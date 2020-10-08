9 октября – день Иоанна Богослова. Какой день — такая и зима

9 октября наши предки начинали больше внимания уделять погоде, пытаясь предсказать, какой будет зима. К этому моменту нужно было заканчивать озимые посевы и следить за осадками: если первый снег выпадет, когда на вишне нет ни листочка, то скоро наступят настоящие холода.
В этот день почти все приметы и обычаи связаны с дорогами. Считается, что в этот день Иоанн Богослов ходит по дорогам и заплутавших путников наводит на путь истинный. А дороги сегодня нехорошие — на них много нечисти гуляет.
Церковь же нынче чтит память Иоанна Богослова
Святого, которого считают наставником иконного дела и живописцев. Он почитается за Божьего странника, так как последовал за Христом на Голгофу. Народ обращается к этому святому за покровительством в дальнем пути. Считается, что дороги, прокладываемые людьми (особенно с перекрестками), притягивают сверхъестественные силы. На них обитают покойники, нечистая сила, погибшие без церковного покаяния, ведьмы.
Это их любимые пространства (одновременно и пути в другой мир). На перекрестках и дорогах нечистые играют по ночам, пляшут, пугают и морочат припозднившихся странников. Именно по этой причине человек, оказавшийся в дороге (особенно после заката), должен быть осторожным. Излюбленные жертвы нечисти – пьяные. У русского народа очень много заговоров, уберегающих от недобрых встреч на дороге.
А ещё в церковном предании говорится, что Иоанн являлся младшим братом апостола Иакова, вместе с которым был призван в ученики самим Иисусом Христом. А до этого Иоанн с Иаковом зарабатывали на жизнь простым рыболовным промыслом. Иоанн был одним из самых приближенных апостолов Иисуса, а потому, стал свидетелем многих событий, происходивших в его жизни. Именно ему Христос поручил заботу о своей матери Марии, и именно он впоследствии удалился на остров, чтобы в одиночестве поработать над книгой «Апокалипсис», которая повествует не только о прошлых, но и о будущих событиях.
Приметы дня 9 октября:
- Предстоит суровая зима, если листья с деревьев опадают не чисто.
- Если в этот день пойдет дождь со снегом, то в январе трижды будут сильные оттепели; если будет тепло и солнечно, тогда июнь будет холодным и дождливым.
- Предстоит ясная погода, если тетерева стоят на верхушках деревьев.
- Ветер дует после длительного затишья – к снегу или дождю.
- Солнце садится в мутную белесую тучку – к ненастью.
- Температура в течение дня одинакова – непогода сохранится.
- Золотой, желтый или розовый закат – будет хорошая погода.
- Яркие звезды – к приятной погоде, тусклые – к снегу или дождю.
- Как только улетают грачи, выпадает снег.
- Скорый листопад – к быстрому наступлению суровой зимы; но если листья остаются зелеными и долго держатся, то холода будут короткими, а морозы – несильными.
- Если в этот день идет дождь, то он продлится еще три недели.
- Если выпадает снег, то зима наступит 21 ноября (на Михайлов день).
А ещё 9 октября празднуют:
- День борьбы с ожирением домашних животных (National Pet Obesity Day) — США
- День риэлтора — Украина
- Праздник заплесневелого сыра (Moldy Cheese Day) — США
- 9 октября – День округлённых (National Curves Day) — США
- День кекса «За жизнь» (National Pro-Life Cupcake Day) — США
- Праздник нанотехнологий (National Nanotechnology Day) — США
- День корейского алфавита (Hangul Proclamation Day) — Южная Корея
- 9 октября – День памяти жертв холокоста — Румыния
- Праздник отмены рабства — Сен-Бартелеми
- День прекращения издевательств (National Stop Bullying Day) — США
- День военно-морских сил — Туркменистан
- 9 октября – Праздник независимости — Уганда
- День сэндвича «Подводная лодка» (Submarine Sandwich Day) — США
- День пожарной безопасности (Fire Prevention Day) — США, Канада
- Праздник независимости Гуаякиля — Эквадор
- 9 октября – День медсестры скорой медицинской помощи (National Emergency Nurses Day) — США
- День корпуса стражей исламской революции — Иран
- Праздник Лейфа Эрикссона (Leif Erikson Day) — США
- День национального достоинства — Перу
- 9 октября – День Валенсийского сообщества — Испания
- Именины у Ефрема, Ивана, Тихона, Владимира, Дмитрия, Николая
- Иван Богослов (Шептун покровный)• Всемирный день почты (World Post Day)
- 9 октября – День любопытных событий (Curious Events Day)
- Праздник отражений в лужах
- День Специальной пожарной охраны МЧС России
- День прославления святителя Тихона
По материалам:
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