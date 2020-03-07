«8 марта — в каждый дом!» Участковые Севастополя поздравили горожанок

В рамках Всероссийской акции МВД России «8 марта – в каждый дом!» участковые уполномоченные полиции отделов МВД России по районам города поздравили жительниц Севастополя с Международным женским днём. Желали всего самого наилучшего и дарили букеты весенних тюльпанов.

Девушки и женщины, которых встретили участковые уполномоченные на улице, были приятно удивлены таким знакам внимания со стороны полицейских, а многие отметили, что получить букет цветов из рук мужчин в форме – особенно трогательно. Немного волнуясь, дамы искренне благодарили правоохранителей за тёплые слова и комплименты, и признавались, что надолго запомнят прекрасный день, когда полицейские на улице им дарили цветы, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Так приятно сегодня выйти на участок, но не для выполнения служебных задач, а для того, чтобы сказать тёплые слова нашим милым дамам и подарить весенние цветы, — поделились впечатлением участковые уполномоченные.

Кроме того, полицейские в сельской местности посетили маломобильных женщин и поздравили их с 8 Марта. Женщины были тронуты такой заботой и вниманием со стороны участковых уполномоченных полиции.

фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю