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9 июля – день святого Давида Солунского (Земляничника)
фото: suju-foto (pixabay.com)

9 июля – день святого Давида Солунского (Земляничника)

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:57 08.07.2021

9 июля – «Земляничником» этот день в народе именовали по одной простой причине — созревала земляника и все шли в леса на её сбор. К слову, в корзинки отправлялись не только ягодки, но и листья растения. Из них изготавливали различные лекарственные средства.

Земляника, в том числе для добавления в чай — такой напиток, уверяют знающие, и сил придаёт, и иммунитет восстанавливает, и улучшает общее самочувствие.

Церковь же почитает память святого Давида Солунского

Известен он тем, что прожил в шалаше в Фессалониках 70 лет. Всё это время он непрестанно молился и соблюдал пост. В награду он получил от Бога дар чудотворения и многих людей смог исцелить от болезней. Также часто к Давиду приходили для того, чтобы получить совет по поводу той или иной ситуации – он никогда и никому не отказывал в этом.

9 июля

Древесничество, как и столпничество, является строгой формой подвижничества. Оно появилось в Месопотамии в V в. и было распространенно на Востоке Византии, не достигнув Рима и западных пределов Византии.
Один из святых, подвизавшихся на дереве, преподобный Давид Солунский, иначе называемый Давид Дендрит или Давид Древесник. Он является покровителем города Фессалоники (ранее именовался Солунью) и местным юродивым.

Житие Давида Древесника, жившего с 450 по 540 г., известно из двух источников: «Луга духовного» Иоанна Мосха (VII в.) и анонимного жития, написанного в VIII в.

Согласно этим трудам, между 465 и 470 гг. Давид прибыл из Месопотамии в Солунь и стал монахом в монастыре святых Феодора и Меркурия, который располагался в городской стене северной части города и именовался Кукулиатон (Κουκουλιατῶν), поскольку его монахи носили плащи с капюшоном (кукулий), что отображено на иконе. Давид – «муж весьма добродетельный, любвеобильный и строгой жизни. Он провел в затворничестве около семидесяти лет». Добродетельная жизнь святого обратила в христианство и к благочестивому образу жизни многих людей.

Что касается примет на 9 июля…

Считается, что самую вкусную землянику можно собрать в этот день на первой росе. Как только роса спадет – вкус ягод ухудшается.

Свой праздник сегодня и у пчеловодов. Считается, что именно на Тихвинскую пчела возвращается в улей с первым медом. В старину пасечники читали заговоры, чтобы пчелы хорошо роились и снабжали всю семью душистым и чистым медом.

  • Солнечный день на Давида? Хорошая погода простоит до осени
  • Если необходимо 9 июля занять денег, можно положить в карман траву земляники и отправляться просить взаймы – в долг вам дадут обязательно.
  • Жаркая погода нынче?  Будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков.
  • Засуха 9 июля – до самой осени грибов не будет.
  • При поливе рассада полностью впитывает в себя воду – к засухе.  Если же, наоборот, вода 9 июля остается на поверхности грунта, то жди дождей в ближайшее время.
  • Дождь пошел – непогода не утихнет до самого сентября.
  • Много ягод – к морозной зиме.

Именины сегодня отмечают: Денис, Павел, Георгий, Тихон, Иван, Давид.

А ещё 9 июля празднуют…

  • День веры в единорогов
  • Праздник Тихвинской иконы Божией Матери
  • День сахарного печенья (National Sugar Cookie Day) — США
  • День посадки деревьев — Камбоджа
  • День деревьев — Мексика
  • День детской и подростковой литературы — Иран
  • День Конституции — Австралия
  • День работников водного хозяйства — Казахстан
  • День независимости — Южный Судан
  • День независимости — Аргентина
  • День Нунавута (Nunavut Day) — Канада
  • День Конституции — Палау
  • День сотрудников органов дипломатической службы — Азербайджан
  • День работников органов налоговой службы — Казахстан
  • Именины у Давида, Тихона, Павла, Дениса, Георгия, Ивана
  • Давид Земляничник

О праздниках больше — здесь.

9 июля – день святого Давида Солунского (Земляничника)

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