8 сентября – день Андриана и Натальи Овсяницы

8 сентября крестьяне заканчивали убирать овес. К слову, последний овсяный сноп имел обрядовое значение. В старину его ставили в угол дома и хранили до нового урожая. Наши предки верили, что он прогоняет нечистую силу и бережет хозяев дома от всяческого зла. Большие надежды на него возлагали женщины. Говорили, что последний сноп служит утешителем в печалях и хранит женские глаза от напрасных слез.
Также 8 сентября начинали собирать рябину и калину. Эти ягоды ценили за целебные свойства. Настои, чаи, варенье из них использовали для лечения самых разных недугов. Знахари говорят, что калина и рябина повышают иммунитет, восстанавливают силы. А ещё, так как калина обладает желирующими свойствами, на Руси из нее часто делали кисели, пастилу, мармелад.
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8 сентября: традиции и обычаи дня
Ещё 8 сентября день пекли блины. Запивали их брусничным или овсяным киселем. Также старались обязательно угостить лошадей, насыпая им много овса – согласно приметам, это поможет скотине быть крепкой и здоровой.
8 сентября проводились разные обрядовые действа. Обязательно нужно было отведать блюда из толокна. Это способствовало благополучной уборке овса и богатому урожаю в следующем году. Труженику такая пища прибавляла сил. Заканчивали уборку овса торжественным внесением в дом последнего снопа. Ставили его в большой угол под иконами. Последний сноп несли с поля с песнями. Всеобщее веселье, связанное с этим ритуалом, и называлось – овсяница.
Простой люд овсяницу проводил очень весело
Косари носили к хозяину овсяный сноп в виде чучела. От хозяина они получали подарки и угощения.
В Забайкалье в этот день организовывали так называемые помочи: 10-15 человек помогали зажиточным крестьянам в поле. После жатвы помощников хорошо кормили и катали на тройках. Для помощи вдовам и беднякам собирали девочек-подростков, которые весь день жали хлеб.
В Москве в XIX веке на Наталью-овсяницу устраивали народное гулянье у Сретенского монастыря. Связано это было с праздником Сретение иконы Владимирской Божьей Матери, который тоже отмечали 8 сентября. В Туле народ гулял у храма Георгия на Ржавце.
Церковь же нынче чтит память святой мученицы Наталии, а также ее мужа Андриана, живших в Никодимии примерно в начале IV века недалеко от побережья Мраморного моря. Сама Наталья родилась и выросла в христианской семье, но замуж вышла за язычника Андриана, который мог похвастаться богатством и состоятельностью.
Вместе супруги прожили немного больше 1 года, после чего начались гонения на последователей христианской веры. Тогда в Никодимию прибыл император Максимилиан, и в это время были пойманы 23 христианина, которых подвергли жесточайшим пыткам. Андриан, будучи еще тогда язычником, поразился, с какой стойкостью люди принимали мучения. В результате, он и сам поверил во Христа. Тогда язычники схватили его и отправили в темницу.
Наталия сразу же поспешила навестить мужа в тюрьме. Там же в скором времени Андриана подвергли различным мучениям, и все это время рядом с ним находилась Наталия, также заслужившая мученический венец.
Приметы на 8 сентября
- Холодное утро – к ранней зиме.
- Много рябины – к холодам.
- Листья дуба и березы еще не опали – к суровой зиме.
- Много опят – «бабьего лета» не будет.
- Грибов много – к хорошему клеву судака.
- Святой Наталье в этот день надо молиться о супружеском счастье и хороших отношениях между родственниками. Делать это можно как в церкви, так и дома.
- Услышать пение овсянки – к счастью.
- Поставить 8 сентября дома ветку рябины – к добрым отношениям в семье. Эту веточку можно использовать и в качестве оберега на свадьбе.
- Ветка рябины, сорванная в этот день, защищает и от дурного влияния загробного мира: кошмарных снов о покойниках, явления живых мертвецов и т.п.
- Крестик из древесины рябины способен защитить от любой беды.
- Выпить в этот день рябинового вина – к доброму здравию.
- Если девочку, рожденную в этот день, назвать Натальей, она будет счастлива и долго проживет.
Именины сегодня отмечают: Наталья, Петр, Виктор, Адриан, Роман, Дмитрий, Георгий.
А ещё 8 сентября празднуют…
- Сретение Владимирской иконы Божией матери
- День посиделок на кухне
- Сегодня День Бородинского сражения
- День финансиста
- День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых
- Международный день грамотности (International Literacy Day)
- День памяти блаженной Марии Дивеевской
- День Новороссийской военно-морской базы ВМФ РФ
- Католический праздник Рождества Пресвятой Девы Марии (Nativity of the Blessed Virgin Mary)
- Всемирный день физиотерапии (World Physical Therapy Day)
- Международный день солидарности журналистов (International Day of Journalists Solidarity)
- День волонтёра — Испания
- Национальный день — Андорра
- Сегодня День победы — Мальта
- День победы — Пакистан
- День благодарения за свободу и независимость — Литва
- Сегодня День независимости — Северная Македония
- День освобождения Кусаие — Микронезия
- День амперсанда (National Ampersand Day) — США
- Именины у Адриана, Георгия, Виктора, Марии, Дмитрия, Петра, Романа
- Наталья Овсяница
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