9 июня – память мученицы Феодоры. Федорин день

9 июня — в Федорин день крестьяне запрещали женщинам и девушкам болтать друг с другом – это, по приметам, сулило большую беду. Кроме того, бытовало верование, согласно которому, слух или сплетня, появившиеся именно в этот день, обойдут всю деревню, и все жители села узнают новость. Также говорили, что ссориться 9 июня нельзя, поскольку «Федора за углом норовит узнать о худом».

А ещё 9 июня не мели избу, потому как считали, что в этот день домовой забирается под веник, и его можно вымести вместе с сором. А это буквально значит — упустить счастье, ведь семью будет некому охранять.

Считалось, что этот день стоит провести за работой. Люди верили, что все сделанные дела вернутся с двойной пользой. А если не работать, то все дела не будут иметь успех и в семье не будет благополучия.

Следующий обычай был связан с домовыми. Раньше из называли “хозяевами дома”. В этот день было принято задабривать этих “хозяев”. Их угощали заранее приготовленной кашей, молоком или печеньем. Приготовленное лакомство всегда прятали за печью. Если семья имела отношение к торговле, то к угощениям добавляли и монетки.

9 июня – это еще и время для начала сбора тысячелистника.

Народ прозвал Федору «колючая на язык», потому что она никогда не боялась высказывать то, что считала правильным. Поэтому в этот день запрещено было выносить сор из избы как в прямом, так и в переносном смыслах. Ни в коем случае нельзя было подметать пол.

Считалось, что таким образом можно было вымести из дома благополучие, счастье и выгнать домового. Верили в то, что домовой, которого считали хозяином дома, прячется именно под веником. Если же, не смотря на предостережение, в доме была проведена уборка, то, непременно, в семье начинались большие скандалы и серьезные ссоры.

Также 9 июня начинали собирать цветы тысячелистника для приготовления лекарственных средств. В это время зацветали фиалка и липы.

Церковь же нынче чтит память мученицы Феодоры (Федоры)

Она пострадала за веру во Христа в 304 году вместе с Дидимом воином, который ее защищал.

Феодора жила в III–IV столетиях в городе Александрии. В то время империей управляли Диоклетиан (восточная часть) и Максимиан (западная часть). Когда начались преследования христиан, Феодору арестовали и привели на суд правителя города – Евстратия. Девушка открыто признала себя христианкой и отказалась совершить обряд жертвоприношения. На вопрос: «Почему не замужем?» дева ответила, что отказалась от семейных уз, решила остаться девственной и посвятить жизнь служению Богу. Феодору отправили в наказание в блудный дом. Там между юношами разгорелась ссора за право быть первым. Этим воспользовался Дидим – христианин, которому Бог повелел освободить мученицу. Войдя в комнату к девушке, он поменялся с ней одеждой, и Феодора беспрепятственно покинула место заточения. Вскоре в ту же комнату вошел один из парней. Он увидел перед собой мужчину. Парень решил, что это сделал Бог, который уже превращал ранее воду в вино. Он доложил об этом Евстратию. Правитель приказал немедленно арестовать и привести к нему Дидима. Христианин рассказал, как спас девушку по наказу Господа. За это правитель приговорил его к смерти. На место казни прибежала Феодора и умоляла отпустить доброго человека, взамен предложив себя. Но Евстратий приказал отрубить головы обоим. Первой обезглавили Феодору, следом Дидима. Тела мучеников сожгли. Приметы, связанные с погодой, на 9 июня

Ночная роса долго не испаряется – к грозе.

Дым из трубы по земле стелется – к непогоде.

Дятел громко стучит в погожий день – будет дождь.

Духота во время восхода солнца – к ненастью.

Слышен шум леса в безветренную погоду – будет дождь.

Ночная роса долго не высыхает – к грозе. С наступлением Федориного дня нужно соблюдать определенные традиции. Нельзя ругаться и ссориться в этот день, чтобы не накликать беду в свой дом. Так же стоит отложить уборку в доме, чтобы не “прогнать” из дома благополучие и счастье. Именины отмечают: Петр, Иван, Леонид, Анастасия, Леонтий. А ещё в этот день празднуют… Международный день друзей (International Friends Day)

День пускания мыльных пузырей

Международный день натуриста (День нудиста)

День Группы советских войск в Германии (День ГСВГ)

9 июня – День работников текстильной и лёгкой промышленности

День южноамериканского футбола

Международный день архивов (International Archives Day)

День Кораллового треугольника (Coral Triangle Day)

День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского

Международный день аккредитации (International Accreditation Day)

День Дональда Дака (National Donald Duck Day) — США

Шавуот — Израиль

9 июня – День матери (Mammendag) — Люксембург

День пожилых людей — США

День отца (Father`s Day) — Бельгия, Австрия

9 июня – День героев — Уганда

День пирога с ревенем и клубникой (National Rhubarb Strawberry Pie Day) — США

Пятидесятница — Армения

День канадских рек (Canadian Rivers Day)

9 июня – День святого Колумба Ирландского — Ирландия

День автономии — Аландские острова

National Sex Day — США

Именины у Анастасии, Нила, Ивана, Ферапонта, Фёдора, Пелагеи, Дианы

Федорин день По материалам https://alkodoma.ru О праздниках больше — здесь .