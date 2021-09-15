8 лет колонии строгого режима — каждому. За что понесли такое наказание двое крымчан

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении двух членов организованной группы. Двое крымчан признаны виновными в незаконной пересылке наркотиков в особо крупном размере.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств, совершенная организованной группой в крупном размере), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств, психотропных веществ, совершенная организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере), — уточнили в прокуратуре.

Судом установлено, что подсудимые, являясь членами организованной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств на территории Российской Федерации, организовали постоянный канал поставок N-метилэфедрона, мефедрона, амфетамина на территорию Крыма, где мужчины, выполняя функции «закладчиков», осуществляли сбыт оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в городах республики.

Деятельность членов преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, наркотики и психотропные вещества массой более 5 кг изъяты из незаконного оборота, — подчеркнули в прокуратуре Крыма.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к 8 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В отношении иных участников организованной группы расследование уголовного дела продолжается.