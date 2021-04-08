А на меньшее я не согласен... Если кроссовки, то Yeezy Boost 350 v2

Yeezy Boost 350 v2. Да, да! Именно так исключительно с заглавных букв знатоки отличной спортивной обуви пишут-именуют эти — ставшие уже легендарными — кроссовки знаменитого бренда Adidas. Почему так? Да потому что они, «выйдя в свет» в 2015 году с лёгкой руки репера Канье Уэста, не только буквально в мгновение ока ворвались в рейтинги популярности, но и не сходят с высоких позиций вот уже несколько лет. Суть же дела в том, что Yeezy Boost — пожалуй, единственные кроссовки, модельный ряд которых обновляется, модернизируется, «обрастает подробностями» каждый год. Расцветок становится больше, а конструкция совершенствуется в ответ на запросы как заядлых поклонников бренда, так и потенциальных будущих покупателей.

А их, к слову, становится больше и больше день ото дня ещё и потому, что магазины-партнёры производителя этой обуви ведут весьма привлекательную политику в отношениях с приобретателями: так, в Москве можно купить кроссовки Yeezy Boost 350 v2 с примеркой и постоплатой! Комфортно? Да. Adidas с доставкой на дом — надел и побежал. Ну не это ли мечта каждого любителя спортивной обуви?

Впрочем, не только спортивной. Ещё одна отличительная черта Yeezy Boost 350 v2 — они уместны практически в любой житейской ситуации. Другими словами, нужны кроссовки для бега, тренажёрного зала, ходьбы и т.д.? Эта модель Adidas — ваш выбор. Подыскиваете обувь для повседневной носки? Yeezy Boost — ваш выбор.

И! Эти кроссовки — не только «в мир», но и «в пир». Тут барышни не дадут соврать: Yeezy Boost 350 v2 отлично смотрятся не только со спортивными костюмами. Они — идеальная пара для платьев! Коротких, длинных и даже… вечерних. Знатоки поговаривают, что их можно встретить на «звёздных» ножках, отмеряющих красные дорожки «премиальных» фестивалей и мировых подиумов. Многие ли модели спортивной обуви могут похвастаться таким успехом? На пальцах перечесть!

Yeezy Boost 350 v2. Стоит ли соглашаться на меньшее?

Так, чем же примечательны кроссовки Yeezy Boost 350 v2? Ликбез для тех, кто каким-то чудом ещё не влился в ряды поклонников этой модели Adidas. А факты таковы:

Конструкция Yeezy Boost 350 v2 — уникальна в своём роде. Благодаря внутреннему каркасу, кроссовки годами держат структурированную форму.

— уникальна в своём роде. Благодаря внутреннему каркасу, кроссовки годами держат структурированную форму. Материал Yeezy Boost 350 v2 — а это дышащая эластичная ткань (цельная) — обеспечивает модели буквально «слияние» с ногами человека. То есть, обувь приобретает форму ног владельца и надёжно поддерживает их. Эксперты, кстати, констатируют, что именно эта модель кроссовок — идеальный выбор для людей, у которых есть та или иная степень деформации стоп. Yeezy Boost 350 v2 в любом случае «сядут» идеально.

— а это дышащая эластичная ткань (цельная) — обеспечивает модели буквально «слияние» с ногами человека. То есть, обувь приобретает форму ног владельца и надёжно поддерживает их. Эксперты, кстати, констатируют, что именно эта модель кроссовок — идеальный выбор для людей, у которых есть та или иная степень деформации стоп. Yeezy Boost 350 v2 в любом случае «сядут» идеально. Подошва Boost. Её многослойность гарантирует отличную амортизацию, защищая от травм. Надо ли говорить, что этот момент крайне важен для людей, активно занимающихся спортом?

И для него, и для неё . Yeezy Boost 350 v2 — не уинисекс, но модели есть и для мужчин, и для женщин. Причём для любого возраста.

. Yeezy Boost 350 v2 — не уинисекс, но модели есть и для мужчин, и для женщин. Причём для любого возраста. Цветовая палитра. А она очень богатая. От традиционных адидасовских нейтральных колоров до кислотных. Ну а Yeezy Boost 350 v2 насыщенных цветов — отдельный «писк», который сводит с ума миллионы поклонников бренда по всему миру.

Yeezy Boost 350 v2. От добра добра не ищут…

Есть ли минусы у Yeezy Boost 350 v2? Есть. Один. Производитель постарался сделать их неубиваемыми. Носить и не переносить — эта модель кроссовок призвана работать на своего владельца, если не вечно, то максимально долго точно. И практически при любых нагрузках. Так что, любителям менять обувь «как перчатки», покупая Yeezy Boost 350 v2, стоит этот факт учитывать.

Впрочем, у этой «медали» есть и вторая сторона, говорят знатоки: тот, кто открыл для себя «идеальность» Yeezy Boost 350 v2, на другую обувь смотрят с точки зрения — купить, конечно, можно, но… надо ли? Ведь в каталоге Adidas — десятки модификаций Yeezy Boost, так что любовь в данном случае может быть по-настоящему вечной.