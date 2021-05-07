8 мая — Марков день. Повелитель весенних ливней

8 мая — в народе этот день именовали по-разному: Марк-ключник, Марков день, бабий праздник, Птичье голодание. Но смысл был один — чествовали святого Марка, которого наши предки считали повелителем весенних ливней. Говорили, что он — ключник, который отмыкает небо и проливает на землю дожди. Считали, если «задождит» в мае на три дня, то в этом году будет богатый урожай. Так что Марка молили, чтобы он послал сильные ливни.

Женщины же в Марков день приобретают настоящую женскую силу. Слова матери сегодня способны сотворить чудо с ребенком и вылечить его от болезней, а слова жены могут принести мир в семью и крепкую любовь в брак. Достаточно просто говорить своим близким о своей любви, произносить теплые и добрые слова, хвалить детей и пророчить только хорошие вещи.

Чтобы принести в дом мир и успех, женщины в этот день делают специальный отвар из крапивы. Этим отваром нужно помыть в доме полы и окна, двери и все деревянные поверхности. Крапива очищает жилище от негативной энергетики, прогоняет любое злое и приносит успех и процветание.

День памяти святого апостола и евангелиста Марка

Святой Марк — автор одного из четырех Евангелий. Написал он его незадолго до разрушения Иерусалима римлянами в 70 году.

Больше всего о святом Марке говорится в Деяниях апостолов. Из этой книги мы знаем, что первоначальное имя Марка было Иоанн и что был он племянником апостола Варнавы, спутника апостола Павла.

Впервые мы встречаемся с Марком в Иерусалиме. Здесь у его матери Марии был дом, нередко служивший местом встречи апостолов после того, как Христос вознесся на Небо. Есть, однако, предположение, что в этом же доме находилась горница, в которой Господь совершил Тайную Вечерю накануне Своих страданий.

Первое время Марк был особенно близок с апостолом Петром, неформальным лидером апостольской общины. От него он получил наставление в вере — недаром Петр называет Марка своим сыном, очевидно, имея в виду духовное родство. И Евангелие свое Марк запишет, по преданию, именно со слов Петра.

Затем по указанию Петра Марк отправился в Египет, где стал основателем целой Поместной Церкви. В египетской Александрии с давних пор жило множество иудеев. Более того — еще в III-II веке до Р. Х. жившие в Александрии иудейские книжники перевели на греческий язык Ветхий Завет. Все это стало хорошим основанием для проповеди Евангелия, с которым апостол Марк познакомил и Египет, и соседние страны вроде Ливии.

Святой Марк был убит на Пасху, совпавшую в тот год с праздником в честь языческого бога Сераписа. Язычники схватили апостола и поволокли на веревке по улицам и предместьям Александрии. От полученных ран Марк вскоре скончался. Предание гласит, что язычники хотели сжечь его тело, но их остановили страшный гром и землетрясение. Христиане предали тело апостола земле, а в IX веке, когда Египет подпал под власть мусульман, перевезли его мощи в Венецию.

Что касается погодных примет на 8 мая…

Кукушка в этот день кукует – больше морозов не будет.

Хорошая погода и солнце? К обильному урожаю яровых культур.

Теплый вечер и звездное небо – к обильному урожаю.

Ясная погода – лето жарким будет.

Высокая радуга в небе? К погоде теплой и ясной. Низкая радуга — плохой знак, предвещающий большое несчастье.

Три сильных дождя в мае – хлеба много уродится.

Птицы появились в огороде и саду – к хорошему урожаю на деревьях и грядках.

Холодные и частые дожди – меда не жди.

Птицы 8 мая запели во время дождя – скоро ненастью конец.

Чем зеленее радуга, тем сильнее будут осадки

Кучевые облака утром, а вечером видны слоистые облака – скоро начнется гроза.

Птицы летят на конопляник – будет богатый урожай конопли.

Хозяйки 8 мая в избах не сидели. Они вывешивали на улицу белье для просушки и с крапивой обходили горницы. Настоем из крапивы мыли полы и лавки. Издревле это растение применялось как средство против зла, несчастий и врагов. Верили, что его острые колючки способны справиться практически с любой отрицательной энергетикой. Чтобы в доме не было нежданных гостей, над входной дверью вешали букет из крапивы. Кроме того, такой букетик избавлял любого человека, переступающего порог дома, от дурных мыслей и настраивал на позитив. Очистить жилище от негативной энергетики помогут веточки крапивы, которые нужно на сутки разложить по всем углам дома, а потом вынести на улицу.

Именины 8 мая отмечают: Василий, Марк, Сергей.

А ещё 8 мая празднуют…

Ночь женщин (Women`s Historic Night) — Норвегия

Праздник «Выпей Колу» (National Have a Coke Day) — США

День памяти павших — Израиль

День специалиста по охране труда (Occupational Safety and Health Professional Day) — США

Праздник кокосового кремового пирога (National Coconut Cream Pie Day) — США

День родителей — Южная Корея

День студенческой медсестры (National Student Nurses Day) — США

Праздник Еркрапа — Армения

День секретаря (National Receptionists Day) — США

День Идальго — Мексика

Именины у Марка, Сильвестра, Сергея, Василия

8 мая — Марк Ключник

День памяти и примирения, посвящённый памяти жертв Второй мировой войны

День рождения напитка «Кока-Кола»

Праздник перешагивания через ступеньку

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

8 мая — День Белого Лотоса

Праздник затачивальщиков гвоздей

Европейский День Победы (Victory in Europe Day)

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы РФ

8 мая — День памяти святого апостола и евангелиста Марка

Праздник работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ

Праздник перешагивания через ступеньку

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

8 мая — День Белого Лотоса

Праздник затачивальщиков гвоздей

Европейский День Победы (Victory in Europe Day)

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы РФ

8 мая — День памяти святого апостола и евангелиста Марка

Праздник работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ По материалам https://foma.ru