9 августа – день Николы Кочанского и Пантелеймона-целителя

Начинали в этот день на Руси уборку овса.

Однако зачастую погода вносила коррективы в планы — 9 августа, как правило, шли дожди с грозами и молниями, так что люди старались не выходить из дома.

Народные поверья и традиции

Одна из главных и основных традиций на этот день – вознесение молитв святому о заступничестве. В праздник обычно молятся о здоровье и благополучии семьи и близких. По церковной традиции нужно обязательно подавать милостыню и совершать дела милосердия.

Согласно народным поверьям, родиться 9 августа, в день памяти святого Пантелеймона Целителя – это большая удача. Люди, родившиеся в этот день, могут обладать даром к исцелению и могут развить обширные познания в лекарственных растениях.

Также в этот день знахари уходили в леса для заготовки целебных трав – по поверью, именно в этот день лесные растения обретают полную силу и могут быть использованы для излечения самых серьезных болезней.

9 августа суеверные хозяйки не выходили работать в поле – считалось, что грозы, которые могут пойти в этот день, могут принести ущерб проводимым работам.

Созревают посадки капусты – по традиции в этот день с почетом снимали первый кочан с грядок и пекли капустные пироги, которыми угощали родных и соседей.

Категорически запрещено в этот день лениться и предаваться праздности, а также равнодушно относиться к тем, кто нуждается в помощи.

Из собранных на полях колосьев собирали небольшие снопы и относили на освящение в церковь – после чего их хранили рядом с иконами. Если в доме кто-то заболевал, то нужно было провести по больному месту освященным колоском. Также снопы проносили по дому, чтобы больной быстрее пошел на поправку.

9 августа — День памяти Пантелеймона целителя и Николая Кочанова

Церковь же нынче чтит память блаженного Николая Кочанова – Новгородского чудотворца и юродивого, который бросил кочан капусты в другого юродивого и перешел по воде без моста.

А ещё 9 августа вспоминают Пантелеймона–целителя, который числится в лике великомученика. По легенде, он вел добродетельную жизнь и не отказывал в помощи никому, кто к нему обращался. Однако во время гонений на христиан, он был арестован по доносу. Целителя подвергли жестоким пыткам и обезглавили. В православии святому Пантелеймону молятся о здравии, об исцелении болезней. Он также считается покровителем врачей и воинов. В день его памяти и по сей день налагается строгий запрет на любую работу. В народе до сих пор ходят предания о том, как плачевно заканчивалось любое, даже самое благое дело, начатое на Пантелеймона: то построенный дом или сарай вскоре обрушится, то урожай в погребе сгниет, а то и подавно – пожар будет! Не зря в некоторых губерниях святого Пантелеймона называли «Палий» (от слова «палить»).

В старину в этот день целители и знахари отправлялись в леса и на луга за лекарственными травами. Считалось, что сам святой делится с растениями чудодейственной силой. По данным современных ученых, более 90 видов целебных трав знали наши предки и умели обращаться с ними.

Приметы 9 августа



Работать в поле на Пантелеймона – к пожару.

Если больной отстоит в церкви молебен в честь святого Пантелеймона, а дома будет молиться на его икону, вскоре он выздоровеет.

Если ребенок съест в этот день хоть один капустный лист – учеба легко даваться будет.

Цветок подсолнуха, сорванный на собственном огороде и поставленный в вазу, принесет вам счастье.

Отправиться в этот день в путешествие – добрая примета.

Тот, кто на Пантелеймона родился, будет обладать способностями к медицине и целительству. Такой человек вырастет трудолюбивым, ему будет дана способность исцелять болезни с помощью трав.

Возить зерно и сено 9 августа – грех.

Именины сегодня отмечают: Герман, Наум, Платон, Кирилл, Николай, Климент, Константин, Иван, Анфиса.

А ещё 9 августа празднуют…

День строителя

День воздушных поцелуев

Сегодня День святого великомученика Пантелеймона, покровителя всех врачей и целителя больных

День книголюбов (Book Lovers Day)

День победы русского флота над шведами у мыса Гангут

Сегодня День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки

День пчеловода в Башкортостане

Международный день коренных народов мира (International Day of the World`s Indigenous Peoples)

День туркменской дыни

День объятий — Япония

Женский день (National Women`s Day) — ЮАР

День работника ветеринарной медицины — Украина

День детей — Уругвай, Чили

Сегодня День отца (Dia dos Pais) — Бразилия

День рисового пудинга (National Rice Pudding Day) — США

День республики — Сингапур

Сегодня День защиты леса от пожара, День «дымняшки» (Smokey Bear Day) — США

День польки (National Polka Day) — США

День миротворцев — Канада

Сегодня День Военно-морского флота — Болгария

Именины у Константина, Анфисы, Германа, Наума, Николая, Саввы, Ивана, Николая

Кочанный день

По материалам https://alkodoma.ru

О праздниках больше — здесь .