А не пора ли вам к врачу? Симптомы, при которых стоит записаться на приём к неврологу

И вот вам горький факт из жизни: по статистике, неврологические заболевания (патологии органов центральной и периферической нервной системы) — в тройке печальных «лидеров» среди наиболее распространённых заболеваний, которыми страдают люди во всём мире. Ещё хуже ситуация выглядит, если учесть, что именно эта категория «болячек» зачастую приводит к летальному исходу. При этом положение дел усугубляется тем, что многих проблем можно было бы избежать, если бы люди больше внимания уделяли своему здоровью, вовремя «ловили» симптомы неврологических заболеваний и обращались за помощью к специалистам.

Тем более, сегодня попасть «в руки» настоящих экспертов в сфере здравоохранения несложно. Интернет тут в помощь. Так, к примеру, через портал онлайн-записи в клиники НаПоправку выбрать невролога в Санкт-Петербурге можно по ссылке: https://spb.napopravku.ru/doctors/nevrolog/. Причём не вслепую, как это часто бывает в поликлиниках и больницах — к кому направили, к тому и иди — не будучи осведомлённым об опыте медика, его профессиональных качествах, методах работы с пациентами, принципах и т.д. На портале есть вся информация о докторах, а также отзывы пациентов, на которые можно ориентироваться, определяясь с выбором врача.

Но как бы там ни было, а в том, что связано с неврологическими заболеваниями, принцип «Помоги себе сам» играет всё-таки большую роль. В том смысле, что от самого человека зависит главное — заметить, что проблема есть и своевременно забить тревогу.

Неврологические заболевания. Какие?

Болезней, подпадающих под статус «неврологические», буквально вагон и маленькая тележка. Есть как весьма специфические и редкие, так и такие, которыми в той или иной степени мучаются многие (не всегда понимая, к слову, что это неврология). К последним, в частности, относятся:

невралгии,

невриты,

парезы и параличи,

вегетососудистая дистония,

мигрень,

невропатии,

неврозы,

нервные тики,

нарушения мозгового кровообращения,

синдром хронической усталости,

нарушения сна,

депрессия…

Весь ли это перечень? Нет, конечно. Десятая часть, быть может… При этом отметить, что практически каждое неврологическое заболевание — это повод быть под постоянным врачебным наблюдением. Многие из них угрожают, если не смертью, то значительными проблемами со здоровьем хронического характера. Кстати, именно неврологические заболевания часто являются первопричиной инвалидности. В детском возрасте в том числе!

Что касается серьёзных неврологических заболеваний, протекающих максимально тяжело, то это:

инсульты,

эпилепсия,

болезнь Альцгеймера,

болезнь Паркинсона…

Симптомы неврологических заболеваний

Какие же «сбои» в самочувствии однозначно должны насторожить и стать поводом обратиться к врачу? Не стоит игнорировать такие симптомы, которые зачастую могут показаться безобидными:

головные боли. Особенно, если они возникают внезапно и резко, их сложно унять обычными препаратами.

головокружения. Тем более, если такие состояния приводят к обморокам и предобморокам.

мышечная слабость.

долгосрочное нарушение сна.

нарушение координации движений, речи.

проблемы с памятью и концентрацией внимания.

И… опять-таки… все ли это симптомы, свидетельствующие о наличии неврологических заболеваний? Нет! Многие болезни, связанные с нервной системой, на начальном этапе развития активно себя не проявляют.

Именно поэтому специалисты рекомендуют относится к своему организму по принципу «Предупредить проще, чем лечить». То есть, регулярно проходить профилактические осмотры, а при малейших подозрениях «на нездоровье» обращаться за помощью к врачам.

И этот совет в случае с патологиями органов центральной и периферической нервной системы жизненно важный. По оценкам специалистов, болезнь, «пойманная» на начальной стадии, может быть взята под контроль довольно эффективно и без серьёзных осложнений.