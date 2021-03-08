9 марта — Иванов день (день Иоанна Предтечи)

9 марта в народе называли Иванов день (Сороки или Жаворонки) и считали сутками, в которые зима кончается, а весна начинается. Говорили, что день с ночью меряются. Ждали прилёта аистов и жаворонков. Предки наши верили, что увидеть этих к птиц — к большому счастью.
Верили, что в этот день птицы начинают вить себе гнезда, и, если было возможно – крестьяне им всячески в этом помогали, чиня старые и строя новые скворечники. Лето обещало быть холодным, если птицы выбирали для гнезд солнечную сторону. Даже стирку белья в этот день отменяли, чтобы не спугнуть птах, не заставить их улететь обратно на места зимовки.
Если все пернатые вернулись в родные края вовремя, значит, можно ждать доброго урожая. Синица в этот день пела о тепле, но, если пение было жалобным и протяжным – это значило, что она голодна, и тогда ей выставляли кормушки. Хорошей приметой Иванова дня было приметить летящего жаворонка, а также аиста.
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9 марта церковь почитает память Иоанна Крестителя
Пророк Иоанн Креститель – после Девы Марии самый чтимый святой. С именем Иоанна Предтечи связано семь праздников: 6 октября – зачатие, 7 июля – рождество, 11 сентября – усекновение главы, 20 января – Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения, 9 марта – первое и второе обретение его главы, 7 июня – третье обретение его главы, 25 октября – праздник перенесения его правой руки с Мальты в Гатчину (по новому стилю).
Пророк Иоанн Креститель был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида). Жили его родители около Хеврона (в Нагорной стране), на юг от Иерусалима. Он приходился по материнской линии родственником Господа Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Господа. Как повествует евангелист Лука, Архангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в храме, возвестил о рождении у него сына. И вот у благочестивых супругов, до преклонной старости лишенных утешения иметь детей, наконец рождается сын, которого они испросили в молитвах.
Святой Иоанн вырос в дикой пустыне
По милости Божией он избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях. Святой Иоанн вырос в дикой пустыне, готовя себя к великому служению строгой жизнью – постом и молитвой. Он носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, и питался диким медом и акридами (род саранчи). Он остался пустынножителем до тех пор, пока Господь не призвал его в тридцатилетнем возрасте к проповеди еврейскому народу.
Повинуясь этому призванию, пророк Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию ожидаемого Мессии (Христа). К реке перед праздником очищения в большом количестве сходился народ для религиозных омовений. Здесь и обратился к ним Иоанн, проповедуя покаяние и крещение во оставление грехов. Сущность его проповеди заключалась в том, что прежде, чем получить внешнее омовение, люди должны нравственно очиститься, и таким образом приготовить себя к принятию Евангелия. Конечно, крещение Иоанна не было еще благодатным таинством христианского Крещения. Смысл его заключался в духовном приготовлении к принятию будущего Крещения водой и Святым Духом.
Известен Иоанн тем, что омывал (крестил) в водах реки Иордан Иисуса Христа, окунув его в воду. Был обезглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады и её дочери Саломеи.
Погодный приметы на день сегодняшний…
- Если жаворонки и аисты вовремя прилетают — к обильному урожаю хлеба.
- В этот день нельзя стирать, чтобы перелетных птиц не отпугнуть и не отсрочить приход долгожданной весны.
- Птицы вьют гнезда с юга – лето будет прохладным. А вот, если гнезда располагаются в тени – лето будет теплым.
- В лесу дятел стучит – весна наступит поздно.
- Ясный день – погода на Пасху тоже будет хорошей, а в апреле будет тепло.
- На небе виден яркий месяц со светлыми рогами – утром жди мороза.
- Щебечут синицы – скоро установится теплая погода.
- Много снега – Пасха тоже будет холодной.
- Если снег растаял, то на Пасху будет тепло и сухо.
- Теплый день 9 марта – апрель тоже будет теплым.
- Снег на крышах лежит – Пасха снежной будет.
Про погоду в этот день также говорилось: «Если день по снегу, то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому». Снег на Иванов день предвещал холодную Пасху.
А ещё 9 марта празднуют:
- День нестандартно мыслящих людей
- Масленица — Золовкины посиделки
- День выметания скверных мыслей
- День рождения куклы Барби
- Международный день домашних насекомых
- Международный день ди-джея (World DJ Day)
- День паники (Panic Day) — США
- 9 марта — День фрикаделек (National Meatball Day) — США
- День землеустроителя — Украина
- День учителя — Ливан
- 9 марта — День крабового мяса (National Crab Meat Day) — США
- День национальных героев и благодетелей — Белиз
- Именины у Иоанна, Илариона, Ивана
- Иванов день
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