне обсуждаемых тем предлагается уделить анализу прошлого, настоящего и будущего Черноморского флота и в целом Военно-Морского Флота России, а также роли города Севастополя как главной базы ЧФ. Особую тональность дискуссии придают юбилеи – 240-летие создания Черноморского флота и основания Севастополя.

Мероприятие пройдет в формате пленарного заседания в знаменитом Белом зале Ливадийского дворца.

Откроет Чтения Константин Федорович Затулин, Первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ.

Для участия в Чтениях приглашены Сергей Валерьевич Аксенов, Глава Республики Крым; Владимир Андреевич Константинов, Председатель Государственного Совета Республики Крым; Игорь Владимирович Касатонов, адмирал, советник начальника Генштаба РФ, первый заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ (1992-1999), командующий ЧФ (1991-1992); Александр Викторович Витко, адмирал, командующий ЧФ (2013-2018), заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ (2018 – 2019), первый заместитель – начальник Главного штаба ВМФ РФ (2019-2021); Лобач Татьяна Георгиевна, депутат Государственной Думы РФ, а также сенаторы, депутаты Госдумы РФ, представители духовенства, дипломатического корпуса, общественники, ветераны. В дискуссии примут участие представители научного, экспертного сообщества ЧФ, Севастополя и Крыма, приедут гости из Москвы.

Место и время проведения Чтений:

8 июня, 9:00 – регистрация, 10:00 – пленарное заседание

Ливадийский дворец, Белый зал (г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Батурина, д. 44а)

Справочно

Проведение Соловьёвских чтений инициировал Константин Затулин – Специальный представитель Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII, VIII созывов, руководитель Института стран СНГ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, член Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, член Правительственной комиссии по миграционной политике.

Первые Соловьёвские чтения состоялись 14 мая 2021 года, они были посвящены памяти контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьёва и стали традиционными – ежегодными.

Институт стран СНГ в городе Севастополе был создан 1 ноября 2005 года. До возвращения Крымского полуострова в Россию он занимался изучением особенностей политической, экономической и социальной ситуации в восточных регионах Украины – бывшей УССР и в Крыму.

Активно сотрудничая с командованием Черноморского флота и ветеранами, Правительством Города-Героя, депутатами Законодательного Собрания, оказывая организационную, методическую помощь членам общественных объединений, гражданам, сотрудники Института стран СНГ в Севастополе акцентируют свою деятельность на дальнейшей интеграции Крыма и Севастополя в правовое поле, историко-культурное пространство Российской Федерации, взаимодействуют с соотечественниками, своё прошлое, настоящее и будущее связывающими с Россией, укрепляющими основы Русского мира. Институт налаживает связи с коллегами, решающими такие же задачи на Юге России на новых территориях, вошедших в состав Российской Федерации в 2022 году.

Руководителем Института стран СНГ в Севастополе в 2005-2019 гг. был контр-адмирал Соловьёв Владимир Евгеньевич, с 1986 по 1998 год занимавший должность начальника разведки Черноморского флота. В.Е. Соловьёв внёс значительный вклад в отстаивание интересов России в Причерноморье, эффективное применение сил флота на Юго-Западном морском направлении. Всю свою жизнь он отдал Родине, флоту и Севастополю.

С ноября 2019 года исполнительным директором Института является капитан 1 ранга Сергей Павлович Горбачев – председатель Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России, учёный секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, кандидат политических наук.

источник: пресс-служба Института стран СНГ в Севастополе

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