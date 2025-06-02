95 лет! Эфиромасличная отрасль Крыма празднует юбилей

В 2025 году эфиромасличная отрасль Крыма отмечает 95-летие. За это время отрасль сельского хозяйства прошла путь от небольших плантаций до масштабного производства. Сегодня Крым остается одним из ключевых регионов России по выращиванию лаванды и розы, а государственная поддержка способствует дальнейшему развитию отрасли.
Основные площади эфиромасличных культур сосредоточены в Бахчисарайском, Белогорском районах и в окрестностях Алушты. Лидером по возделыванию эфиромасличной розы является Бахчисарайский район.
Общая площадь многолетних насаждений эфиромасличных культур в Крыму превышает 1400 гектаров, из которых: 800 гектаров занимает лаванда и 110 гектаров отведено под розу эфиромасличную.
С 2020 года в Республике Крым реализуется программа по расширению площадей под эфиромасличные культуры. Благодаря мерам господдержки с 2021 года было заложено 450 гектаров новых плантаций лаванды и розы.
В 2025 году на развитие отрасли из регионального бюджета выделено 15 млн рублей. Сельхозпроизводителям компенсируется 80% затрат на закладку новых плантаций, что стимулирует фермеров увеличивать объемы выращивания ценных культур.
В текущем году аграрии Крыма планируют высадить 38 гектаров новых насаждений лаванды и розы. Это позволит не только укрепить позиции региона на рынке эфирных масел, но и способствует развитию агротуризма, который уже стал важной частью экономики полуострова.
источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК
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С тегами: сельское хозяйство крыма