8 марта — Поликарпов день, Международный женский день

8 марта в нынешние время величаем в основном как Международный женский день. Традиция, «рождённая» в 1910 году в Копенгагене, когда Клара Цеткин предложила женщинам бороться за свои права, прижилась у нас крепко.

Между тем, до этого на Руси бытовал несколько иной обычай, подчёркивающий характер этого дня. В старину 8 марта называли «Кислыми девками»! Считали: если до этой даты девушка не вышла замуж, то она еще долго пробудет в родительском доме. Людей, долго не вступавших в брак, считали, чуть ли не изгоями: с одной стороны их жалели, а с другой ими пренебрегали.

8 марта в церковном календаре значится как Поликарпов день

Святитель Поликарп, епископ Смирнский, родился примерно в 80 году и проживал в городе Смирне Малой Азии. Рано оставшись сиротой, Поликарп был воспитан, по указанию Ангела, благочестивой вдовой Каллистой. После смерти нареченной матери Поликарп раздал свое имение и стал вести целомудренную жизнь, служа больным и немощным. Поликарпа очень полюбил и приблизил к себе святой епископ Смирнский Вукол. Он посвятил Поликарпа в дьякона, поручив ему проповедовать в храме Слово Божие.

Во времена, когда на Римский престол вступил император Марк Аврелий (161—180), на христиан было направлено одно из жесточайших гонений. Язычники требовали, чтобы судья искал святого Поликарпа — «отца всех христиан» и «совратителя всей Азии». В это время святитель Поликарп по настоятельной просьбе своей паствы пребывал в небольшом селении недалеко от Смирны. Когда воины пришли за ним, святой Поликарп вышел навстречу и велел их накормить, а сам в это время стал молиться, готовясь к мученическому подвигу.

Страдания и смерть святителя Поликарпа описаны в «Послании христиан Смирнской Церкви к другим Церквам» — одном из самых древних памятников христианской письменности. Будучи приведен на суд, святитель Поликарп твердо исповедал свою веру во Христа, и был приговорен к сожжению. Палачи хотели прибить святителя к столбу, но он спокойно им сказал, что не сойдет с костра, и его только связали веревкой.

Пламя окружило святого, но не коснулось его, сомкнувшись в воздухе над его головой. Видя, что огонь не вредит ему, толпа язычников и иудеев стала требовать, чтоб он был убит мечом. Когда святому Поликарпу нанесли рану, из нее вытекло так много крови, что она погасила пламя. Тело священномученика Поликарпа сожгли. Смирнские христиане с благоговением собрали его честные останки, свято чтя его память…

Погодные приметы на 8 марта…



Быстрые и высокие облака — к хорошей погоде.

Густой туман – лето будет ненастным.

Сороки в лес улетели – скоро наступит тепло.

Воробьи вьют гнезда — холода больше не придут.

Если 8 марта бросить в снег соломинку, можно предсказать погоду. Если она провалилась в сугроб – через месяц снег растает.

Когда сороки под крышами спрятались – жди холодов и снегопада.

Прилетели птицы – будет много хлеба.

Вьют гнезда грачи с солнечной стороны – лето будет холодным и ненастным.

Тук дятла слышится – весна нескоро придет.

Громко поют синиц – вскоре установится теплая погода.

Кричит зяблик 8 марта – будут заморозки.

В этот день девицы по замужней жизни тосковали, и прятали в сундуки до лучших времен свои наряды и приданое. Однако девушки не падали духом, а организовывали посиделки, на которых «заговаривали женихов».

Девушки пекли пироги, которые потом несли на посиделки с другими «кислыми девками». Хорошей приметой считалось отведать пирог, приготовленный чужими руками. Это обещало скорое замужество.

Гадали о том, быстро ли сойдет снег. На поверхность снега клали соломинку, если она проваливалась, то через месяц снег полностью сойдет.

С 8 по 15 марта могут вернуться холода. В народе по этому поводу говорили: «Месяц март любит куролесить, морозами гордится, на нос садится».

Именины нынче отмечают: Алексей, Александр, Иван, Кузьма, Климент, Моисей, Михаил, Сергей, Николай, Фёдор.

А ещё 8 марта празднуют…

Международный женский день (International Women`s Day)

Масленица — Тёщины вечёрки

День весенних крыльев

День обретения мощей святой блаженной Матроны Московской

8 марта — День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского

День арахиса залитого шоколадом (National Peanut Cluster Day) — США

День соуса тартар (National Tartar Sauce Day) — США

8 марта — День матери — Таджикистан

День матери — Лаос

День султана — Малайзия

8 марта — День революции — Сирия

День корректорской правки (National Proofreading Day) — США

День памяти о павших — Либерия

Именины у Александра, Михаила, Сергея, Моисея, Алексея, Николая, Кузьмы, Ивана

Поликарпов день

По материалам: https://vsyamagik.ru