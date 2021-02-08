9 февраля — Златоустов день. Принято поминать близких. И! Пиццу закажите...

9 февраля — в Златоустов день в народе принято было молиться о прибавлении разума, помощи в духовном развитии, о благополучии в семейных отношениях. Мольбы люди адресовали Иоанну Златоусту — греческому священнику, повлиявшему на становление христианства и развитие его на Руси. 9 февраля почитают память этого святого, который известен также как заступник людей, пребывающих в отчаянии.

А ещё в Златоустов день принято поминать близких и готовить так называемые ритуальные блюда: открытые пироги с самыми разными начинками.

В старину Иоанну Златоусту молились о прибавлении разума, помощи в духовном развитии, поиске себя, о благополучии в семейных отношениях. Продолжают делать это и по сей день. Также считали, что Иоанн Златоуст – заступник людей, которые пребывают в отчаянии.

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский

Это один из трех Вселенских святителей, родился в Антиохии ок. 347 года, в семье военачальника. Его отец, Секунд, умер вскоре после рождения сына. Мать святого Иоанна, Анфуса, оставшись в двадцать лет вдовой, не стала более выходить замуж и отдала все силы воспитанию сына в правилах христианского благочестия.

Четыре года провел святой в трудах пустыннического жительства, подвизаясь под руководством опытного духовного наставника.

Росла слава святого проповедника, и в 397 году, по преставлении Константинопольского архиепископа Нектария, преемника святителя Григория Богослова, он был вызван из Антиохии для поставления на Константинопольскую кафедру.

Множество дел ожидало решения святителя, он начал с главного – с духовного совершенствования священства. И здесь лучшим примером был он сам. Средства, которые предназначались для архиепископа, святой обратил на содержание нескольких больниц и двух гостиниц для паломников. Архипастырь довольствовался скудной пищей, отказывался от приглашений на обеды. Много трудов положил святитель на устроение благолепного Богослужения: составил чин Литургии, ввел антифонное пение за всенощным бдением, написал несколько молитв чина елеосвящения.

Недруги не дремлют…

Распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя нелицеприятного обличителя. Когда императрица Евдоксия распорядилась о конфискации последней собственности у вдовы и детей опального вельможи, святой встал на их защиту. Гордая императрица не уступила и затаила гнев на архипастыря. Ненависть Евдоксии к святителю разгорелась с новой силой, когда недоброжелатели сказали ей, будто святитель в своем поучении о суетных женщинах имел в виду ее.

Суд, составленный из иерархов, справедливо обличаемых ранее Златоустом: Феофила Александрийского, Севериана, Гевальского епископа, незадолго перед тем изгнанного из столицы за беспорядки, и других – постановил низложить святого Иоанна и за оскорбление императрицы предать казни. Император заменил казнь изгнанием.

Зимой 406 года святитель Иоанн был болезнью прикован к постели. Но враги его не унимались. Из столицы пришел приказ перевести святого Иоанна в глухой Питиус (в Абхазии). Истощенный болезнями святитель в сопровождении конвоя три месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В Команах силы оставили его. У склепа святого Василиска, утешенный явлением мученика, причастившись Святых Тайн, вселенский святитель со словами “Слава Богу за всё!” отошел к Господу 14 сентября 407 года.

Святые мощи Иоанна Златоуста торжественно были перенесены в Константинополь в 438 году.

Что касается погодных примет 9 февраля…



Снег в поле лежит буграми – жди хорошего урожая.

Низкое небо – скорее всего, наступят холода.

Облака быстро идут по направлению ветра – снега не будет. Если же они движутся против ветра — к снегопадам.

Оттепель не гарантирует приближения весны – скорее всего, наоборот, будут морозы.

Стекла в доме запотели – жди стужи.

Ослепительно белая луна – к холодам, красноватая – к ветру.

Обжечься, споткнуться и порезаться – плохая примета.

Нельзя в этот день получать и дарить подарки – это к беде.

Считалось, что 9 февраля совершаются самые плохие порчи и наговоры.

Мыть голову на Златоуста – плохая примета.

С особым вниманием в этот день относились к огню в печи

Чтобы в семье были достаток и мир, печь нужно затопить так, чтобы все поленья одновременно занялись, чтобы устье русской печи стало золотым (златоустьев огонь). Для этого дня заранее сушили дрова и щипали лучину.

Зимой лучину заготавливали впрок. Делали это в холодное время года, потому что в зимние месяцы деревья «засыпают» и в стволах практически нет сока, а вот весной и летом его много. На лучины рубили березы, потом распиливали их на чурки, длина которых составляет на более 80 см. Чурки разламывали пополам, снимали с них кору и целый год сушили. Если лучину высушить плохо, то, сгорая, она будет шипеть и трещать. С приходом зимы поленья дополнительно просушивали в печах. Лучины щипали специальным ножом-лучевником, делая в ширину и толщину их не более 3 см.

А ещё сегодня едим пиццу! Обязательно! Почему? Потому что празднуем день рождения этого — одного из самых популярных — блюд мира. Сколько «стукнуло»? А никто не знает точно, но явно не один десяток лет. Первая пиццерия Antica Pizzeria Port`Alba была открыта в Неаполе в 1830 году — и она до сих пор работает!

Кого стоит обязательно угостить пиццей? Конечно, именинников 9 февраля — а это Дмитрий, Иван и Пётр!

А ещё 9 февраля празднуют…

День апростохорошо

9 февраля — День работника гражданской авиации

День рождения стриптиза

Международный день пиццы (World Pizza Day)

Международный день стоматолога (International Day of Dentist)

День рождения волейбола

День Иоанна Златоуста

Лыжня России

День бублика (National Bagel Day) — США

День чтения в ванной (Read in the Bathtub Day) — США

Винный фестиваль в Марльборо (Wine Marlborough Festival) — Новая Зеландия

День святого Маруна — Ливан

9 февраля — День страдания Фатимы — Иран

День зубной боли (National Toothache Day) — США

Именины у Иоанна, Петра, Дмитрия, Ивана

Златоустьев огонь

По материалам: https://www.pravmir.ru

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