А не пора ли вам к врачу? Симптомы, при которых стоит записаться на приём к неврологу

И вот вам горький факт из жизни: по статистике, неврологические заболевания (патологии органов центральной и периферической нервной системы) — в тройке печальных «лидеров» среди наиболее распространённых заболеваний, которыми страдают люди во всём мире. Ещё хуже ситуация выглядит, если учесть, что именно эта категория «болячек» зачастую приводит к летальному исходу. При этом положение дел усугубляется тем, что многих проблем можно было бы избежать, если бы люди больше внимания уделяли своему здоровью, вовремя «ловили» симптомы неврологических заболеваний и обращались за помощью к специалистам.
Тем более, сегодня попасть «в руки» настоящих экспертов в сфере здравоохранения несложно. Интернет тут в помощь. Так, к примеру, через портал онлайн-записи в клиники НаПоправку выбрать невролога в Санкт-Петербурге можно по ссылке: https://spb.napopravku.ru/doctors/nevrolog/. Причём не вслепую, как это часто бывает в поликлиниках и больницах — к кому направили, к тому и иди — не будучи осведомлённым об опыте медика, его профессиональных качествах, методах работы с пациентами, принципах и т.д. На портале есть вся информация о докторах, а также отзывы пациентов, на которые можно ориентироваться, определяясь с выбором врача.
Но как бы там ни было, а в том, что связано с неврологическими заболеваниями, принцип «Помоги себе сам» играет всё-таки большую роль. В том смысле, что от самого человека зависит главное — заметить, что проблема есть и своевременно забить тревогу.
Неврологические заболевания. Какие?
Болезней, подпадающих под статус «неврологические», буквально вагон и маленькая тележка. Есть как весьма специфические и редкие, так и такие, которыми в той или иной степени мучаются многие (не всегда понимая, к слову, что это неврология). К последним, в частности, относятся:
- невралгии,
- невриты,
- парезы и параличи,
- вегетососудистая дистония,
- мигрень,
- невропатии,
- неврозы,
- нервные тики,
- нарушения мозгового кровообращения,
- синдром хронической усталости,
- нарушения сна,
- депрессия…
Весь ли это перечень? Нет, конечно. Десятая часть, быть может… При этом отметить, что практически каждое неврологическое заболевание — это повод быть под постоянным врачебным наблюдением. Многие из них угрожают, если не смертью, то значительными проблемами со здоровьем хронического характера. Кстати, именно неврологические заболевания часто являются первопричиной инвалидности. В детском возрасте в том числе!
Что касается серьёзных неврологических заболеваний, протекающих максимально тяжело, то это:
- инсульты,
- эпилепсия,
- болезнь Альцгеймера,
- болезнь Паркинсона…
Симптомы неврологических заболеваний
Какие же «сбои» в самочувствии однозначно должны насторожить и стать поводом обратиться к врачу? Не стоит игнорировать такие симптомы, которые зачастую могут показаться безобидными:
- головные боли. Особенно, если они возникают внезапно и резко, их сложно унять обычными препаратами.
- головокружения. Тем более, если такие состояния приводят к обморокам и предобморокам.
- мышечная слабость.
- долгосрочное нарушение сна.
- нарушение координации движений, речи.
- проблемы с памятью и концентрацией внимания.
И… опять-таки… все ли это симптомы, свидетельствующие о наличии неврологических заболеваний? Нет! Многие болезни, связанные с нервной системой, на начальном этапе развития активно себя не проявляют.
Именно поэтому специалисты рекомендуют относится к своему организму по принципу «Предупредить проще, чем лечить». То есть, регулярно проходить профилактические осмотры, а при малейших подозрениях «на нездоровье» обращаться за помощью к врачам.
И этот совет в случае с патологиями органов центральной и периферической нервной системы жизненно важный. По оценкам специалистов, болезнь, «пойманная» на начальной стадии, может быть взята под контроль довольно эффективно и без серьёзных осложнений.
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