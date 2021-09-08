9 сентября – день памяти Анфисы и Пимена. Рябиновый день

9 сентября — рябиновый день. В старину на Руси к этому дереву относились с особым вниманием, связывая с ним множество преданий, историй, поверий и обычаев. К примеру, считали, что если осенью пить сок ее свежих плодов рябины каждый день, то зимой все болезни будут обходить стороной. А если новобрачные до свадьбы, во время нее и несколько дней после будут лакомиться ягодами этого дерева, они произведут на свет счастливых и здоровых ребятишек.

Стоит знать: настои, чаи и отвары из плодов рябины обладают отличными противовирусными и противовоспалительными свойствами. Свежие же ягоды отлично укрепляют иммунитет.

А ещё рябину на Руси строго настрого запрещалось рубить и ломать – считалось, что подобная беспечность принесет несчастье.

9 сентября — Два Пимена – Преподобного Пимена Великого

9 сентября, по старому стилю — 27 августа, в народном календаре отмечается память двух святых, которых зовут одинаково.



Это Пимен Великий и Пимен Палестинский. Пимен Великий жил в 4-5 веках в Египте. Преподобный Пимен Великий родился около 340 г. в Египте. С двумя своими братьями Анувием и Паисием он ушел в один из египетских монастырей, где все трое приняли иноческий постриг. Но, после его разрушения берберами в начале 5 века, братии пришлось обосноваться в другом месте – это были развалины языческого храма. Здесь они продолжали жить так, как привыкли – строго и праведно, чем расположили к себе окрестных селян, и вот уже к братьям шли за добры, мудрым словом люди. Многие из поучений Пимена составили книгу афоризмов, а умер он на 110 году жизни. Пимен Палестинский жил в VI веке. Согласно преданию, он как-то, беседуя с иноком Аграфоником, поведал о своей жизни до того, как удалился в пустыню для помыслов о Всевышнем и молитв. Тогда Пимен кормился ремеслом пастуха, и как-то раз близ его стада оказался человек. Свирепые собаки разорвали несчастного, а Пимен хоть имел возможность, но никак ему не помог. Ему было откровение: его постигнет подобная учесть. Что и сбылось. Братья настолько были строгими подвижниками, что, когда их мать пришла в монастырь, чтобы повидать детей, они не вышли к ней из своих келлий. Мать долго стояла и плакала. Тогда преподобный Пимен сказал ей через закрытую дверь келии:

Если ты перенесешь временную разлуку с нами, то в будущей жизни будешь видеть нас, так мы надеемся на человеколюбие Божие! Также в этот день почитается память мученицы Анфисы (Анфусы) Новой, которую за исповедание христианской веры после жестоких пыток утопили в колодце. Приметы дня на 8 сентября Гром прогремел – зима наступит еще не скоро.

Много рябины – к заморозкам и дождливой осени.

Если в день свадьбы жених положит несколько ягод рябины в обувь – на него никто порчу не наведет.

После похорон над порогом надо повесить веточки рябины – чтобы покойник не явился.

Поднять что-то в этот день на перекрестке – к порче.

Одолжить денег – не скоро вернут.

На пороге долго стоять – к несчастью.

Нельзя в этот день свататься к невесте – к неудачному исходу дела.

Крупные покупки, совершенные 9 сентября, не принесут желаемой радости.

Полезно сегодня подмести полы в доме – вместе с мусором уйдет вся негативная энергия. После этого следует побрызгать углы святой водой.

Тот, кто в этот день родился, будет добрым и сильным.

Талисман дня – оникс.

Если больной человек в этот день перелезет через раздвоенную рябину, ветви которой связаны по краям, то вскоре он выздоровеет. 9 сентября: традиции и обычаи дня В народном календаре славян эта дата получила название Анфиса Рябинница. В этот день прославляли рябину, старались сорвать как можно больше гроздей и подвесить их на жерди под крышей. По преданию, это должно принести в дом счастье. На Руси рябине уделяли большое внимание. Согласно поверьям, это дерево связывает душу человека с природой. Хорошим знамением служит выросший во дворе побег рябины. А вот причинять вред растению строго запрещается. Нельзя без надобности портить ствол или ломать ветки. Если же пришлось это сделать, то у дерева обязательно нужно попросить прощения. Именины сегодня отмечают: Степан, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Михаил, Александр, Иван. А ещё 9 сентября празднуют… Международный день красоты (International Beauty Day)

День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя

Всероссийский день лука

День изобретения новых привычек

День тестировщика (Tester`s Day)

Международный день судоку (International Sudoku Day)

Сегодня День дизайнера-графика (Graphic Designers Day)

День памяти преподобного Пимена Великого

День распространения информации о фетальном алкогольном синдроме (Fetal Alcohol Syndrome Awareness Day)

Сегодня День плюшевого мишки (Teddy Bear Day) — США

Праздник хризантем (Кику-но сэкку) — Япония

День прекрасного чудака (Wonderful Weirdos Day) — США

День независимости — КНДР

Сегодня День детей — Коста-Рика

Фестиваль Онам (Onam Festival) — Индия

День независимости — Таджикистан

Сегодня День венского шницеля (National Wiener Schnitzel Day) — США

День экстренных служб (Emergency Services Day) — Великобритания

День мучеников — Афганистан

Сегодня День жертв холокоста и преступлений на расовой почве — Словакия

День администраторов и менеджеров — Бразилия

День работников государственной безопасности — Молдова

Сегодня День освобождения Измира — Турция

Именины у Анфисы, Пимена, Саввы, Владимира, Михаила, Александра, Дмитрия, Ивана, Степана

Кукша-рябинник (Два Пимена) По материалам https://vsyamagik.ru О праздниках больше — здесь.