9 ноября – день Матрены, день Параскевы. «Обеты»

9 ноября – В народе примечали, что в этот день реки и озера покрываются первым ледяным покровом, и наступают довольно ощутимые морозы. Кроме того, в старину этот день назывался «Обетами». Существовал обычай делать 9 ноября обещания-зароки, которые обязательно следовало выполнить.

Обычно такие обещания касались духовной стороны жизни человека: наложить на себя многодневный пост, делать только добрые поступки, построить храм, как можно чаще подавать милостыню, стать монахом и т.д. Но иногда они касались и бытовой стороны жизни (например, построить дом на следующий год, жениться, принять какое-либо важное решение и т.д.). Кроме того, женщины ткали 9 ноября тонкие покрывала, чтобы пожертвовать их церкви на следующий день.

Сама же церковь нынче почитает память мученицы Параскевы

Она жила на территории Малой Азии в III веке. Параскева родилась в зажиточной семье, а ее отец был сенатором. Однако, несмотря на то, что ей практически гарантирована была богатая и счастливая жизнь, Параскева решила посвятить себя Богу и вела аскетический образ жизни. Во времена правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения в отношении христиан. Тогда же была поймана и замучена до смерти и Параскева.

А ещё 9 ноября отмечается и день Нестора Летописца, который прославился своими летописями – самыми древними в мире. Кроме того, Нестор является монахом Киево-Печерской Лавры, и именно его перу принадлежит «Повесть временных лет», в которой Нестор подробно описал жизнь и деяния первых князей. Ученые говорят о том, что именно Нестор Летописец был современником апостолов и многих святых, которые известны в христианской церкви.

Приметы дня 9 ноября

Гусь 9 ноября на лед выходит – плавать долго по воде будет, значит, зима наступит нескоро.

Иней на деревьях 9 ноября предвещает мороз.

Туман утром – жди оттепели.

Снег выпал на сырую землю – весна, по приметам, будет ранней, и можно будет увидеть большое количество подснежников.

Если человек родился 9 ноября, то его талисманом является обсидиан, а сам именинник будет наделен писательским даром.

Когда из домашних (а также из скота) кто-то вдруг заболел – надо дать себе зарок и во что бы то ни стало выполнить его в кратчайшие сроки.

Если врач в этот день делает операцию – перед этим он должен надеть перчатку сначала на левую руку, а потом на правую.

Если 9 ноября во время представления актер примет в дар живые цветы – это сулит ему скорую потерю популярности.

Именины сегодня отмечают: Николай, Вилли, Иван, Максим, Марк, Сергей, Капитолина, Афанасий, Степан, Терентий.

А ещё 9 ноября празднуют…

Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism)

Праздник винного туризма (Wine Tourism Day)

День дарения огня семи греющим свечкам

День вечно живого хаоса (Chaos Never Dies Day)

Всемирный день книги рекордов Гиннесса (Guinness World Records Day)

День специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД РФ

День памяти преподобного Нестора Летописца

Международный день антиядерных акций (International Anti-Nuclear Campaign Day)

Всемирный день лизинга (Global Leasing Day)

Всемирный день свободы (World Freedom Day) — США

Фестиваль оливок (Las Jornadas del Olivar y el Aceite) — Испания

День украинской письменности и языка — Украина

Праздник чикенбургера (National Fried Chicken Sandwich Day) — США

День посадки деревьев — Люксембург

Судьбоносный день (Schicksalstag) — Германия

День «Сходите в художественный музей» (Go to an Art Museum Day) — США

Фестиваль белых трюфелей — Италия

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

Праздник изобретателя — Швейцария, Германия, Австрия

День мясного «хлеба» (National Scrapple Day) — США

День черепов — Боливия

Праздник независимости — Камбоджа

Праздник государственного флага — Азербайджан

День Икбала — Пакистан

День осведомлённости о микротии (National Microtia Awareness Day) — США

Именины у Андрея, Николая, Ивана, Степана, Сергея, Максима

Зарок на Параскеву

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