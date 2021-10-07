8 октября – день преподобного Сергия Радонежского. Когда зима наступит?

8 октября в народе именовали Капустник и Курятник. По погоде в эти сутки крестьяне судили о наступлении зимы: по их наблюдениям, первый снег выпадает за 40 дней до начала настоящих холодов. Что же касается, Сергия Радонежского, то наши предки считали его хранителем кур. Правда, по каким причинам — источники тайны не раскрывают. Однако известно: народ считал, через эту птицу с ними говорит сам Бог: яйцо – это начало всех начал, а праздник всех праздников – Пасха, невозможна без этого символа возрождения и обновления.
Кроме того, на Сергия рубят капусту и «солят с первыми заморозками, раньше нельзя – закиснет». Заготавливали этот овощ всей семьей. Дети чистили морковь, старики ее нарезали. Остальные члены семьи очищали кочаны, секли их, засыпали солью, толкли деревянной ступой, перемешивали и трамбовали в бочки.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь отмечает память преподобного Сергия Радонежского
Его считают величайшим сподвижником Русской земли. Получив при рождении имя Варфоломей, этот святой родился в семье боярина недалеко от Ростова. После смерти своих родителей он отправился служить Богу в Хотьковско-Покровский монастырь, в котором ранее находился и его брат Стефан. Там он пробыл недолго, поскольку стал стремиться к уединению и вместе со Стефаном основал на берегу реки Кончуры пустынь. Стефан не выдержал аскетического образа жизни и, отправившись в Московский Богоявленский монастырь, стал там игуменом. Сам же Варфоломей в 23 года принимает постриг и получает имя Сергий. Скоро к нему начинают приходить иноки, из-за чего создается обитель, преобразованная впоследствии с Троице-Сергиеву лавру. Ее игуменом стал Сергей, который прославился своим миролюбием и смирением.
Своей братии он наказал не брать подаяний, а питаться только плодами своего труда. Несколько позже Сергий основал еще несколько монастырей в России. В своей жизни он совершил большое количество чудес, оставшихся в истории. Например, Сергий однажды воскресил умершего ребенка, а после этого к нему часто стали приходить за исцелением и помощью. Кроме того, известно, что именно Сергий смог помирить враждующих между собой князей, который признали главенство князя Дмитрия Иоанновича, объединившись и выиграв Куликовскую битву. Московский князь, отправляясь на войну, приехал к Сергию и получил от него благословение с предсказанием победы.
Приметы дня 8 октября
- Если выпадет первый снег, то зима установится 21 ноября (Михайлов день).
- Если стоит хорошая погода, то она сохранится на три недели.
- Когда березовые листья к этому дню не опали, то снег поздно ляжет.
- Южный ветер – к теплой зиме, северный – к холодной, западный – к снежной.
- Через четыре недели от Сергия устанавливается зимний путь.
- Если первый осенний снег идет с бураном, то зима пока не установится.
- Когда первый снег сухой, то лето будет хорошее.
- Если первый снег ляжет толстым пластом на сырую землю, то следующий год обещает быть урожайным.
А ещё 8 октября празднуют…
- День солнечных улыбок
- Всемирный день осьминога (World Octopus Day)
- День командира надводного, подводного и воздушного корабля
- 8 октября – День памяти преподобной Евфросинии Суздальской
- Праздник памяти преподобномученика Пафнутия Тентирского, египтянина
- День Ады Лавлейс (Ada Lovelace Day)
- День вареников (National Pierogi Day) — США
- 8 октября – Праздник юриста — Украина
- День сэндвича «Флаффернаттер» (National Fluffernutter Day) — США
- День посадки деревьев — Гуам
- 8 октября – Праздник сельского хозяйства — Таджикистан
- День детей — Иран
- День игры в салки (American Touch Tag Day) — США
- Праздник танкиста — Армения
- 8 октября – День независимости — Хорватия
- День военно-воздушных сил — Индия
- Праздник военно-морских сил — Перу
- День героического партизана — Куба
- 8 октября – Праздник Дашахра (Dussehra) — Индия
- День встречи с вашими страхами (Face Your Fears Day) — США
- 8 октября – Именины у Германа, Евгения, Максима, Николая, Павла, Прохора, Романа, Сергея, Бригиды, Пелагеи, Людвика
- Сергей Капустник
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