8 сентября – день Андриана и Натальи Овсяницы

8 сентября крестьяне заканчивали убирать овес. К слову, последний овсяный сноп имел обрядовое значение. В старину его ставили в угол дома и хранили до нового урожая. Наши предки верили, что он прогоняет нечистую силу и бережет хозяев дома от всяческого зла. Большие надежды на него возлагали женщины. Говорили, что последний сноп служит утешителем в печалях и хранит женские глаза от напрасных слез.

Также 8 сентября начинали собирать рябину и калину. Эти ягоды ценили за целебные свойства. Настои, чаи, варенье из них использовали для лечения самых разных недугов. Знахари говорят, что калина и рябина повышают иммунитет, восстанавливают силы. А ещё, так как калина обладает желирующими свойствами, на Руси из нее часто делали кисели, пастилу, мармелад.

8 сентября: традиции и обычаи дня

Ещё 8 сентября день пекли блины. Запивали их брусничным или овсяным киселем. Также старались обязательно угостить лошадей, насыпая им много овса – согласно приметам, это поможет скотине быть крепкой и здоровой.

8 сентября проводились разные обрядовые действа. Обязательно нужно было отведать блюда из толокна. Это способствовало благополучной уборке овса и богатому урожаю в следующем году. Труженику такая пища прибавляла сил. Заканчивали уборку овса торжественным внесением в дом последнего снопа. Ставили его в большой угол под иконами. Последний сноп несли с поля с песнями. Всеобщее веселье, связанное с этим ритуалом, и называлось – овсяница.

Простой люд овсяницу проводил очень весело

Косари носили к хозяину овсяный сноп в виде чучела. От хозяина они получали подарки и угощения.

В Забайкалье в этот день организовывали так называемые помочи: 10-15 человек помогали зажиточным крестьянам в поле. После жатвы помощников хорошо кормили и катали на тройках. Для помощи вдовам и беднякам собирали девочек-подростков, которые весь день жали хлеб.

В Москве в XIX веке на Наталью-овсяницу устраивали народное гулянье у Сретенского монастыря. Связано это было с праздником Сретение иконы Владимирской Божьей Матери, который тоже отмечали 8 сентября. В Туле народ гулял у храма Георгия на Ржавце.

Церковь же нынче чтит память святой мученицы Наталии, а также ее мужа Андриана, живших в Никодимии примерно в начале IV века недалеко от побережья Мраморного моря. Сама Наталья родилась и выросла в христианской семье, но замуж вышла за язычника Андриана, который мог похвастаться богатством и состоятельностью.

Вместе супруги прожили немного больше 1 года, после чего начались гонения на последователей христианской веры. Тогда в Никодимию прибыл император Максимилиан, и в это время были пойманы 23 христианина, которых подвергли жесточайшим пыткам. Андриан, будучи еще тогда язычником, поразился, с какой стойкостью люди принимали мучения. В результате, он и сам поверил во Христа. Тогда язычники схватили его и отправили в темницу.

Наталия сразу же поспешила навестить мужа в тюрьме. Там же в скором времени Андриана подвергли различным мучениям, и все это время рядом с ним находилась Наталия, также заслужившая мученический венец.

Приметы на 8 сентября



Холодное утро – к ранней зиме.

Много рябины – к холодам.

Листья дуба и березы еще не опали – к суровой зиме.

Много опят – «бабьего лета» не будет.

Грибов много – к хорошему клеву судака.

Святой Наталье в этот день надо молиться о супружеском счастье и хороших отношениях между родственниками. Делать это можно как в церкви, так и дома.

Услышать пение овсянки – к счастью.

Поставить 8 сентября дома ветку рябины – к добрым отношениям в семье. Эту веточку можно использовать и в качестве оберега на свадьбе.

Ветка рябины, сорванная в этот день, защищает и от дурного влияния загробного мира: кошмарных снов о покойниках, явления живых мертвецов и т.п.

Крестик из древесины рябины способен защитить от любой беды.

Выпить в этот день рябинового вина – к доброму здравию.

Если девочку, рожденную в этот день, назвать Натальей, она будет счастлива и долго проживет.

Именины сегодня отмечают: Наталья, Петр, Виктор, Адриан, Роман, Дмитрий, Георгий.

А ещё 8 сентября празднуют…

Сретение Владимирской иконы Божией матери

День посиделок на кухне

Сегодня День Бородинского сражения

День финансиста

День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых

Международный день грамотности (International Literacy Day)

День памяти блаженной Марии Дивеевской

День Новороссийской военно-морской базы ВМФ РФ

Католический праздник Рождества Пресвятой Девы Марии (Nativity of the Blessed Virgin Mary)

Всемирный день физиотерапии (World Physical Therapy Day)

Международный день солидарности журналистов (International Day of Journalists Solidarity)

День волонтёра — Испания

Национальный день — Андорра

Сегодня День победы — Мальта

День победы — Пакистан

День благодарения за свободу и независимость — Литва

Сегодня День независимости — Северная Македония

День освобождения Кусаие — Микронезия

День амперсанда (National Ampersand Day) — США

Именины у Адриана, Георгия, Виктора, Марии, Дмитрия, Петра, Романа

Наталья Овсяница

По материалам https://vsyamagik.ru

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