9 марта — Иванов день (день Иоанна Предтечи)

9 марта в народе называли Иванов день (Сороки или Жаворонки) и считали сутками, в которые зима кончается, а весна начинается. Говорили, что день с ночью меряются. Ждали прилёта аистов и жаворонков. Предки наши верили, что увидеть этих к птиц — к большому счастью.

Верили, что в этот день птицы начинают вить себе гнезда, и, если было возможно – крестьяне им всячески в этом помогали, чиня старые и строя новые скворечники. Лето обещало быть холодным, если птицы выбирали для гнезд солнечную сторону. Даже стирку белья в этот день отменяли, чтобы не спугнуть птах, не заставить их улететь обратно на места зимовки.

Если все пернатые вернулись в родные края вовремя, значит, можно ждать доброго урожая. Синица в этот день пела о тепле, но, если пение было жалобным и протяжным – это значило, что она голодна, и тогда ей выставляли кормушки. Хорошей приметой Иванова дня было приметить летящего жаворонка, а также аиста.

9 марта церковь почитает память Иоанна Крестителя

Про­рок Иоанн Кре­сти­тель – по­сле Де­вы Ма­рии са­мый чти­мый свя­той. С именем Иоанна Предтечи связано семь праздников: 6 ок­тяб­ря – за­ча­тие, 7 июля – рож­де­ство, 11 сен­тяб­ря – усек­но­ве­ние гла­вы, 20 ян­ва­ря – Со­бор Иоан­на Кре­сти­те­ля в свя­зи с празд­ни­ком Кре­ще­ния, 9 мар­та – пер­вое и вто­рое об­ре­те­ние его гла­вы, 7 июня – тре­тье об­ре­те­ние его гла­вы, 25 ок­тяб­ря – празд­ник пе­ре­не­се­ния его пра­вой ру­ки с Маль­ты в Гат­чи­ну (по но­во­му сти­лю).

Про­рок Иоанн Кре­сти­тель был сы­ном свя­щен­ни­ка За­ха­рии (из ро­да Ааро­на) и пра­вед­ной Ели­за­ве­ты (из ро­да ца­ря Да­ви­да). Жи­ли его ро­ди­те­ли око­ло Хев­ро­на (в На­гор­ной стране), на юг от Иеру­са­ли­ма. Он при­хо­дил­ся по ма­те­рин­ской ли­нии род­ствен­ни­ком Гос­по­да Иису­са Хри­ста и ро­дил­ся на шесть ме­ся­цев рань­ше Гос­по­да. Как по­вест­ву­ет еван­ге­лист Лу­ка, Ар­хан­гел Гав­ри­ил, явив­шись его от­цу За­ха­рии в хра­ме, воз­ве­стил о рож­де­нии у него сы­на. И вот у бла­го­че­сти­вых су­пру­гов, до пре­клон­ной ста­ро­сти ли­шен­ных уте­ше­ния иметь де­тей, на­ко­нец рож­да­ет­ся сын, ко­то­ро­го они ис­про­си­ли в мо­лит­вах.

Свя­той Иоанн вы­рос в ди­кой пу­стыне

По ми­ло­сти Бо­жи­ей он из­бе­жал смер­ти сре­ди ты­сяч уби­тых мла­ден­цев в Виф­ле­е­ме и его окрест­но­стях. Свя­той Иоанн вы­рос в ди­кой пу­стыне, го­то­вя се­бя к ве­ли­ко­му слу­же­нию стро­гой жиз­нью – по­стом и мо­лит­вой. Он но­сил гру­бую одеж­ду, при­хва­чен­ную ко­жа­ным по­я­сом, и пи­тал­ся ди­ким ме­дом и ак­ри­да­ми (род са­ран­чи). Он остал­ся пу­стын­но­жи­те­лем до тех пор, по­ка Гос­подь не при­звал его в трид­ца­ти­лет­нем воз­расте к про­по­ве­ди ев­рей­ско­му на­ро­ду.

По­ви­ну­ясь это­му при­зва­нию, про­рок Иоанн явил­ся на бе­ре­гах Иор­да­на, чтобы при­го­то­вить на­род к при­ня­тию ожи­да­е­мо­го Мес­сии (Хри­ста). К ре­ке пе­ред празд­ни­ком очи­ще­ния в боль­шом ко­ли­че­стве схо­дил­ся на­род для ре­ли­ги­оз­ных омо­ве­ний. Здесь и об­ра­тил­ся к ним Иоанн, про­по­ве­дуя по­ка­я­ние и кре­ще­ние во остав­ле­ние гре­хов. Сущ­ность его про­по­ве­ди за­клю­ча­лась в том, что преж­де, чем по­лу­чить внеш­нее омо­ве­ние, лю­ди долж­ны нрав­ствен­но очи­стить­ся, и та­ким об­ра­зом при­го­то­вить се­бя к при­ня­тию Еван­ге­лия. Ко­неч­но, кре­ще­ние Иоан­на не бы­ло еще бла­го­дат­ным та­ин­ством хри­сти­ан­ско­го Кре­ще­ния. Смысл его за­клю­чал­ся в ду­хов­ном при­го­тов­ле­нии к при­ня­тию бу­ду­ще­го Кре­ще­ния во­дой и Свя­тым Ду­хом.

Известен Иоанн тем, что омывал (крестил) в водах реки Иордан Иисуса Христа, окунув его в воду. Был обезглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады и её дочери Саломеи.

Погодный приметы на день сегодняшний…



Если жаворонки и аисты вовремя прилетают — к обильному урожаю хлеба.

В этот день нельзя стирать, чтобы перелетных птиц не отпугнуть и не отсрочить приход долгожданной весны.

Птицы вьют гнезда с юга – лето будет прохладным. А вот, если гнезда располагаются в тени – лето будет теплым.

В лесу дятел стучит – весна наступит поздно.

Ясный день – погода на Пасху тоже будет хорошей, а в апреле будет тепло.

На небе виден яркий месяц со светлыми рогами – утром жди мороза.

Щебечут синицы – скоро установится теплая погода.

Много снега – Пасха тоже будет холодной.

Если снег растаял, то на Пасху будет тепло и сухо.

Теплый день 9 марта – апрель тоже будет теплым.

Снег на крышах лежит – Пасха снежной будет.

Про погоду в этот день также говорилось: «Если день по снегу, то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому». Снег на Иванов день предвещал холодную Пасху.

Именины 9 марта отмечают: Илларион, Иван, Сафрон, Федор и Ян.

А ещё 9 марта празднуют: День нестандартно мыслящих людей

Масленица — Золовкины посиделки

День выметания скверных мыслей

День рождения куклы Барби

Международный день домашних насекомых

Международный день ди-джея (World DJ Day)

День паники (Panic Day) — США

9 марта — День фрикаделек (National Meatball Day) — США

День землеустроителя — Украина

День учителя — Ливан

9 марта — День крабового мяса (National Crab Meat Day) — США

День национальных героев и благодетелей — Белиз

Именины у Иоанна, Илариона, Ивана

Иванов день По материалам: https://azbyka.ru О праздниках больше — здесь .