9 октября – день Иоанна Богослова. Нехорошие дороги

9 октября наши предки начинали больше внимания уделять погоде, пытаясь предсказать какой будет зима. К этому моменту нужно было заканчивать озимые посевы и следить за осадками: если первый снег выпадет, когда на вишне нет ни листочка, то скоро наступят настоящие холода.

В этот день почти все приметы и обычаи связаны с дорогами. Считается, что в этот день Иоанн Богослов ходит по дорогам и заплутавших путников наводит на путь истинный. А дороги сегодня нехорошие — на них много нечисти гуляет.

Приметы на 9 октября говорят, что сегодня лучше не отправляться никуда, не ходить по дорогам и не ездить. И, тем более, не стоит ехать в дальнее путешествие. Беда наверняка произойдет.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь же нынче чтит память Иоанна Богослова

Приметы дня 9 октября

А ещё 9 октября празднуют… Церковь же нынче чтит память Иоанна Богослова Святого, которого считают наставником иконного дела и живописцев. Он почитается за Божьего странника, так как последовал за Христом на Голгофу. Народ обращается к этому святому за покровительством в дальнем пути. Считается, что дороги, прокладываемые людьми (особенно с перекрестками), притягивают сверхъестественные силы. На них обитают покойники, нечистая сила, погибшие без церковного покаяния, ведьмы. Это их любимые пространства (одновременно и пути в другой мир). На перекрестках и дорогах нечистые играют по ночам, пляшут, пугают и морочат припозднившихся странников. Именно по этой причине человек, оказавшийся в дороге (особенно после заката), должен быть осторожным. Излюбленные жертвы нечисти – пьяные. У русского народа очень много заговоров, уберегающих от недобрых встреч на дороге. А ещё в церковном предании говорится, что Иоанн являлся младшим братом апостола Иакова, вместе с которым был призван в ученики самим Иисусом Христом. А до этого Иоанн с Иаковом зарабатывали на жизнь простым рыболовным промыслом. Иоанн был одним из самых приближенных апостолов Иисуса, а потому, стал свидетелем многих событий, происходивших в его жизни. Именно ему Христос поручил заботу о своей матери Марии, и именно он впоследствии удалился на остров, чтобы в одиночестве поработать над книгой «Апокалипсис», которая повествует не только о прошлых, но и о будущих событиях. Приметы дня 9 октября Предстоит суровая зима, если листья с деревьев опадают не чисто.

Если в этот день пойдет дождь со снегом, то в январе трижды будут сильные оттепели; если будет тепло и солнечно, тогда июнь будет холодным и дождливым.

Предстоит ясная погода, если тетерева стоят на верхушках деревьев.

Ветер дует после длительного затишья – к снегу или дождю.

Солнце садится в мутную белесую тучку – к ненастью.

Температура в течение дня одинакова – непогода сохранится.

Золотой, желтый или розовый закат – будет хорошая погода.

Яркие звезды – к приятной погоде, тусклые – к снегу или дождю.

Как только улетают грачи, выпадает снег.

Скорый листопад – к быстрому наступлению суровой зимы; но если листья остаются зелеными и долго держатся, то холода будут короткими, а морозы – несильными.

Если в этот день идет дождь, то он продлится еще три недели.

Если выпадает снег, то зима наступит 21 ноября (на Михайлов день). Именины сегодня отмечают: Тихон, Владимир, Николай, Александр, Иван, Дмитрий, Афанасий. А ещё 9 октября празднуют… День борьбы с ожирением домашних животных (National Pet Obesity Day) — США

День риэлтора — Украина

Праздник заплесневелого сыра (Moldy Cheese Day) — США

9 октября – День округлённых (National Curves Day) — США

День кекса «За жизнь» (National Pro-Life Cupcake Day) — США

Праздник нанотехнологий (National Nanotechnology Day) — США

День корейского алфавита (Hangul Proclamation Day) — Южная Корея

9 октября – День памяти жертв холокоста — Румыния

Праздник отмены рабства — Сен-Бартелеми

День прекращения издевательств (National Stop Bullying Day) — США

День военно-морских сил — Туркменистан

9 октября – Праздник независимости — Уганда

День сэндвича «Подводная лодка» (Submarine Sandwich Day) — США

День пожарной безопасности (Fire Prevention Day) — США, Канада

Праздник независимости Гуаякиля — Эквадор

9 октября – День медсестры скорой медицинской помощи (National Emergency Nurses Day) — США

День корпуса стражей исламской революции — Иран

Праздник Лейфа Эрикссона (Leif Erikson Day) — США

День национального достоинства — Перу

9 октября – День Валенсийского сообщества — Испания

Именины у Ефрема, Ивана, Тихона, Владимира, Дмитрия, Николая

Иван Богослов (Шептун покровный)• Всемирный день почты (World Post Day)

9 октября – День любопытных событий (Curious Events Day)

Праздник отражений в лужах

День Специальной пожарной охраны МЧС России

День прославления святителя Тихона О праздниках больше — здесь .