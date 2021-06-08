9 июня – память мученицы Феодоры. Федорин день

9 июня — в Федорин день крестьяне запрещали женщинам и девушкам болтать друг с другом – это, по приметам, сулило большую беду. Кроме того, бытовало верование, согласно которому, слух или сплетня, появившиеся именно в этот день, обойдут всю деревню, и все жители села узнают новость. Также говорили, что ссориться 9 июня нельзя, поскольку «Федора за углом норовит узнать о худом».
Считалось, что этот день стоит провести за работой. Люди верили, что все сделанные дела вернутся с двойной пользой. А если не работать, то все дела не будут иметь успех и в семье не будет благополучия.
Следующий обычай был связан с домовыми. Раньше из называли “хозяевами дома”. В этот день было принято задабривать этих “хозяев”. Их угощали заранее приготовленной кашей, молоком или печеньем. Приготовленное лакомство всегда прятали за печью. Если семья имела отношение к торговле, то к угощениям добавляли и монетки.
Народ прозвал Федору «колючая на язык», потому что она никогда не боялась высказывать то, что считала правильным. Поэтому в этот день запрещено было выносить сор из избы как в прямом, так и в переносном смыслах. Ни в коем случае нельзя было подметать пол.
Считалось, что таким образом можно было вымести из дома благополучие, счастье и выгнать домового. Верили в то, что домовой, которого считали хозяином дома, прячется именно под веником. Если же, не смотря на предостережение, в доме была проведена уборка, то, непременно, в семье начинались большие скандалы и серьезные ссоры.
Также 9 июня начинали собирать цветы тысячелистника для приготовления лекарственных средств. В это время зацветали фиалка и липы.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь же нынче чтит память мученицы Феодоры (Федоры)
Она пострадала за веру во Христа в 304 году вместе с Дидимом воином, который ее защищал.
Феодора жила в III–IV столетиях в городе Александрии. В то время империей управляли Диоклетиан (восточная часть) и Максимиан (западная часть). Когда начались преследования христиан, Феодору арестовали и привели на суд правителя города – Евстратия. Девушка открыто признала себя христианкой и отказалась совершить обряд жертвоприношения. На вопрос: «Почему не замужем?» дева ответила, что отказалась от семейных уз, решила остаться девственной и посвятить жизнь служению Богу.
Феодору отправили в наказание в блудный дом. Там между юношами разгорелась ссора за право быть первым. Этим воспользовался Дидим – христианин, которому Бог повелел освободить мученицу. Войдя в комнату к девушке, он поменялся с ней одеждой, и Феодора беспрепятственно покинула место заточения.
Вскоре в ту же комнату вошел один из парней. Он увидел перед собой мужчину. Парень решил, что это сделал Бог, который уже превращал ранее воду в вино. Он доложил об этом Евстратию.
Правитель приказал немедленно арестовать и привести к нему Дидима. Христианин рассказал, как спас девушку по наказу Господа. За это правитель приговорил его к смерти. На место казни прибежала Феодора и умоляла отпустить доброго человека, взамен предложив себя. Но Евстратий приказал отрубить головы обоим. Первой обезглавили Феодору, следом Дидима. Тела мучеников сожгли.
Приметы, связанные с погодой, на 9 июня
- Ночная роса долго не испаряется – к грозе.
- Дым из трубы по земле стелется – к непогоде.
- Дятел громко стучит в погожий день – будет дождь.
- Духота во время восхода солнца – к ненастью.
- Слышен шум леса в безветренную погоду – будет дождь.
- Ночная роса долго не высыхает – к грозе.
С наступлением Федориного дня нужно соблюдать определенные традиции. Нельзя ругаться и ссориться в этот день, чтобы не накликать беду в свой дом. Так же стоит отложить уборку в доме, чтобы не “прогнать” из дома благополучие и счастье.
А ещё в этот день празднуют…
- Международный день друзей (International Friends Day)
- День пускания мыльных пузырей
- Международный день натуриста (День нудиста)
- День Группы советских войск в Германии (День ГСВГ)
- 9 июня – День работников текстильной и лёгкой промышленности
- День южноамериканского футбола
- Международный день архивов (International Archives Day)
- День Кораллового треугольника (Coral Triangle Day)
- День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского
- Международный день аккредитации (International Accreditation Day)
- День Дональда Дака (National Donald Duck Day) — США
- Шавуот — Израиль
- 9 июня – День матери (Mammendag) — Люксембург
- День пожилых людей — США
- День отца (Father`s Day) — Бельгия, Австрия
- 9 июня – День героев — Уганда
- День пирога с ревенем и клубникой (National Rhubarb Strawberry Pie Day) — США
- Пятидесятница — Армения
- День канадских рек (Canadian Rivers Day)
- 9 июня – День святого Колумба Ирландского — Ирландия
- День автономии — Аландские острова
- National Sex Day — США
- Именины у Анастасии, Нила, Ивана, Ферапонта, Фёдора, Пелагеи, Дианы
- Федорин день
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