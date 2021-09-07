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8 сентября – день Андриана и Натальи Овсяницы
фото: paul (pxhere.com)

8 сентября – день Андриана и Натальи Овсяницы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:20 07.09.2021

8 сентября крестьяне заканчивали убирать овес. К слову, последний овсяный сноп имел обрядовое значение. В старину его ставили в угол дома и хранили до нового урожая. Наши предки верили, что он прогоняет нечистую силу и бережет хозяев дома от всяческого зла. Большие надежды на него возлагали женщины. Говорили, что последний сноп служит утешителем в печалях и хранит женские глаза от напрасных слез.

Также 8 сентября начинали собирать рябину и калину. Эти ягоды ценили за целебные свойства. Настои, чаи, варенье из них использовали для лечения самых разных недугов. Знахари говорят, что калина и рябина повышают иммунитет, восстанавливают силы. А ещё, так как калина обладает желирующими свойствами, на Руси из нее часто делали кисели, пастилу, мармелад.

8 сентября: традиции и обычаи дня

Ещё 8 сентября день пекли блины. Запивали их брусничным или овсяным киселем. Также старались обязательно угостить лошадей, насыпая им много овса – согласно приметам, это поможет скотине быть крепкой и здоровой.

8 сентября проводились разные обрядовые действа. Обязательно нужно было отведать блюда из толокна. Это способствовало благополучной уборке овса и богатому урожаю в следующем году. Труженику такая пища прибавляла сил. Заканчивали уборку овса торжественным внесением в дом последнего снопа. Ставили его в большой угол под иконами. Последний сноп несли с поля с песнями. Всеобщее веселье, связанное с этим ритуалом, и называлось – овсяница.

Простой люд овсяницу проводил очень весело

Косари носили к хозяину овсяный сноп в виде чучела. От хозяина они получали подарки и угощения.

В Забайкалье в этот день организовывали так называемые помочи: 10-15 человек помогали зажиточным крестьянам в поле. После жатвы помощников хорошо кормили и катали на тройках. Для помощи вдовам и беднякам собирали девочек-подростков, которые весь день жали хлеб.

В Москве в XIX веке на Наталью-овсяницу устраивали народное гулянье у Сретенского монастыря. Связано это было с праздником Сретение иконы Владимирской Божьей Матери, который тоже отмечали 8 сентября. В Туле народ гулял у храма Георгия на Ржавце.

Церковь же нынче чтит память святой мученицы Наталии, а также ее мужа Андриана, живших в Никодимии примерно в начале IV века недалеко от побережья Мраморного моря. Сама Наталья родилась и выросла в христианской семье, но замуж вышла за язычника Андриана, который мог похвастаться богатством и состоятельностью.

Вместе супруги прожили немного больше 1 года, после чего начались гонения на последователей христианской веры. Тогда в Никодимию прибыл император Максимилиан, и в это время были пойманы 23 христианина, которых подвергли жесточайшим пыткам. Андриан, будучи еще тогда язычником, поразился, с какой стойкостью люди принимали мучения. В результате, он и сам поверил во Христа. Тогда язычники схватили его и отправили в темницу.

Наталия сразу же поспешила навестить мужа в тюрьме. Там же в скором времени Андриана подвергли различным мучениям, и все это время рядом с ним находилась Наталия, также заслужившая мученический венец.

Приметы на 8 сентября

  • Холодное утро – к ранней зиме.
  • Много рябины – к холодам.
  • Листья дуба и березы еще не опали – к суровой зиме.
  • Много опят – «бабьего лета» не будет.
  • Грибов много – к хорошему клеву судака.
  • Святой Наталье в этот день надо молиться о супружеском счастье и хороших отношениях между родственниками. Делать это можно как в церкви, так и дома.
  • Услышать пение овсянки – к счастью.
  • Поставить 8 сентября дома ветку рябины – к добрым отношениям в семье. Эту веточку можно использовать и в качестве оберега на свадьбе.
  • Ветка рябины, сорванная в этот день, защищает и от дурного влияния загробного мира: кошмарных снов о покойниках, явления живых мертвецов и т.п.
  • Крестик из древесины рябины способен защитить от любой беды.
  • Выпить в этот день рябинового вина – к доброму здравию.
  • Если девочку, рожденную в этот день, назвать Натальей, она будет счастлива и долго проживет.

Именины сегодня отмечают: Наталья, Петр, Виктор, Адриан, Роман, Дмитрий, Георгий.

А ещё 8 сентября празднуют…

  • Сретение Владимирской иконы Божией матери
  • День посиделок на кухне
  • Сегодня День Бородинского сражения
  • День финансиста
  • День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых
  • Международный день грамотности (International Literacy Day)
  • День памяти блаженной Марии Дивеевской
  • День Новороссийской военно-морской базы ВМФ РФ
  • Католический праздник Рождества Пресвятой Девы Марии (Nativity of the Blessed Virgin Mary)
  • Всемирный день физиотерапии (World Physical Therapy Day)
  • Международный день солидарности журналистов (International Day of Journalists Solidarity)
  • День волонтёра — Испания
  • Национальный день — Андорра
  • Сегодня День победы — Мальта
  • День победы — Пакистан
  • День благодарения за свободу и независимость — Литва
  • Сегодня День независимости — Северная Македония
  • День освобождения Кусаие — Микронезия
  • День амперсанда (National Ampersand Day) — США
  • Именины у Адриана, Георгия, Виктора, Марии, Дмитрия, Петра, Романа
  • Наталья Овсяница

По материалам https://vsyamagik.ru

О праздниках больше — здесь.

8 сентября – день Андриана и Натальи Овсяницы

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