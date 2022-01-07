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8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Бабьи каши, Святки
фото: pxhere.com

8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Бабьи каши, Святки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:01 07.01.2022

8 января – Бабьими кашами этот день называли потому, что в народе 8 января отмечали праздник повивальных бабок, которых на святой Руси почитали особо. О их Богом данном даре — «родимице-родильнице пособлять» — было сложено немало пословиц и поговорок. Говорили, например: «У каждой бабки свои ухватки», «Погоди, не роди, а за бабкой сходи», «Бабка придет, всякому делу подсобит», «Бог с милостью, а бабка с руками». Хорошая повитуха всегда была нарасхват, потому что от нее в немалой степени зависело благополучное течение родов и появление на свет здорового малыша.

Кроме того, продолжаются Святки. Начались они в вечер рождественского сочельника и закончатся утром дня Крещения Господня. Это самый весёлый из зимних праздников, – как в дохристианской Руси (торжества, посвящённые богу Святовиту), так и в Руси православной.

Гадания, которые сопутствовали языческим Святкам, сохранились до сих пор (раньше произносились заклинания на год вперёд плюс проводились гадания, целью самых важных было узнать о будущем урожае).

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Церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы

Почитание Пресвятой Богородицы закономерно выразилось в том, что в годовом богослужебном круге был выделен день, следующий непосредственно за праздником Рождества Христова, собирающий нас в честь Божией Матери, а так же в том, что в этот день празднуется не только память самой Пречистой, но и тех, кто оказался участниками событий, связанных с явлением в мир Богомладенца. В первую очередь – это св. Иосиф Обручник и его сын от первого брака Иаков, брат Господень, первый епископ Иерусалима. Это и день памяти св. царя Давида, из рода которого происходила Пречистая, это праздник всех сорадовавшихся с ней о рождении Сына Человеческого – и пастухов, и волхвов – всех собранных вокруг нее не только и не столько в пространственном, сколько в духовном смысле.

Что касается примет 8 января, то…

  • Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.
  • Если человек родился 8 января, значит, он будет хорошим мастером.
  • Ему рекомендуется носить алмаз в качестве талисмана.
  • Повитухам полагается дарить материю и полотенца – «на легкую дорогу» принятыми ими детьми. Кроме того, повитухам приносят угощения, что сулит дарителям счастье, а женщинам – легкие роды.
  • Маленького ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым.
  • В день 8 января нельзя покупать веревки или изделия из них, поскольку это может привести к тому, что в семье кто-нибудь повесится.
  • Нельзя готовить и есть кисель – это к покойнику.
  • Колядовщиков, пришедших в дом, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой, что принесет хозяевам дома счастье и благополучие, мир и покой в семье.
  • Если за окном снег и мороз – примета к тому, что лето будет ненастным и холодным.
  • Если утром солнечно и ясно – жди хороший урожай проса.
  • По примете 8 января пригорела каша – быть снегопадам.
  • Стаи ворон летают над головой – будет вьюга.
  • Если щебечут синицы – жди ночных заморозков.
  • Если из дома в день 8 января вынести разбитую посуду или другой ненужный хлам – в семью придет несчастье.
  • Когда в печи горит белое, а не красное пламя, скоро потеплеет.
  • Если услышал пение зяблика – скоро будет оттепель.
  • Снег прилипает к ладоням – жди тепла.
  • Северный ветер принесет с собой холод и стужу.
  • Если после заката небо окрашивается в красный цвет – жди лютых морозов.
  • 8 января гадания на урожай и брак – самые правдивые.
Именины сегодня отмечают: Михаил, Мария, Анфиса, Ефим, Григорий, Иосиф, Давид, Исаакий, Константин, Александр.

А ещё 8 января празднуют…

  • Собор Пресвятой Богородицы
  • Праздник иконы Божией Матери «Милостивая-Киккская»
  • День умасливания гремлинов
  • Праздник компьютерного набора (Typing Day)
  • День рождения Ким Чен Ына — КНДР
  • День распространения микробов радости (Joy Germ Day) — США
  • Праздник войны с бедностью (War on Poverty Day) — США
  • День английской ириски (National English Toffee Day) — США
  • Фестиваль женщин (Гинайкратия) — Греция
  • День содружества — Северные Марианские острова
  • Именины у Николая, Евфимия, Александра, Константина, Дмитрия, Василия, Давида, Марии, Иосифа, Михаила, Леонида
  • День повитух (Бабьи каши)
Узнайте больше:  Школьникам из Крыма повезло. Мечты исполняют «Ёлка желаний» и высокопоставленные чиновники

О праздниках больше — здесь.

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