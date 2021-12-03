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841 миллион рублей - сумма господдержки малым формам хозяйствования в Крыму
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

841 миллион рублей — сумма господдержки малым формам хозяйствования в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 12:20 03.12.2021

С 2017 по 2021 годы Минсельхоз Крыма оказал господдержку малым формам хозяйствования на сумму 841 млн рублей.

Грантовую поддержку получили 323 крестьянских (фермерских) хозяйства на сумму более 564 миллионов рублей, 18 семейных ферм на сумму порядка 182 миллионов рублей, 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов — 94,5 миллионов рублей. Полученные средства расходовались на приобретение 300 гектаров земли сельхозназначения, строительство и приобретение 77 единиц производственных и складских зданий, помещений, пристроек, приобретение более 1000 голов сельскохозяйственных животных и 430 единиц агротехники и навесного оборудования, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

Глава Минсельхоза Крыма также уточнил, что получатели указанной поддержки за период 2017-2020 годов пополнили республиканский бюджет на сумму более 80 миллионов рублей.

В рамках реализации Регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2019-2021 годах получателями грантов в форме субсидий на реализацию проекта создания и развития КФХ и развитие сельской кооперации стали 47 начинающих фермеров, в том числе развивающих хозяйство в отрасли животноводства и растениеводства на общую сумму 119,5 миллионов рублей, — подчеркивает глава ведомства.

По словам заместителья Председателя Совмина Крыма, получателями субсидии на возмещение части затрат в сумме почти 14 миллионов рублей стали 5 сельхозкооперативов. В результате реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в 2020 году прирост объема производства сельхозпродукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и семейными фермами составил более 20%. Прирост объема сельхозпродукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, составил почти 20% по отношению к предыдущему году.

841 миллион рублей - сумма господдержки малым формам хозяйствования в Крыму

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