9 февраля — Златоустов день. Принято поминать близких. И! Пиццу закажите...

9 февраля — в Златоустов день в народе принято было молиться о прибавлении разума, помощи в духовном развитии, о благополучии в семейных отношениях. Мольбы люди адресовали Иоанну Златоусту — греческому священнику, повлиявшему на становление христианства и развитие его на Руси. 9 февраля почитают память этого святого, который известен также как заступник людей, пребывающих в отчаянии.
В старину Иоанну Златоусту молились о прибавлении разума, помощи в духовном развитии, поиске себя, о благополучии в семейных отношениях. Продолжают делать это и по сей день. Также считали, что Иоанн Златоуст – заступник людей, которые пребывают в отчаянии.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский
Это один из трех Вселенских святителей, родился в Антиохии ок. 347 года, в семье военачальника. Его отец, Секунд, умер вскоре после рождения сына. Мать святого Иоанна, Анфуса, оставшись в двадцать лет вдовой, не стала более выходить замуж и отдала все силы воспитанию сына в правилах христианского благочестия.
Четыре года провел святой в трудах пустыннического жительства, подвизаясь под руководством опытного духовного наставника.
Росла слава святого проповедника, и в 397 году, по преставлении Константинопольского архиепископа Нектария, преемника святителя Григория Богослова, он был вызван из Антиохии для поставления на Константинопольскую кафедру.
Множество дел ожидало решения святителя, он начал с главного – с духовного совершенствования священства. И здесь лучшим примером был он сам. Средства, которые предназначались для архиепископа, святой обратил на содержание нескольких больниц и двух гостиниц для паломников. Архипастырь довольствовался скудной пищей, отказывался от приглашений на обеды. Много трудов положил святитель на устроение благолепного Богослужения: составил чин Литургии, ввел антифонное пение за всенощным бдением, написал несколько молитв чина елеосвящения.
Недруги не дремлют…
Распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя нелицеприятного обличителя. Когда императрица Евдоксия распорядилась о конфискации последней собственности у вдовы и детей опального вельможи, святой встал на их защиту. Гордая императрица не уступила и затаила гнев на архипастыря. Ненависть Евдоксии к святителю разгорелась с новой силой, когда недоброжелатели сказали ей, будто святитель в своем поучении о суетных женщинах имел в виду ее.
Суд, составленный из иерархов, справедливо обличаемых ранее Златоустом: Феофила Александрийского, Севериана, Гевальского епископа, незадолго перед тем изгнанного из столицы за беспорядки, и других – постановил низложить святого Иоанна и за оскорбление императрицы предать казни. Император заменил казнь изгнанием.
Зимой 406 года святитель Иоанн был болезнью прикован к постели. Но враги его не унимались. Из столицы пришел приказ перевести святого Иоанна в глухой Питиус (в Абхазии). Истощенный болезнями святитель в сопровождении конвоя три месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В Команах силы оставили его. У склепа святого Василиска, утешенный явлением мученика, причастившись Святых Тайн, вселенский святитель со словами “Слава Богу за всё!” отошел к Господу 14 сентября 407 года.
Святые мощи Иоанна Златоуста торжественно были перенесены в Константинополь в 438 году.
Что касается погодных примет 9 февраля…
- Снег в поле лежит буграми – жди хорошего урожая.
- Низкое небо – скорее всего, наступят холода.
- Облака быстро идут по направлению ветра – снега не будет. Если же они движутся против ветра — к снегопадам.
- Оттепель не гарантирует приближения весны – скорее всего, наоборот, будут морозы.
- Стекла в доме запотели – жди стужи.
- Ослепительно белая луна – к холодам, красноватая – к ветру.
- Обжечься, споткнуться и порезаться – плохая примета.
- Нельзя в этот день получать и дарить подарки – это к беде.
- Считалось, что 9 февраля совершаются самые плохие порчи и наговоры.
- Мыть голову на Златоуста – плохая примета.
С особым вниманием в этот день относились к огню в печи
Чтобы в семье были достаток и мир, печь нужно затопить так, чтобы все поленья одновременно занялись, чтобы устье русской печи стало золотым (златоустьев огонь). Для этого дня заранее сушили дрова и щипали лучину.
Зимой лучину заготавливали впрок. Делали это в холодное время года, потому что в зимние месяцы деревья «засыпают» и в стволах практически нет сока, а вот весной и летом его много. На лучины рубили березы, потом распиливали их на чурки, длина которых составляет на более 80 см. Чурки разламывали пополам, снимали с них кору и целый год сушили. Если лучину высушить плохо, то, сгорая, она будет шипеть и трещать. С приходом зимы поленья дополнительно просушивали в печах. Лучины щипали специальным ножом-лучевником, делая в ширину и толщину их не более 3 см.
А ещё сегодня едим пиццу! Обязательно! Почему? Потому что празднуем день рождения этого — одного из самых популярных — блюд мира. Сколько «стукнуло»? А никто не знает точно, но явно не один десяток лет. Первая пиццерия Antica Pizzeria Port`Alba была открыта в Неаполе в 1830 году — и она до сих пор работает!
А ещё 9 февраля празднуют…
- День апростохорошо
- 9 февраля — День работника гражданской авиации
- День рождения стриптиза
- Международный день пиццы (World Pizza Day)
- Международный день стоматолога (International Day of Dentist)
- День рождения волейбола
- День Иоанна Златоуста
- Лыжня России
- День бублика (National Bagel Day) — США
- День чтения в ванной (Read in the Bathtub Day) — США
- Винный фестиваль в Марльборо (Wine Marlborough Festival) — Новая Зеландия
- День святого Маруна — Ливан
- 9 февраля — День страдания Фатимы — Иран
- День зубной боли (National Toothache Day) — США
- Именины у Иоанна, Петра, Дмитрия, Ивана
- Златоустьев огонь
По материалам:
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