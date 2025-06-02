95 лет! Эфиромасличная отрасль Крыма празднует юбилей

Основные площади эфиромасличных культур сосредоточены в Бахчисарайском, Белогорском районах и в окрестностях Алушты. Лидером по возделыванию эфиромасличной розы является Бахчисарайский район.

Общая площадь многолетних насаждений эфиромасличных культур в Крыму превышает 1400 гектаров, из которых: 800 гектаров занимает лаванда и 110 гектаров отведено под розу эфиромасличную.

С 2020 года в Республике Крым реализуется программа по расширению площадей под эфиромасличные культуры. Благодаря мерам господдержки с 2021 года было заложено 450 гектаров новых плантаций лаванды и розы.

В 2025 году на развитие отрасли из регионального бюджета выделено 15 млн рублей. Сельхозпроизводителям компенсируется 80% затрат на закладку новых плантаций, что стимулирует фермеров увеличивать объемы выращивания ценных культур.

В текущем году аграрии Крыма планируют высадить 38 гектаров новых насаждений лаванды и розы. Это позволит не только укрепить позиции региона на рынке эфирных масел, но и способствует развитию агротуризма, который уже стал важной частью экономики полуострова.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК