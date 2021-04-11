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А не пора ли вам к врачу? Симптомы, при которых стоит записаться на приём к неврологу
иллюстрация: Detonator (pixabay.com)

А не пора ли вам к врачу? Симптомы, при которых стоит записаться на приём к неврологу

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 20:27 11.04.2021

И вот вам горький факт из жизни: по статистике, неврологические заболевания (патологии органов центральной и периферической нервной системы) — в тройке печальных «лидеров» среди наиболее распространённых заболеваний, которыми страдают люди во всём мире. Ещё хуже ситуация выглядит, если учесть, что именно эта категория «болячек» зачастую приводит к летальному исходу. При этом положение дел усугубляется тем, что многих проблем можно было бы избежать, если бы люди больше внимания уделяли своему здоровью, вовремя «ловили» симптомы неврологических заболеваний и обращались за помощью к специалистам.

Тем более, сегодня попасть «в руки» настоящих экспертов в сфере здравоохранения несложно. Интернет тут в помощь. Так, к примеру, через портал онлайн-записи в клиники НаПоправку выбрать невролога в Санкт-Петербурге можно по ссылке: https://spb.napopravku.ru/doctors/nevrolog/. Причём не вслепую, как это часто бывает в поликлиниках и больницах — к кому направили, к тому и иди — не будучи осведомлённым об опыте медика, его профессиональных качествах, методах работы с пациентами, принципах и т.д.  На портале есть вся информация о докторах, а также отзывы пациентов, на которые можно ориентироваться, определяясь с выбором врача.

Но как бы там ни было, а в том, что связано с неврологическими заболеваниями, принцип «Помоги себе сам» играет всё-таки большую роль. В том смысле, что от самого человека зависит главное — заметить, что проблема есть и своевременно забить тревогу.

Неврологические заболевания. Какие?

Болезней, подпадающих под статус «неврологические», буквально вагон и маленькая тележка. Есть как весьма специфические и редкие, так и такие, которыми в той или иной степени мучаются многие (не всегда понимая, к слову, что это неврология). К последним, в частности, относятся:

  • невралгии,
  • невриты,
  • парезы и параличи,
  • вегетососудистая дистония,
  • мигрень,
  • невропатии,
  • неврозы,
  • нервные тики,
  • нарушения мозгового кровообращения,
  • синдром хронической усталости,
  • нарушения сна,
  • депрессия…

Весь ли это перечень? Нет, конечно. Десятая часть, быть может… При этом отметить, что практически каждое неврологическое заболевание — это повод быть под постоянным врачебным наблюдением. Многие из них угрожают, если не смертью, то значительными проблемами со здоровьем хронического характера. Кстати, именно неврологические заболевания часто являются первопричиной инвалидности. В детском возрасте в том числе!

Что касается серьёзных неврологических заболеваний, протекающих максимально тяжело, то это:

  • инсульты,
  • эпилепсия,
  • болезнь Альцгеймера,
  • болезнь Паркинсона…

Симптомы неврологических заболеваний

Какие же «сбои» в самочувствии однозначно должны насторожить и стать поводом обратиться к врачу? Не стоит игнорировать такие симптомы, которые зачастую могут показаться безобидными:

  • головные боли. Особенно, если они возникают внезапно и резко, их сложно унять обычными препаратами.
  • головокружения. Тем более, если такие состояния приводят к обморокам и предобморокам.
  • мышечная слабость.
  • долгосрочное нарушение сна.
  • нарушение координации движений, речи.
  • проблемы с памятью и концентрацией внимания.

И… опять-таки… все ли это симптомы, свидетельствующие о наличии неврологических заболеваний? Нет! Многие болезни, связанные с нервной системой, на начальном этапе развития активно себя не проявляют.

Именно поэтому специалисты рекомендуют относится к своему организму по принципу «Предупредить проще, чем лечить». То есть, регулярно проходить профилактические осмотры, а при малейших подозрениях «на нездоровье» обращаться за помощью к врачам.

И этот совет в случае с патологиями органов центральной и периферической нервной системы жизненно важный. По оценкам специалистов, болезнь, «пойманная» на начальной стадии, может быть взята под контроль довольно эффективно и без серьёзных осложнений.

А не пора ли вам к врачу? Симптомы, при которых стоит записаться на приём к неврологу

 

А не пора ли вам к врачу? Симптомы, при которых стоит записаться на приём к неврологу

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