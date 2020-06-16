95-летие «Артека» запечатлели на уникальных маркированных конвертах

16 июня в «Артеке» состоялась церемония специального гашения маркированного конверта, выпущенного к 95-летию Международного детского центра. Уникальная процедура имеет большую ценность и увековечивает событие в истории, отмечает пресс-служба МДЦ. Конверты, проштемпелёванные в день рождения «Артека», полетят с весточками во все концы России, станут жемчужинами в коллекциях филателистов.

К 95-летнему юбилею Международного детского центра акционерное общество «Марка» выпустило конверт тиражом всего 200 тысяч штук: на лицевой части изображен логотип «Артека» и знаменитый девиз «Артековец сегодня – артековец всегда». Также к знаменательной дате изготовлен специальный почтовый штемпель с изображением костерка, который действителен только один день, — говорится в сообщении пресс-службы МДЦ «Артек».

Сегодня прошло специальное гашение маркированного конверта этим уникальным штемпелем. В церемонии приняли участие директор «Артека» Константин Федоренко, директор ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь и вожатые Международного детского центра.

Сегодня мы празднуем 95-летний юбилей «Артека». Это значимая дата, в честь которой выпущен специальный конверт. Те, кому посчастливилось приобрести его сегодня, стали обладателями эксклюзивного предмета, – отметил Константин Федоренко.

Он признался, что и сам увлекается филателией, и выразил уверенность, что почтовый конверт, погашенный специальным штемпелем, вызовет интерес у коллекционеров. Директор «Артека» пожелал, чтобы послания, отправленные сегодня в этих конвертах по всему миру, были самыми добрыми и адресованы близким людям – мамам и папам, бабушкам и дедушкам.

Памятный экземпляр, а также первые 95 проштемпелеванных конвертов «Почта Крыма» подарила «Артеку». Принимая подарок, Константин Федоренко поблагодарил почтовиков за плодотворное сотрудничество и за дружбу:

Вы не просто партнеры, вы – друзья. Вместе с нами реализуете образовательные программы, занимаетесь профориентацией, воспитанием молодого поколения. Желаю нам всем мечтать и ставить перед собой только сверхзадачи!

«Почта Артека» – уникальный образовательный центр, в котором дети из 85 регионов России и разных стран знакомятся с профессиями почтовых служащих. Директор «Почты Крыма» Елена Принь отметила, что совместные образовательные программы «Артека», «Почты России» и «Почты Крыма» поднимают престиж почтовых профессий по всему миру.

С юбилеем, «Артек»! Желаю развития, процветания и счастливых улыбок детей, – поздравила она.

Уже завтра уникальный штемпель с логотипом «АРТЕК 95 лет» и датой «16 июня 2020 года» отправится в Москву и займёт почетное место в Центральном музее связи им. Попова.

Фото: пресс-служба МДЦ «Артек».