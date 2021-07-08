9 июля – день святого Давида Солунского (Земляничника)

9 июля – «Земляничником» этот день в народе именовали по одной простой причине — созревала земляника и все шли в леса на её сбор. К слову, в корзинки отправлялись не только ягодки, но и листья растения. Из них изготавливали различные лекарственные средства.

Земляника, в том числе для добавления в чай — такой напиток, уверяют знающие, и сил придаёт, и иммунитет восстанавливает, и улучшает общее самочувствие.

Церковь же почитает память святого Давида Солунского

Известен он тем, что прожил в шалаше в Фессалониках 70 лет. Всё это время он непрестанно молился и соблюдал пост. В награду он получил от Бога дар чудотворения и многих людей смог исцелить от болезней. Также часто к Давиду приходили для того, чтобы получить совет по поводу той или иной ситуации – он никогда и никому не отказывал в этом.

Древесничество, как и столпничество, является строгой формой подвижничества. Оно появилось в Месопотамии в V в. и было распространенно на Востоке Византии, не достигнув Рима и западных пределов Византии.

Один из святых, подвизавшихся на дереве, преподобный Давид Солунский, иначе называемый Давид Дендрит или Давид Древесник. Он является покровителем города Фессалоники (ранее именовался Солунью) и местным юродивым.

Житие Давида Древесника, жившего с 450 по 540 г., известно из двух источников: «Луга духовного» Иоанна Мосха (VII в.) и анонимного жития, написанного в VIII в.

Согласно этим трудам, между 465 и 470 гг. Давид прибыл из Месопотамии в Солунь и стал монахом в монастыре святых Феодора и Меркурия, который располагался в городской стене северной части города и именовался Кукулиатон (Κουκουλιατῶν), поскольку его монахи носили плащи с капюшоном (кукулий), что отображено на иконе. Давид – «муж весьма добродетельный, любвеобильный и строгой жизни. Он провел в затворничестве около семидесяти лет». Добродетельная жизнь святого обратила в христианство и к благочестивому образу жизни многих людей.

Что касается примет на 9 июля…

Считается, что самую вкусную землянику можно собрать в этот день на первой росе. Как только роса спадет – вкус ягод ухудшается.

Свой праздник сегодня и у пчеловодов. Считается, что именно на Тихвинскую пчела возвращается в улей с первым медом. В старину пасечники читали заговоры, чтобы пчелы хорошо роились и снабжали всю семью душистым и чистым медом.

Солнечный день на Давида? Хорошая погода простоит до осени

Если необходимо 9 июля занять денег, можно положить в карман траву земляники и отправляться просить взаймы – в долг вам дадут обязательно.

Жаркая погода нынче? Будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков.

Засуха 9 июля – до самой осени грибов не будет.

При поливе рассада полностью впитывает в себя воду – к засухе. Если же, наоборот, вода 9 июля остается на поверхности грунта, то жди дождей в ближайшее время.

Дождь пошел – непогода не утихнет до самого сентября.

Много ягод – к морозной зиме.

Именины сегодня отмечают: Денис, Павел, Георгий, Тихон, Иван, Давид.

А ещё 9 июля празднуют…