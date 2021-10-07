8 октября – день преподобного Сергия Радонежского. Когда зима наступит?

8 октября в народе именовали Капустник и Курятник. По погоде в эти сутки крестьяне судили о наступлении зимы: по их наблюдениям, первый снег выпадает за 40 дней до начала настоящих холодов. Что же касается, Сергия Радонежского, то наши предки считали его хранителем кур. Правда, по каким причинам — источники тайны не раскрывают. Однако известно: народ считал, через эту птицу с ними говорит сам Бог: яйцо – это начало всех начал, а праздник всех праздников – Пасха, невозможна без этого символа возрождения и обновления.

Кроме того, на Сергия рубят капусту и «солят с первыми заморозками, раньше нельзя – закиснет». Заготавливали этот овощ всей семьей. Дети чистили морковь, старики ее нарезали. Остальные члены семьи очищали кочаны, секли их, засыпали солью, толкли деревянной ступой, перемешивали и трамбовали в бочки.

Традиционно пекли капустные пирожки, а чтобы и будущий год был урожайным, первый пирожок закапывали еще теплым на капустной грядке.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь отмечает память преподобного Сергия Радонежского

Приметы дня 8 октября

А ещё 8 октября празднуют… Церковь отмечает память преподобного Сергия Радонежского Его считают величайшим сподвижником Русской земли. Получив при рождении имя Варфоломей, этот святой родился в семье боярина недалеко от Ростова. После смерти своих родителей он отправился служить Богу в Хотьковско-Покровский монастырь, в котором ранее находился и его брат Стефан. Там он пробыл недолго, поскольку стал стремиться к уединению и вместе со Стефаном основал на берегу реки Кончуры пустынь. Стефан не выдержал аскетического образа жизни и, отправившись в Московский Богоявленский монастырь, стал там игуменом. Сам же Варфоломей в 23 года принимает постриг и получает имя Сергий. Скоро к нему начинают приходить иноки, из-за чего создается обитель, преобразованная впоследствии с Троице-Сергиеву лавру. Ее игуменом стал Сергей, который прославился своим миролюбием и смирением. Своей братии он наказал не брать подаяний, а питаться только плодами своего труда. Несколько позже Сергий основал еще несколько монастырей в России. В своей жизни он совершил большое количество чудес, оставшихся в истории. Например, Сергий однажды воскресил умершего ребенка, а после этого к нему часто стали приходить за исцелением и помощью. Кроме того, известно, что именно Сергий смог помирить враждующих между собой князей, который признали главенство князя Дмитрия Иоанновича, объединившись и выиграв Куликовскую битву. Московский князь, отправляясь на войну, приехал к Сергию и получил от него благословение с предсказанием победы. Приметы дня 8 октября Если выпадет первый снег, то зима установится 21 ноября (Михайлов день).

Если стоит хорошая погода, то она сохранится на три недели.

Когда березовые листья к этому дню не опали, то снег поздно ляжет.

Южный ветер – к теплой зиме, северный – к холодной, западный – к снежной.

Через четыре недели от Сергия устанавливается зимний путь.

Если первый осенний снег идет с бураном, то зима пока не установится.

Когда первый снег сухой, то лето будет хорошее.

Если первый снег ляжет толстым пластом на сырую землю, то следующий год обещает быть урожайным. Именины сегодня отмечают: Прохор, Роман, Федор, Павел, Сергей, Александр, Евгений, Герман, Николай, Максим. А ещё 8 октября празднуют… День солнечных улыбок

Всемирный день осьминога (World Octopus Day)

День командира надводного, подводного и воздушного корабля

8 октября – День памяти преподобной Евфросинии Суздальской

Праздник памяти преподобномученика Пафнутия Тентирского, египтянина

День Ады Лавлейс (Ada Lovelace Day)

День вареников (National Pierogi Day) — США

8 октября – Праздник юриста — Украина

День сэндвича «Флаффернаттер» (National Fluffernutter Day) — США

День посадки деревьев — Гуам

8 октября – Праздник сельского хозяйства — Таджикистан

День детей — Иран

День игры в салки (American Touch Tag Day) — США

Праздник танкиста — Армения

8 октября – День независимости — Хорватия

День военно-воздушных сил — Индия

Праздник военно-морских сил — Перу

День героического партизана — Куба

8 октября – Праздник Дашахра (Dussehra) — Индия

День встречи с вашими страхами (Face Your Fears Day) — США

8 октября – Именины у Германа, Евгения, Максима, Николая, Павла, Прохора, Романа, Сергея, Бригиды, Пелагеи, Людвика

Сергей Капустник О праздниках больше — здесь.