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84% посевов озимых в Крыму находится в хорошем и удовлетворительном состоянии
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

84% посевов озимых в Крыму находится в хорошем и удовлетворительном состоянии

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:10 13.01.2021

О том, что 84% посевов озимых зерновых культур в Республике Крым находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. В большинстве районов Крыма получено 100% всходов.

Напомню, в республике было посеяно 535 тысяч гектаров озимых культур. Из них зерновых культур 507 тысяч гектаров. На сегодня всходов получено на площади 495 тысяч гектаров или 97,6%. В Красноперекопском, Первомайском, Черноморском, Сакском и Бахчисарайском районах в хорошем состоянии находится от 70 до 99% посевов, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

Кроме того, по словам Андрея Рюмшина, в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Симферопольском и Советском районах более 50% посевов находится в удовлетворительном  состоянии.

Вице-премьер уточнил, что на сегодня сложились довольно благоприятные природно-климатические условия для посевов озимых зерновых культур под урожай 2021 года.

Если сравнивать этот же период прошлого года, можно отметить довольно положительную динамику: в прошлом году на 13 января было получено всего 8,3% в хорошем состоянии, тогда как сейчас этот процент составил 41. В удовлетворительном состоянии было 29%, в этом году — 43%, — заявил Андрей Рюмшин.

84% посевов озимых в Крыму находится в хорошем и удовлетворительном состоянии

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