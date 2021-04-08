Горячие новости
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | А на меньшее я не согласен… Если кроссовки, то Yeezy Boost 350 v2

crimeapress_news

реклама в крыму
А на меньшее я не согласен... Если кроссовки, то Yeezy Boost 350 v2

А на меньшее я не согласен… Если кроссовки, то Yeezy Boost 350 v2

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 23:38 08.04.2021

Yeezy Boost 350 v2. Да, да! Именно так исключительно с заглавных букв знатоки отличной спортивной обуви пишут-именуют эти — ставшие уже легендарными — кроссовки знаменитого бренда Adidas. Почему так? Да потому что они, «выйдя в свет» в 2015 году с лёгкой руки репера Канье Уэста, не только буквально в мгновение ока ворвались в рейтинги популярности, но и не сходят с высоких позиций вот уже несколько лет. Суть же дела в том,  что Yeezy Boost — пожалуй, единственные кроссовки, модельный ряд которых обновляется, модернизируется, «обрастает подробностями» каждый год. Расцветок становится больше, а конструкция совершенствуется в ответ на запросы как заядлых поклонников бренда, так и потенциальных будущих покупателей.

А их, к слову, становится больше и больше день ото дня ещё и потому, что магазины-партнёры производителя этой обуви ведут весьма привлекательную политику в отношениях с приобретателями: так, в Москве можно купить кроссовки Yeezy Boost 350 v2 с примеркой и постоплатой! Комфортно? Да. Adidas с доставкой на дом — надел и побежал. Ну не это ли мечта каждого любителя спортивной обуви?

Впрочем, не только спортивной. Ещё одна отличительная черта Yeezy Boost 350 v2 — они уместны практически в любой житейской ситуации. Другими словами, нужны кроссовки для бега, тренажёрного зала, ходьбы и т.д.? Эта модель Adidas — ваш выбор. Подыскиваете обувь для повседневной носки? Yeezy Boost — ваш выбор.

А на меньшее я не согласен... Если кроссовки, то Yeezy Boost 350 v2

И! Эти кроссовки — не только «в мир», но и «в пир». Тут барышни не дадут соврать: Yeezy Boost 350 v2 отлично смотрятся не только со спортивными костюмами. Они — идеальная пара для платьев! Коротких, длинных и даже… вечерних. Знатоки поговаривают, что их можно встретить на «звёздных» ножках, отмеряющих красные дорожки «премиальных» фестивалей и мировых подиумов. Многие ли модели спортивной обуви могут похвастаться таким успехом? На пальцах перечесть!

А на меньшее я не согласен... Если кроссовки, то Yeezy Boost 350 v2

Yeezy Boost 350 v2. Стоит ли соглашаться на меньшее?

Так, чем же примечательны кроссовки Yeezy Boost 350 v2? Ликбез для тех, кто каким-то чудом ещё не влился в ряды поклонников этой модели Adidas. А факты таковы:

  • Конструкция Yeezy Boost 350 v2 — уникальна в своём роде. Благодаря внутреннему каркасу, кроссовки годами держат структурированную форму.
  • Материал Yeezy Boost 350 v2 — а это дышащая эластичная ткань (цельная) — обеспечивает модели буквально «слияние» с ногами человека. То есть, обувь приобретает форму ног владельца и надёжно поддерживает их. Эксперты, кстати, констатируют, что именно эта модель кроссовок — идеальный выбор для людей, у которых есть та или иная степень деформации стоп. Yeezy Boost 350 v2 в любом случае «сядут» идеально.
  • Подошва Boost. Её многослойность гарантирует отличную амортизацию, защищая от травм. Надо ли говорить, что этот момент крайне важен для людей, активно занимающихся спортом?

А на меньшее я не согласен... Если кроссовки, то Yeezy Boost 350 v2

  • И для него, и для неё. Yeezy Boost 350 v2 — не уинисекс, но модели есть и для мужчин, и для женщин. Причём для любого возраста.
  • Цветовая палитра. А она очень богатая. От традиционных адидасовских нейтральных колоров до кислотных. Ну а Yeezy Boost 350 v2 насыщенных цветов  — отдельный «писк», который сводит с ума миллионы поклонников бренда по всему миру.

А на меньшее я не согласен... Если кроссовки, то Yeezy Boost 350 v2

Yeezy Boost 350 v2. От добра добра не ищут…

Есть ли минусы у Yeezy Boost 350 v2? Есть. Один. Производитель постарался сделать их неубиваемыми. Носить  и не переносить — эта модель кроссовок призвана работать на своего владельца, если не вечно, то максимально долго точно. И практически при любых нагрузках. Так что, любителям менять обувь «как перчатки», покупая Yeezy Boost 350 v2, стоит этот факт учитывать.

Впрочем, у этой «медали» есть и вторая сторона, говорят знатоки: тот, кто открыл для себя «идеальность» Yeezy Boost 350 v2, на другую обувь смотрят с точки зрения — купить, конечно, можно, но… надо ли? Ведь в каталоге Adidas — десятки модификаций Yeezy Boost, так что любовь в данном случае может быть по-настоящему вечной.

А на меньшее я не согласен... Если кроссовки, то Yeezy Boost 350 v2

А на меньшее я не согласен... Если кроссовки, то Yeezy Boost 350 v2

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.