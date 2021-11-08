9 ноября – день Матрены, день Параскевы. «Обеты»

9 ноября – В народе примечали, что в этот день реки и озера покрываются первым ледяным покровом, и наступают довольно ощутимые морозы. Кроме того, в старину этот день назывался «Обетами». Существовал обычай делать 9 ноября обещания-зароки, которые обязательно следовало выполнить.
Обычно такие обещания касались духовной стороны жизни человека: наложить на себя многодневный пост, делать только добрые поступки, построить храм, как можно чаще подавать милостыню, стать монахом и т.д. Но иногда они касались и бытовой стороны жизни (например, построить дом на следующий год, жениться, принять какое-либо важное решение и т.д.). Кроме того, женщины ткали 9 ноября тонкие покрывала, чтобы пожертвовать их церкви на следующий день.
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Сама же церковь нынче почитает память мученицы Параскевы
Она жила на территории Малой Азии в III веке. Параскева родилась в зажиточной семье, а ее отец был сенатором. Однако, несмотря на то, что ей практически гарантирована была богатая и счастливая жизнь, Параскева решила посвятить себя Богу и вела аскетический образ жизни. Во времена правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения в отношении христиан. Тогда же была поймана и замучена до смерти и Параскева.
А ещё 9 ноября отмечается и день Нестора Летописца, который прославился своими летописями – самыми древними в мире. Кроме того, Нестор является монахом Киево-Печерской Лавры, и именно его перу принадлежит «Повесть временных лет», в которой Нестор подробно описал жизнь и деяния первых князей. Ученые говорят о том, что именно Нестор Летописец был современником апостолов и многих святых, которые известны в христианской церкви.
Приметы дня 9 ноября
- Гусь 9 ноября на лед выходит – плавать долго по воде будет, значит, зима наступит нескоро.
- Иней на деревьях 9 ноября предвещает мороз.
- Туман утром – жди оттепели.
- Снег выпал на сырую землю – весна, по приметам, будет ранней, и можно будет увидеть большое количество подснежников.
- Если человек родился 9 ноября, то его талисманом является обсидиан, а сам именинник будет наделен писательским даром.
- Когда из домашних (а также из скота) кто-то вдруг заболел – надо дать себе зарок и во что бы то ни стало выполнить его в кратчайшие сроки.
- Если врач в этот день делает операцию – перед этим он должен надеть перчатку сначала на левую руку, а потом на правую.
- Если 9 ноября во время представления актер примет в дар живые цветы – это сулит ему скорую потерю популярности.
А ещё 9 ноября празднуют…
- Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism)
- Праздник винного туризма (Wine Tourism Day)
- День дарения огня семи греющим свечкам
- День вечно живого хаоса (Chaos Never Dies Day)
- Всемирный день книги рекордов Гиннесса (Guinness World Records Day)
- День специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД РФ
- День памяти преподобного Нестора Летописца
- Международный день антиядерных акций (International Anti-Nuclear Campaign Day)
- Всемирный день лизинга (Global Leasing Day)
- Всемирный день свободы (World Freedom Day) — США
- Фестиваль оливок (Las Jornadas del Olivar y el Aceite) — Испания
- День украинской письменности и языка — Украина
- Праздник чикенбургера (National Fried Chicken Sandwich Day) — США
- День посадки деревьев — Люксембург
- Судьбоносный день (Schicksalstag) — Германия
- День «Сходите в художественный музей» (Go to an Art Museum Day) — США
- Фестиваль белых трюфелей — Италия
- Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
- Праздник изобретателя — Швейцария, Германия, Австрия
- День мясного «хлеба» (National Scrapple Day) — США
- День черепов — Боливия
- Праздник независимости — Камбоджа
- Праздник государственного флага — Азербайджан
- День Икбала — Пакистан
- День осведомлённости о микротии (National Microtia Awareness Day) — США
- Именины у Андрея, Николая, Ивана, Степана, Сергея, Максима
- Зарок на Параскеву
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