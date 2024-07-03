88 лет на страже безопасности дорожного движения стоит Госавтоинспекция Севастополя

С каждым годом рост количества транспорта увеличивает интенсивность дорожного движения, а вместе с ней и риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В современных реалиях обеспечение безопасности дорожного движения требует высокого уровня технического оснащения и профессионализма от тех, кто обеспечивает эту безопасность, сотрудников Госавтоинспекции.

В этом году исполняется 88 лет со дня образования Госавтоинспекции в системе МВД России. За свою многолетнюю историю служба прошла непростой, но славный путь становления и реорганизации. Многое поменялось за десятилетия в Госавтоинспекции: форма сотрудников, специальные средства, вооружение, служебные автомобили, даже некоторые функции, но неизменной всегда оставалась цель – сделать дороги безопасными для всех участников дорожного движения!

Сегодня основной миссией службы является сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения; защита их законных прав и интересов, а также предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Это лишь малая часть задач, которые выполняют сотрудники Госавтоинспекции Севастополя в своей повседневной служебной деятельности.

В настоящее время в структуру севастопольской Госавтоинспекции входят: дорожно-патрульная служба, отдел экзаменационной работы, технического надзора и регистрации автомототранспортных средств, группа технического надзора, группа дорожного надзора, отдел пропаганды безопасности дорожного движения, подразделения административной практики и исполнения административного наказания, отдел розыска, дознания, Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений и другие.

Только за 5 месяцев текущего года по материалам сотрудников Госавтоинспекции возбуждено более 15 тысяч административных дел за нарушения Правил дорожного движения, а во время рейдов выявлено почти 700 водителей в состоянии опьянения, 83 из которых управляли транспортным средством повторно.

Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции вынесено более 436 тысяч постановлений об административных правонарушениях, «львиная доля» из которых – за превышение скоростного режима.

Севастопольские автоинспекторы вносят большой вклад в борьбу с преступностью. За пять месяцев сотрудниками Госавтоинспекции было раскрыто более 150 преступлений, из которых 30 – связаны с подделкой документов, а 9 – с незаконным оборотом наркотиков.

Без преувеличения можно сказать, что сотрудники Госавтоинспекции Севастополя готовы в любое время дня и ночи прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Любая просьба обратившегося для них имеет важное значение. Подсказать, как лучше проехать к неизвестному адресу, помочь сменить пробитое колесо на дороге, экстренно сопроводить в больницу, оказать содействие спасателям при пожаре или медикам в чрезвычайной ситуации – это всё про них, про сотрудников Госавтоинспекции Севастополя!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю