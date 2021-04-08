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9 апреля — День Святой Матроны. Полурепница, Матрена Наставница
фото: bvoyles4 (pixabay.com)

9 апреля — День Святой Матроны. Полурепница, Матрена Наставница

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:41 08.04.2021

9 апреля — в народе же этому дню дали и другие имена у этого дня: Матрена Полурепница, Матрена Наставница, Полурепница, Матрена-настовица. На Руси Святую почитали покровительницей добропорядочных и старательных домохозяек. И женщины 9 апреля активно молились ей о благополучии, здоровье и счастье семьи. Также в этот день принято было наводить во всех домашних делах порядок. В частности, крестьяне перебирали репу, чтобы отобрать мелкие корнеплоды на семена, а хорошие и большие экземпляры переложить для лучшей сохранности соломкой.

Из подгнивших и поврежденных репок в этот же день готовили блюда и съедали их всей семьёй.

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Церковь чтит память Матроны Солунской

Она жила в 3-4 веках в Салониках. Легенда её славной жизни такова: хозяйка Матроны принуждала ее к отступничеству от христианской веры, но Матрона стояла на своём и тайком ходила на богослужения.

Однажды Павтила, узнав, что блаженная Матрона была в церкви, с гневом спросила: «Почему ты не пошла в нашу синагогу, а ходила в церковь христианскую?» Святая Матрона смело ответила: «Потому что в христианской церкви присутствует Бог, а от синагоги иудейской Он отступил». Павтила пришла в ярость и без пощады избивала святую Матрону, а затем, связав, заперла ее в темной каморке. Утром Павтила обнаружила, что святая Матрона неведомой Силой освобождена от уз.

В гневе Павтила избила мученицу почти до смерти, потом еще крепче связала ее и заключила в той же каморке, запечатав двери, чтобы страдалице никто не смог помочь. А в течение четырех дней святая мученица пребывала без воды и пищи, а когда Павтила открыла дверь, вновь увидела святую Матрону разрешенной от уз и стоящей на молитве. В страшной ярости Павтила стала бить святую мученицу толстыми палками и, когда святая уже едва дышала, жестокая иудейка закрыла ее в том же помещении, где мученица Матрона и предала дух свой Богу.

Впоследствии Александр, епископ Солунский, построил церковь во имя святой мученицы Матроны, в которой находились ее святые мощи, прославившиеся чудотворениями.

Мучительницу Павтилу вскоре постиг суд Божий. На том месте, где было сброшено с высокой стены тело святой Матроны, она сама оступилась, упала и разбилась, получив заслуженное возмездие.

За погодой 9 апреля также следили

Стараясь предугадать её характер на ближайшее время:

  • Чибисы кричат вечером? На следующий день будет ясно. Кричат низко — к летней засухе.
  • Иней и туман утром – год будет очень урожайным.
  • Чайки летают над домом – льды пойдут в ближайшее время.
  • Чибис летает низко – осадков не будет долго.

Главные традиции 9 апреля — домашние хлопоты, осмотр запасов продуктов с зимы.

Недаром говорят: «В апреле — по колено зима, а по плечи лето». Солнце с каждым днем силу набирает и в полдень припекает так, что шапка не нужна, без нее жарко. Но ближе к вечеру заметно холодает, а по ночам ползут по земле морозцы, зимой забытые. Разгуляться как следует, закрутиться в снежном вихре у них уже силенок не хватает, им бы хозяйку догнать. Вот и тянутся за морозцами ледяные следы, которые в народе настом или настовицей называют.

В это время года наши предки переживали паводки и встречали птиц из теплых краев. Поэтому некоторые приметы были связаны с водой и пернатыми. Люди примечали, что к Матрёне реки вздуваются и поднимаются. В эту пору говорили: «Щука лед хвостом разбивает»; «Вешний ледок, что чужой порог – ненадёжен»; «Чибис прилетел, воду на хвосте принес». По чибисам, кстати, делали выводы и о предстоящей погоде: если птица кричит с вечера — будет ясно; если летит низко — долго простоят сухие дни.

9 апреля хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст. Все женщины (а особенно ткачихи) просили благословения на труд у святой Матрёны. Не случайно она считалась покровительницей хозяек. В этот день женщины просили у нее поддержки и помощи в хлопотах по дому, которым полностью посвящали этот день.

Именины 9 апреля отмечают: Александр, Иван, Павел, Макар.

И! Постарайтесь сегодня ни с кем не ссориться — помириться потом будет трудно.

А ещё 9 апреля празднуют…

  • День китайского миндального печенья (National Chinese Almond Cookie Day) — США
  • День бережного хранения антиквариата (National Cherish an Antique Day)
  • Годовщина оккупации — Дания
  • День Уинстона Черчилля (National Winston Churchill Day) — США
  • 9 апреля — День доблести — Филиппины
  • День памяти мучеников — Тунис
  • День национального единства — Грузия
  • Национальный день ядерных технологий — Иран
  • 9 апреля — День уха Дженкинса (Jenkins Ear Day) — Великобритания
  • День битвы на хребте Вими — Канада
  • День бывших узников войны (National Former Prisoner of War Recognition Day) — США
  • 9 апреля — День Конституции — Боливия
  • День доброты к юристам (Be Kind To Lawyers Day)
  • Варутхини Экадаши — Индия
  • Именины у Ефрема, Феодосия, Ивана, Александра, Павла
  • Матрена Настовица
  • День рождения «веселящего газа»
  • День памяти мученицы Матроны Солунской
  • 9 апреля — День восходящего солнца в шкафной стране
  • День финского языка (Finnish Language Day)
  • Всемирный день конкани (Viswa Konknni Dis)

О праздниках больше — здесь.

9 апреля — День Святой Матроны. Полурепница, Матрена Наставница

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