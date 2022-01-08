9 января – Стефанов день, Святки и гадания

9 января – как правило, морозы на 9 января достаточно сильные, и говорят о том, что пришла настоящая зима. День святого апостола первомученика и архидиакона Стефана считался одним из основных годовых сроков для найма батраков.

А на севере России в это время проходили выборы пастухов, с которыми принято было заключать договоры, в том числе и об оплате, которая крестьянам порой «в копеечку выливалась». Хороший пастух в те времена «в цене был», слывя человеком солидным и уважаемым. Поэтому деревенские хозяйки с удовольствием отдавали в подпаски своих подрастающих сыновей, говоря им при этом: «В пастухи наймешься — вся деревня в долгу».

Верующие чтят память Святого Великомученика Стефана

Святая Церковь празднует память первого мученика за Христа святого апостола и архидиакона Стефана, убиенного камнями 27-го декабря 34 года. Каждый из нас, братья и сестры, знает Божественное учение: не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, тем не менее привязанность к своему телу, страх и трепет перед смертью приводил и приводит многие души к сокрушению и падению. Но святой юноша Стефан, полюбивший Христа, презрел смерть; робость и страх он совершенно отверг; вера и надежда на Господа давали ему силы подвизаться славно подвигом мученическим. Подвижник Христов своей победой над начальником злобы даровал людям радость, а бесам плач. Его пример, говорят, учит не страшиться смерти за Христа, но спешить на подвиг, чтобы удобнее и легче перейти от земли на небо.

Приметы дня 9 января…

Тот, кто родился на Стефана, будет хорошим и рачительным хозяином в своем доме.

Иней на деревьях предвещает большой урожай хлебных культур.

Мороз и солнце за окном – год будет урожайным.

Самое популярное девичье гадание в этот день – на скорое замужество. Незамужние девушки рассыпали на столе семечки и пересчитывали их попарно. Когда выпадало четное число – в этом году есть шанс найти себе пару. Если в итоге оставалась одна семечка – замуж еще не скоро!

Если в этот день напоить лошадь из ведра, в котором лежит серебряная монетка – она весь год будет смирной. Кроме того, этот обряд защищает лошадей от болезней. При этом монетку не тратили, а клали в конюшню.

Снегопад на Стефана – год будет грибным и ягодным.

Вороны на снегу гнездятся – к скорому теплу. Если они собираются стайками на верхушках деревьев – морозы еще долго не отступят.

Если в этот день огородить свой дом осиновыми кольями – никакая нечисть во двор не войдет.

На улице не видно мелких пташек – к снегопаду.

Лошадь фыркает – к мягкой погоде. Ведет себя беспокойно, трясет гривой – к снежной буре. Лежит на земле – будет тепло.

У коней потные копыта – скоро наступит долгожданное тепло.

На Стефанов день особым почетом пользовались пастухи. С ними заключали договор о найме, ходили к ним в гости всем селом, угощали разными сластями. Если пастух обладал колдовскими способностями – с ним в этот день все стремились войти в дружбу, чтобы в сезон выпаса он лучше охранял скотину.

Гуси лапки поджимают – к зимней стуже.

Туман над полем – к теплой погоде.

Луна ночью красная – к утру будет тепло и выпадет снег.

Заяц в деревню прибежал – к затяжной стуже.

Именины сегодня отмечают: Антонина, Степан, Тихон, Федор.

А ещё 9 января празднуют…

Праздник игры в прятки с зимой

День памяти архидиакона Стефана

Праздник абрикоса (National Apricot Day) — США

День Республики Сербской

День статического электричества (National Static Electricity Day) — США

Фестиваль Тока Эбису, покровителя рыбаков и торговцев — Япония

День памяти Рауда Сильного — Скандинавия

Праздник принятия Резолюции об отделении Меджимурья от венгерского государства — Хорватия

День «Чёрного Назарянина» — Филиппины

День мирного соглашения — Южный Судан

Праздник индийцев-нерезидентов (Pravasi Bharatiya Divas) — Индия

День мучеников — Панама

Именины у Иосифа, Давида, Иакова, Степана, Фёдора

Степанов день

Ещё в день Степана, 9 января, девушки гадают на скорое замужество. Рассыпают на столе семечки и попарно их пересчитывают. Если выпадает четное число, значит, в этом году, возможно, удастся найти себе пару. Оставшаяся одна семечка означает, что замуж девушка выйдет нескоро.

О праздниках больше — здесь .

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!