А идите вы трудиться! В Севастополе за не уплату алиментов мужчину «приговорили» к работе

За уклонение от уплаты алиментов житель Севастополя (1990 года рождения) привлечен к административной ответственности в виде обязательных работ по ч.1 ст.5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Неуплата средств на содержание детей). История такова:

В отделении судебных приставов по Нахимовскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю на исполнении находятся два исполнительных производства о взыскании с гражданина М. алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей в размере 1/4 части всех видов заработка и (или иного дохода родителя) ежемесячно до достижения совершеннолетия каждого ребенка. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе в виде привлечения к административной и уголовной ответственности, должник, являясь трудоспособным, мер к погашению задолженности так и не предпринял. Принятые меры принудительного характера в отношении должника не побудили мужчину к оплате долга. Общая сумма задолженности по исполнительному документу составляет более 426 031 рублей, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Севастополю.

В отношении неплательщика были составлены два протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка более двух месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. Судья признал гражданина виновным и направил его на обязательные работы на срок 40 часов по каждому протоколу.

Уклонение нерадивого отца от обязательных работ может повлечь за собой привлечение должника к административной ответственности по ч.4 ст.20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в виде наложения административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, — отмечают специалисты.