9 апреля — День Святой Матроны. Не ссорьтесь, а то не помиритесь

Церковь чтит память Матроны Солунской, жившей в 3-4 веках в Салониках. Легенда её славной жизни такова: хозяйка Матроны принуждала ее к отступничеству от христианской веры, но Матрона стояла на своём и тайком ходила на богослужения. Когда госпожа узнала об этом, то приказала забить Матрону палками, а потом и оставила умирать в доме в одной из каморок. По распоряжению хозяйки тело святой мученицы сбросили с городской стены. Но и жизнь хозяйки после этого вскоре остановилась — она оступилась упала и разбилась на том же самом месте стены.

В народе же этому дню дали и другие имена у этого дня: Матрена Полурепница, Матрена Наставница, Полурепница, Матрена-настовица. На Руси Святую почитали покровительницей добропорядочных и старательных домохозяек. И женщины 9 апреля активно молились ей о благополучии, здоровье и счастье семьи. Также в этот день принято было наводить во всех домашних делах порядок. В частности, крестьяне перебирали репу, чтобы отобрать мелкие корнеплоды на семена, а хорошие и большие экземпляры переложить для лучшей сохранности соломкой. Из подгнивших и поврежденных репок в этот же день готовили блюда и съедали их всей семьёй.

За погодой 9 апреля также следили, стараясь предугадать её характер на ближайшее время:

Чибисы кричат вечером? На следующий день будет ясно. Кричат низко — к летней засухе.

Иней и туман утром – год будет очень урожайным.

Чайки летают над домом – льды пойдут в ближайшее время.

Чибис летает низко – осадков не будет долго.

Именины 9 апреля отмечают: Александр, Иван, Павел, Макар.

И! Постарайтесь сегодня ни с кем не ссориться — помириться потом будет трудно.

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