9 мая в Симферополе на маршрут вышел праздничный троллейбус

По случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по инициативе команды Детской администрации в Симферополе на линию вышел празднично украшенный троллейбус. Об этом сообщил куратор патриотического направления Детской администрации, волонтёр и участник крымской агитбригады «Ураган» Александр Краса.

По его словам, в Симферополе подобную акцию провели впервые. Её участниками стали активисты Детской администрации, учащиеся симферопольских школ и студенты высших учебных заведений города.

Каждый из них подготовил и предоставил сотрудникам ГУП РК «Крымтроллейбус» портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Фотографии разместили на стёклах общественного транспорта и отправили троллейбус по городскому маршруту.

Организация подобных мероприятий особенно важна для воспитания нашей молодёжи. К сожалению, акцию «Бессмертный полк» в настоящий момент невозможно провести в привычном формате, но это не означает, что её вовсе необходимо приостанавливать. Таким способом мы отдаём дань памяти героям, воевавшим в Великой Отечественной войне, и сохраняем традиции, — подчеркнул Александр Краса.

Также он поблагодарил сотрудников ГУП РК «Крымтроллейбус» за предоставленный транспорт.